Hyundai opakovaně získává prestižní ocenění Red Dot

Společnost Hyundai Motor Company oznámila, že po řadě minulých ocenění v prestižní designérské soutěži Red Dot Award obdržela za rok 2018 dalších pět ocenění za svůj kreativní a inovativní design v oblasti "komunikační design".

Hyundai SOLATI Moving Hotel - "Best of the Best" v kategorii "zvukový design"

Prestižní ocenění "Best of the Best" v kategorii "zvukový design" bylo v rámci soutěže Red Dot Award uděleno luxusnímu lehkému užitkovému vozu Hyundai SOLATI Moving Hotel, vyvinutému ve spolupráci s renomovanou zábavní společností SM Entertainment v Jižní Koreji. Vozidlo nabízí celebritám společnosti SM Entertainment prostor, v němž mohou komfortně pracovat a odpočívat.

Přední část vozidla je navržena jako maskérna s odnímatelnými zrcadly a osvětlením s nastavitelnými barvami. Zde se mohou celebrity líčit a upravovat své účesy. V zadní části, uspořádané jako šatna, je skříň pro uložení oděvů a obuvi. Občerstvení pro cestující je připraveno v miniaturní chladničce.





Hyundai Pavilion - "vítěz" v kategorii "značkové zážitkové instalace"

Hyundai je rovněž vítězem s prostorovým komunikačním nástrojem Hyundai Pavilion, který byl poprvé představen na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu. V současnosti je instalován v Soulu, kde má veřejnost další příležitost navštívit oceněné expozice. Pavilon s novým označením "Zárodek nové společnosti" se nachází v uměleckém centru Songwon v Soulu a je přístupný až do 30. prosince 2018.

Hyundai Pavilion byl vytvořen s cílem vyjádřit v reálném prostoru vizi budoucí mobility společnosti Hyundai Motor a vyprávět příběh její inovativní techniky palivových článků. Hyundai Pavilion získal v letošním roce již "Bronzového lva" na prestižním mezinárodním festivalu kreativity "Cannes Lions International Festival of Creativity" v kategorii "Design: Prostorové plus sochařské instalace a zážitky" (Design: Spatial & Sculptural Installation and Experience).

Hyundai Pavilion - "vítěz" v kategorii "zvukový design"

Hyundai Pavilion se stal také vítězem za svůj kreativní zvukový design, který používá zvukovou dramatizaci k vytváření jedinečných zvukových kulis v rámci celé expozice. Vzniká tak například iluze neustále se zvyšujícího tónu, který symbolizuje nabíjení akumulátorů vozidla. V syntéze zvukových vln splývají tóny klavíru se zvukem větru, čímž vzniká nadpozemský zvuk reprezentující rozlehlost vesmíru. Celý koncept je provázán se "zvukovým vesmírem" společnosti Hyundai Motor, což dává vzniknout holistickým, podmanivým zážitkům ve světě značky Hyundai.

Hyundai Motor se stal také vítězem (jako klient) v oblasti "video a animace" za své video k autosalonu v Ženevě, které bylo natočeno v partnerství se společností INNOCEAN Worldwide Europe, a vítězem (jako klient) v oblasti "design uživatelských rozhraní" za "bezpečnostní hologram", vytvořený v partnerství s univerzitou Dongseo, který je součástí sekundární prevence nehod.

Soutěž "Red Dot Award: Komunikační design" s mottem "Hledáme dobrý design a kreativitu" oceňuje každý rok dobře navržená díla a kreativní projekty od designérů, agentur a společností z celého světa. Soutěž Red Dot Award s prominentní porotou, složenou z více než 20 mezinárodních odborníků, je globálně uznávaná jako jedno z nejprestižnějších ocenění vysoké kvality designu.





Hyundai Motor získal od roku 2013 v soutěži Red Dot Award mnoho různých ocenění v oblasti komunikačního designu, včetně ocenění pro Hyundai Motorstudio Goyang.