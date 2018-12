Hyundai získal ocenění "Výrobce roku" a "Vůz roku" v soutěži Next Green Car Awards

• Společnosti Hyundai Motor UK byly v rámci soutěže Next Green Car Awards uděleny tři významné tituly: Výrobce roku, Vůz roku a Rodinný vůz roku 2018

• Hyundai pokračuje v investicích do vyspělé techniky s nízkými emisemi, a to zahájením prodeje modelu NEXO s palivovými články na začátku roku 2019 a plánovaným představením celkem 18 elektrifikovaných modelů do roku 2025