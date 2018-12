AAA Auto odstartoval povánoční výprodej aut

Máloco stárne tak rychle jako auta, u nichž je Nový rok magickým datem, po kterém okamžitě o rok zestárnou. Prodejci aut na to v posledních prosincových dnech reagují masivními slevami aut všech kategorií.

Je to jednoduché - stáří auta se počítá v letech a když máte v technickém průkazu prosinec roku 2014, je vaše auto na první pohled o rok starší, než vůz z ledna roku 2015. Nikdo nehledí na to, že je od sebe dělí vlastně jen jeden měsíc. Jeho cena tím automaticky klesá. V síti autobazarů AAA Auto na to reagují v předstihu a už teď začínají se slevami, které se počítají v desítkách tisíc korun.

U tohoto prodejce si povánoční výprodeje pochvalují, protože auto si v posledních dnech roku zákazníci přicházejí vybírat i z jiných důvodů. Například možnost odpočtu DPH nebo částečné snížení daňového základu motivuje kupce k rychlejšímu rozhodování. A když navíc dostanou i zajímavou slevu a zatím stále výhodné splátkové financování, je to pro ně pádná pobídka.

Nejoblíbenější značky se slevou

Prodejce vybírá do slevových akcí nejatraktivnější modely a značky. Se slevou 80 tisíc korun tak pořídíte například Octavii III z roku 2014 nebo Passat ročník 2013. Zajímavá bude i Kia Sportage z roku 2011 se slevou 75 tisíc či Hyundai ix35 2012, který je levnější o 55 tisíc Kč. Zákazníci ale stále častěji poptávají i vozy ve stáří jednoho roku či dvou let, které nemají najeto víc než 50 tisíc kilometrů. Ty si zase můžete ještě před koncem roku pořídit s výhodnými úrokovými sazbami, které pravděpodobně v příštím roce budou růst i u financování automobilů.