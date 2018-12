Nissan slaví počátek automobilové historie

Datum 26. prosince 1933 můžeme považovat za den oficiálního vzniku automobilové historie značky Nissan. Původní společnost ale byla založena mnohem dřív a narozdíl od mnohých jiných automobilek vyráběla auta už v roce 1911.

V době, kdy Japonsku vládli císařové Meiji a Taisho, tedy od konce 19. století do roku 1912, se na japonských silnicích objevovala pouze auta americké produkce, především Fordu nebo General Motors. Už brzy se to ale mělo změnit. Masujiro Hashimoto totiž založil společnost Kwaishinsha Motor, která se měla zabývat výrobou automobilů. Prvním byl vůz DAT, jehož název pochází od tří hlavních společníků - Kenjiro Dena, Rokura Aoyamy a Aketara Takeuchiho. Následoval DAT-41 s čtyřválcovým motorem v roce 1918, do vzniku názvu Nissan ale zbývalo ještě šestnáct let a několik vlastnických změn společnosti

Kde se vzal Datsun

Počátek je už jasný - pochází ze zkratky DAT. K ní se přidalo slovo Son, tedy syn. Původně se proto kompaktní automobil z roku 1931 s motorem o objemu 495 cm3 jmenoval Datson, tedy Datsonův syn. To ovšem nebylo nejvhodnější pro japonský trh, kde slovo "Son" znamená něco jako "nevýhoda". Název se tedy v roce 1932 změnil na Datsun, následovaly modely Datsun 10, 11, 12 a založení společnosti Jidosha Seizo Co. o rok později. Hned v roce 1934 se rozjela výroba v nově postavené továrně v Yokohamě a odehrálo se také přejmenování společnosti na Nissan Motor Company. To už existoval Datsun Model 13 a firma měla na svém kontě 44 aut, která se vydala přes moře do Střední a Jižní Ameriky. Rok 1935 znamenal první vozy Datsun 14, které byly vyrobeny již na moderní montážní lince.

Nissan až v roce 1981

Po celou dobu ponechala společnost svým vozům značku Datsun, takže světlo světa spatřily ještě modely 16, 17 a větší auta s názvy Model 70, 80 a 90. Počátkem 40. let se Nissan soustředil také na výrobu nákladního vozu a autobusu, během druhé světové války ale byla produkce kompletně zastavena. Ještě první poválečná léta byla ve znamení užitkového vozu označeného jako Model 1121. Následovala znovu osobní auta, stále ale pod názvem Datsun. Už v roce 1951 najdeme v historii výroby model Patrol. Toto jméno se později zapíše do historie značky zlatým písmem, evropský trh o něm ale zatím neví vůbec nic. Na konci šedesátých let si ale už na své konto zapsala společnost první velký překonaný milník - milion vyrobených vozů, které putovaly do ciziny. Jako většina japonských značek má Nissan úspěchy hlavně na americkém kontinentu, zakládá ovšem pobočky například i v Austrálii a spouští výrobu také v USA.

V červnu 1981 zahajuje společnost celosvětově marketingovou strategii se značkou Nissan a o rok později přichází modelová ofenzíva již pod novým jménem. V roce 1984 startuje angažmá Nissanu jako evropského výrobce vozů. Výrobní závod ve Velké Británii začíná s produkcí o dva roky později, v portfoliu ale figurují pro nás pořád málo známé modely jako Leopard, Bluebird nebo Safari. Snad jen model Terrano by mohl znít trochu povědomě. Počátkem 90. let už se na trh dostaly modely, které dodnes uvidíte i na českých silnicích. Patří k nim například Sunny nebo Primera.

Doba Qashqaie a X-Trailu

Koncem století přichází ke slovu aliance s Renaultem, která se bude dál rozšiřovat až do roku 2016. Z toho plyne mimo jiné i možnost distribuovat auta v síti francouzského výrobce. Hned v roce 2000 startuje SUV X-Trail, v roce 2004 se představuje velké SUV Murano, o tři roky později sportovní GT-R. Skutečný trhák ale teprve přijde. Nissan Qashqai se světu představil v roce 2007, v Japonsku ho ale musíte hledat pod jménem Dualis. V Evropě tento vůz značku vynese na přední příčky žebříčků prodejů, prestižní ocenění ale Nissan získá za úplně jiné auto. Elektrický vůz Leaf se stane evropským i světovým autem roku 2011. V produkci automobilky se postupem času objevilo i několik dalších elektrických vozů včetně dodávky, dnes ale na českém i evropském trhu slaví úspěch hlavně model Juke uvedený poprvé v roce 2010, pozornost v posledních letech přitahuje velký pick-up Navara a nesmrtelným prozatím zůstává crossover Nissan Qashqai.