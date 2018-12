Kvapil se vrací po dvou letech na trasu původního Dakaru

Trasa původní Dakar Rallye, která se ještě jezdila v Africe, prožívá renesanci v podobě extrémního vytrvalostního podniku Africa Eco Race. Cílem je senegalské Růžové jezero, etapy vedou také Marokem a Mauretánií. Jezdec Lukáš Kvapil tu v lednu po dvouleté přestávce osedlá Husquarnu FE 450 rally.



Lukáš Kvapil má za sebou padesát tisíc kilometrů závodů na motorkách, na Dakaru startoval naposledy v roce 2017. Loni si dal pauzu a zúčastnil se dakarské rallye jako člen media týmu. V roce 2019 sedne opět na motorku a chystá se již 1. ledna na úvodní etapu již 11. ročníku Africa Eco Race.





Teď má za sebou trénink v Tunisku, kde si mohl vyzkoušet motocykl, tým i celou techniku, a který podle jeho slov vyšel na jedničku. "Testování v Tunisku bylo od začátku do konce naprosto senzační. Trochu jsem měl sám ze sebe strach, usednout po dvou letech na motocykl, ale je to jako jezdit na kole, to se prostě nezapomene. Nikdy jsem nebyl v lepší formě, všechno se skvěle sešlo. Fyzická příprava byla výborně načasovaná a motorka je naprosto dokonalá," dodává Lukáš.



Auta i motorka



Loňský rok, který Lukáš využil především pro rekonvalescenci po zranění na posledním Dakaru a trénink, byl také ve znamení aut, na něž ostatně také pomýšlel v souvislosti se závody. "Nějakou dobu jsem pomýšlel na závodění na čtyřech kolech, ale termíny jsou neúprosné a finanční nároky oproti motorce mnohonásobně vyšší. Za řídítky motocyklu mám nejvíce zkušeností, a navíc je to po mě i nejniternější forma závodění, kde jsem nejblíže samotnému terénu," přiznává Lukáš.



Letos ovšem Lukáš zůstává ambasadorem značek AAA Auto a Mototechna, takže se na cestu vydává s doprovodnou flotilou automobilů z Mototechny. Oficiální start závodu připadl na 30. prosince v Monaku, takže Lukáš stráví Silvestra při přesunu na trajektu do Maroka. První start tak na něj čeká už na Nový rok a poslední závod se jede 13. ledna.