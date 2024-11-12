Česká historie, příběhy měst i další krok za hranice. Světla dají vyniknout známým místům tak, jak je lidé ještě nezažili. Praha se vrátí do doby Karla IV., Brno připomene své legendy a Ostrava industriální minulost. Další světelné projekty zamíří dál do Evropy. Pro rodinnou firmu z Dobrovíze je nová sezona zároveň dalším krokem na cestě od vánoční výzdoby měst a obchodních center k celoroční práci s veřejným prostorem.
Světelné výstavy přinášejí dětem radost z objevování a dospělým čas, kdy mohou zpomalit a nechat na sebe působit atmosféru místa. Když večer okolní svět utichne a ze tmy vystupují světlem zvýrazněné siluety, známé prostředí získává úplně jinou podobu. Pro rodiny vzniká prostor pro společný zážitek, pro páry kulisa k romantické procházce a pro každého příležitost na chvíli vystoupit z každodenního shonu. Překvapení za každým rohem i moment, kdy se člověk jednoduše zastaví a dívá, proměňují obyčejný večer ve vzpomínku, kterou si návštěvníci odnášejí s sebou.
Decoled ještě výrazněji sází na příběhy samotných míst. Nechce veřejný prostor pouze rozsvítit, ale připomenout lidem, proč je výjimečný. Známou ulici, park, hrad nebo industriální areál světlo ukáže v jiné atmosféře a dá lidem důvod zastavit se tam, kudy by jinak možná jen prošli.
Jedním z nejsilnějších témat nové sezony bude osobnost a význam Karla IV. Ve Žlutých lázních v Praze vznikne světelná cesta, která návštěvníky provede životem panovníka a jeho dobou. Mezi světelnými prvky se objeví například Karlův most, Karlštejn nebo korunovační klenoty, které nebudou jen kapitolou z učebnice.
„Karel IV. není jen historická postava z učebnic. Je symbolem české historie, ale zároveň osobností, která nás vždy spojovala s Evropou. Právě proto nám jeho příběh dává tak velký smysl. Chceme v lidech probudit hrdost na to, odkud pocházíme. Ukážeme českou historii způsobem, který není vzdálený ani akademický, ale který mohou skutečně prožít. Zároveň ukážeme, že české příběhy mají své místo v Evropě a dokážou oslovit i za našimi hranicemi,“ říká Eva Poláčková, majitelka společnosti Decoled.
Nová sezona propojí dvanáct příběhů v pěti zemích
Letošní Story of Lights spojuje zastřešující koncept Cesty Evropou. Dvanáct světelných parků v pěti zemích ukáže, jak spolu souvisejí evropská města, legendy a lidé. Vedle Česka se parky otevřou na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a nově také v Německu.
I v Česku dostává každá lokalita vlastní příběh. Praha připomene Karla IV, Brno probudí legendárního draka a Ostrava naváže na industriální minulost. Letos se světelné parky objeví také v Českém Krumlově a Zámek Pardubice se promění v zázračný svět vynálezů.
Samotný koncept Story of Lights zároveň ukazuje, jak se světelné projekty mění z jednorázové výzdoby v dlouhodobě využívaný formát. Po sezoně se sochy demontují, repasují ve vlastní dílně, aby v dalších letech mohly vyprávět nové příběhy na jiných místech Evropy.
Za světelnými příběhy stojí rostoucí evropský byznys
Nová sezona přichází v době, kdy má Decoled za sebou rekordní rok 2025. Firma realizovala 246 projektů, působí ve 13 evropských zemích a jen v České republice zajišťuje světelnou výzdobu pro téměř 300 měst a obcí.
Za hotovými instalacemi stojí rozsáhlá výroba, logistika a tisíce hodin práce. V roce 2025 montážní týmy odpracovaly 43 200 hodin a využily přibližně 3 000 kilometrů kabelů. Na projektech se v sezoně podílí kolem 200 lidí – od designérů a techniků přes konstruktéry až po projektové manažery a logistiku.
Právě tato čísla ukazují, jak daleko se firma posunula od obrazu „vánočních světýlek“. Výrobce si i při růstu drží pod kontrolou celou produkci. Od návrhu přes vlastní výrobu až po instalace na místě. Samozřejmostí je přitom propojení technického know-how s designem, dramaturgií a historií konkrétních míst.
Golem ukázal, že český příběh může zaujmout svět
Jedním ze symbolů rostoucích zahraničních ambicí se stal pětimetrový Golem, kterého Decoled letos představil na veletrhu ChristmasWorld ve Frankfurtu nad Mohanem.
Zatímco velká část veletrhu pracovala s tradičními vánočními motivy, česká firma vsadila na vkusný minimalistický objekt kombinující světlo, sklo, ocel a další kovové materiály. Dominantní český motiv přitáhl potenciální partnery nejen z Evropy, ale také ze Spojených států, Kanady, Mexika či Austrálie.
Pro firmu nebyl Frankfurt jen výstavní akcí. Stal se potvrzením, že příběh vzniklý v české dílně může oslovit publikum i na druhém konci světa. A právě v tom chce firma pokračovat i v nové sezoně – ne kopírováním univerzálních světelných konceptů, ale hledáním motivů, které mají vztah k místu, kde vznikají.
Veřejný prostor, ve kterém lidé chtějí zůstat
Pro města a správce památek přitom nejde jen o to, jak místo vypadá. Dobře navržená instalace může dát lidem důvod přijít, strávit na místě více času a vrátit se i v období, kdy by jej běžně nenavštívili.
„Našimi instalacemi chceme kultivovat veřejný prostor a umocnit atmosféru konkrétního místa. Nevytváříme univerzální dekorace, ale dramaturgii na míru,“ říká Eva Poláčková. Úspěch veřejného prostoru se podle ní neměří jen tím, jak dobře vypadá. Důležité je i to, zda v něm lidé chtějí být - jestli jím pouze projdou, nebo se i zastaví, potkají se a budou se chtít vrátit.
Vánoce už nejsou jedinou sezonou
Vánoční a sváteční osvětlení zůstává důležitou součástí podnikání Decoledu. Firma ale postupně překračuje hranice zimních měsíců. Vedle zahraniční expanze chce dál rozvíjet celoroční projekty, světelné festivaly, architektonické nasvícení a tematické parky.
Do dalších realizací plánuje zapojovat více interaktivity, edukativních prvků a moderních digitálních technologií. Ty však nemají být samoúčelnou atrakcí. Mají pomoci lidem příběh místa lépe pochopit a intenzivněji prožít.
„Nechceme růst jen počtem projektů nebo zemí na mapě. Naší ambicí je posouvat samotný obor – ukázat, že světlo může být součástí architektury, veřejného prostoru, kultury i cestovního ruchu. A že česká firma může právě s tímto přístupem uspět v Evropě i mimo ni,“ uzavírá Eva Poláčková.