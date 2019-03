AAA AUTO otevřelo nové call centrum v polských Katovicích.

Již čtvrté call centrum je další fází decentralizace služeb kontaktního zákaznického centra Společnost Aures Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA AUTO, v rámci svého plánu zahraniční expanze pro rok 2019 otevřela své již čtvrté call centrum. Operátoři oddělení péče o zákazníky mají sídlo 15 minut pěší chůzí od hlavního náměstí v centrální části polských Katovic. Nové call centrum převezme část úkolů call centra v Ostravě, které mělo dosud polskou klientelu na starosti.

"Vstupní investice se vyšplhaly na téměř 500 000 zlotých. V první fázi zde našlo práci 19 operátorů. Katovice nebyly vybrány pro call centrum náhodou. V celé aglomeraci pracují stovky pracovníků na call centrech věhlasných národních i nadnárodních korporací a místní pracovní trh nabízí velmi kvalifikovanou pracovní sílu, což se nám potvrdilo při průzkumu trhu i následných náborech. Call centrum je umístěno v klidné lokalitě, kde pracovníci ve volných chvílích využijí velký park či služby v okolí," uvedla Karolína Topolová.

Ještě letos se katovické call centrum rozšíří o dalších 20 telefonistů a specializovaných pracovníků. "Spolu s naší pobočkovou expanzí v Polsku poroste nejen v letošním, ale také v příštím roce i tamní call centrum. Předpokládáme, že do dvou let bude počet pracovníků na úrovni České republiky, kde máme okolo dvou set operátorů," dodává Karolína Topolová.

V letošním roce přijme kontaktní centrum miliontý příchozí hovor od polských zákazníků, k čemuž rovněž přispěje katovické call centrum, které podle odhadů v letošním roce odbaví více než 150 000 hovorů. "To znamená, že katovická filiálka doručí polským pobočkám více než 50 000 zájemců o koupi či prodej vozu," vysvětlila Karolína Topolová.

Dvojnásobný objem pak dodá centrální polské call centrum v Ostravě, které se po otevření katovického bude více specializovat na firemní klientelu, zákaznickou péči a neméně pak zastanou zdejší pracovníci seniorské pozice pro obsluhu polských klientů. "Částečnou relokací polských pracovníků z Ostravy do Katovic také získáme větší prostor pro rozšíření českého call centra, které v Ostravě vzniklo v roce 2015 spolu s call centrem polským," dodala Karolína Topolová.

Po technické stránce je call centrum zajištěno nejmodernější technologií. Bezplatné linky jsou směrovány na nejbližšího volného telefonistu, podle jeho specializace - ať už jde o prodej, výkup, zákaznickou péči, bez ohledu na to, kde daný telefonista sedí. Zajímavostí je firemní vnitřní telefonní systém, který klientovi zobrazuje vždy telefonní číslo daného státu. Pakliže by například telefonoval maďarský specialista z Katovic do Budapešti, přesměruje se hovor přes maďarskou ústřednu, aby zákazník neměl obavy, že mu volá někdo s předvolbou z jiné země. Celkem call centrum disponuje 12 různými pozicemi, kdy třetina z nich není rutinně svázaná s příchozími hovory.

Kromě Prahy, Ostravy a Katovic funguje v rámci skupiny AURES Holdings call centrum ještě v maďarské Budapešti.