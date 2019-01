Americkým SUV roku se stala Hyundai KONA

Hyundai poprvé získal prestižní ocenění "North American Utility Vehicle of the Year™" v kategorii SUV s modely KONA a KONA Electric. Porotu ankety "Severoamerické SUV roku 2019" tvořili nejuznávanější novináři a analytici z USA a Kanady

Modelům Hyundai KONA a KONA Electric 2019 v segmentu SUV udělila porota renomovaných motoristických novinářů ankety "North American Car, Utility and Truck of the Year" (Severoamerický osobní vůz, SUV a pickup roku) titul "2019 North American Utility Vehicle of the Year" (Severoamerické SUV roku 2019). Poprvé tak zvítězil v kategorii "Utility Vehicle of the Year" crossover značky Hyundai. Vítěz kategorie SUV je každoročně vyhlašován na severoamerickém mezinárodním autosalonu NAIAS v Detroitu.

"Naplňuje nás velká hrdost, že naše nové inovativní crossovery KONA a KONA Electric zvítězily v prestižní anketě North American Utility Vehicle of the Year," řekl Brian Smith, provozní ředitel společnosti Hyundai Motor America. "KONA je cenově dostupný, elegantní a funkční kompaktní crossover, přizpůsobený požadavkům zákazníků se všemi druhy aktivních životních stylů. Stanovuje nová měřítka ve svém segmentu přitažlivým designem, nejmodernější konektivitou a nejlepší bezpečnostní výbavou ve své třídě. Víme, že naši zákazníci budou souhlasit s rozhodnutím nejuznávanějších novinářů o udělení tohoto mimořádného ocenění."

William Lee, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai North America, a Brian Smith, provozní ředitel společnosti Hyundai Motor America, převzali ocenění "2019 North American Utility Vehicle of the Year™" pro crossovery Hyundai KONA 2019 a KONA Electric 2019 na slavnostním vyhlášení výsledků hlasování poroty soutěže "North American Car, Utility and Truck of the Year", tvořené motoristickými novináři.

Nezávislá porota soutěže "2019 North American Utility Vehicle of the Year" byla složena z významných novinářů a analytiků z USA a Kanady. Nezávislá organizace oceňuje nejlepší osobní automobily, SUV a pickupy od roku 1994. V letošní porotě bylo zastoupeno 54 médií, včetně tradičních deníků, odborných časopisů, rozhlasových stanic, digitálních médií a nezávislých publicistů.