Nejlepší výkon Toyoty za dva a půl roku, překonala očekávání

Největší japonská automobilka Toyota Motor v prvním finančním čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 19 procent na 683 miliard jenů (135 miliard Kč). Překonala tak očekávání analytiků a dosáhla nejlepšího čtvrtletního výkonu za dva a půl roku. Firma těžila z růstu prodeje a ze snižování nákladů.

Celosvětový maloobchodní prodej automobilů firmy Toyota se ve čtvrtletí končícím v červnu meziročně zvýšil o jedno procento na 2,6 milionu vozů. K růstu velkou měrou přispěla silná poptávka v Asii, kde prodej stoupl o 8,5 procenta.

Toyota potvrdila, že v celém finančním roce počítá s poklesem provozního zisku o zhruba čtyři procenta. Firma se nyní podobně jako další japonské automobilky připravuje na možné zvýšení cel na dovoz automobilů do USA, které by mohlo její vyhlídky zhoršit.

