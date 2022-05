5 tipů, jak vylepšit firemní cashflow

S firemním cashflow je to občas náročné. Horké chvilky mohou nastat zvlášť pokud klienti neplatí včas faktury a dodavatelé či zaměstnanci zase čekají na své peníze. Jak firemní cashflow vylepšit, abyste se do podobné situace už nikdy nedostali?

Začněte své cashflow řešit včas

Nejlepší čas řešit problémy s financemi a cashflow je v okamžiku, kdy s nedostatkem ještě problém nemáte. Utvořte si záložní plán včas a v okamžiku, kdy problém nastane, budete mít snadné řešení po ruce. Vyhnete se tak starostem, které se s nedostatkem hotovosti pojí.

Jaké možnosti v případě finančních problémů společnosti mají?

Snižte své výdaje

Víte, za co utrácíte? Udělat si pořádek ve výdajích je první krok, do kterého se můžete pustit hned teď. Pečlivě své výdaje prozkoumejte a pokud narazíte na zbytečné záležitosti, zkuste je škrtnou, případně najít levnější variantu. Neplatíte např. zbytečně vysoký nájem, který by mohlo vyřešit sdílení kanceláří či dohoda s majitelem? Podobných položek, které by snesly seškrtání, má každá firma poměrně dost - podívejte se na zoubek těm svým.

Nechte si proplatit peníze ihned

Potřebujete zaplatit zaměstnancům nebo dodavatelům, ale peníze nepřicházejí? Zkuste si nechat proplatit fakturu ihned. To umí služba Cashbot, která kromě faktur do 30 minut proplatí i dotace, vratky DPH a vy tak nemusíte zdlouhavě čekat, než vám finance přijdou z jiného zdroje. Peníze si pak pohodlně splatíte podle toho, jak se to hodí vám.

Odpovídají vaše ceny aktuální situaci?

Zdražování je nepříjemné téma, ale zdražuje vše. Pokud chcete vycházet vstříc zákazníkům a zdražování oddalujete, může to být pro vaše cashflow nepříjemná rána. Inflace je neúprosná a pokud nezdražíte, můžete na tom ošklivě prodělat - v nejhorším i zkrachovat. Nezapomínejte, že vaše výdaje jdou také nahoru a prodejem stále za stejné ceny sice potěšíte své zákazníky, ale za jakou cenu?

Zkontrolujte skladové zásoby

Inventura skladu, které pouze skladujete a reálně neprodáváte, může finančnímu toku také pomoci. Zbavte se věcí, které jen zabírají místo - třeba ve slevách - a znovu už je nepořizujte. Zůstaňte při hodnocení objektivní. Peníze zbytečně uvázané v produktech vám mohou za pár měsíců chybět jinde. Spoléhat se na to, že je prodáte v poslední chvíli, se rozhodně nevyplatí...