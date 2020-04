Adetokunbo nemá doma koš, Curry ho musel pracně montovat

Nejužitečnější hráč minulé sezony NBA Jannis Adetokunbo tráví nucenou pauzu jen domácím cvičením, aniž by mohl dělat svou každodenní rutinu - střílet na koš. Nemá ho totiž doma. Takže se během pandemie koronaviru věnuje hlavně novorozenému synovi či videohrám. Další hvězda zámořské basketbalové ligy Stephen Curry měl podobný problém, ale koš už si domů koupil.

NBA byla přerušena před více než třemi týdny, když se u hráče Utahu Rudyho Goberta zjistila nemoc COVID-19. Protože jsou zavřené haly i tréninková centra, basketbalisté jsou odkázáni jen sami na sebe, aby se udrželi ve formě. Adetokunbo měl našlápnuto na další cenu MVP, jenže na koš teď střílet nemůže.

"Nemám k němu přístup. Hodně hráčů NBA má koše nebo i hřiště doma, ale já teď můžu leda jezdit na trenažéru, běhat na páse nebo zvedat činky," řekl pětadvacetiletý řecký basketbalista a lídr Milwaukee Bucks během konferenčního hovoru pro ESPN. Adetokunbo, který má v přerušené sezoně průměr 29,6 bodu na zápas, stíhá i věci, na které by měl jinak sotva čas. Například prý vaří.

Curry by na tuto sezonu nejraději zapomenul. Čtyři měsíce čekal, než doléčil zlomenou ruku, ale stihl jediný zápas. Pak kanonýr Golden State dostal chřipku, načež koronavirus ligu přerušil. Objednal si proto koš domů. "No, ale když jsem viděl manuál, zděsil jsem se," řekl listu The Wall Street Journal. Konečně vystřelit si dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA mohl po pětihodinovém sestavování koše.