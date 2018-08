Hyundai odhalil novou generaci technologie oddělené zvukové zóny

Společnost Hyundai Motor Company poprvé odhalila novou generaci technologie oddělené zvukové zóny SSZ (Separated Sound Zone), která umožní každému cestujícímu ve vozidle poslouchat reprodukovaný zvuk podle svých individuálních požadavků, ať se jedná o hudbu, telefonní hovor nebo upozorňování systémů vozidla, a to při zachování společně sdíleného prostoru bez sluchátek, v němž mohou cestující libovolně vzájemně komunikovat.

Technologie SSZ vytváří a řídí akustická pole uvnitř vozu, čímž umožňuje řidiči a každému cestujícímu poslouchat izolované zvuky. Velký počet reproduktorů, umístěných uvnitř vozidla, disponuje technologií, která na základě vědeckých poznatků snižuje nebo zvyšuje intenzitu zvukových vln. Tím se potlačuje překrývání zvuku, který lze na každém sedadle slyšet. Vzniká tak stejný efekt, který využívají i aktuální systémy eliminace hluku, avšak bez nutnosti používat sluchátka.



"Zákazníci v éře autonomního řízení budou ve svých vozidlech požadovat zábavu se stále širšími možnostmi individualizace. Mezi ně patří technické inovace, jako je systém odděleného zvuku," říká Kang-duck Ih, odborný asistent v laboratoři Hyundai pro výzkum hluku a vibrací. "Jsem přesvědčen, že řidičům a cestujícím poskytneme ještě komfortnější a zábavnější prostředí pro cestování díky nezávislým, individualizovatelným zvukovým zónám."



Lidé mají v oblibě různé druhy hudby, takže někteří cestující používají během cestování sluchátka, aby mohli poslouchat svoji hudbu. Tím se však zbytečně izolují od ostatních spolucestujících, s nimiž nemohou komunikovat. Při cestování v automobilu vybaveném novou generací technologie SSZ si může každý cestující připojit svůj chytrý telefon prostřednictvím Bluetooth a poslouchat vlastní hudbu, aniž by docházelo k rušení hudby, kterou poslouchají jiní cestující.

• Audiosystém nové generace umožní každému cestujícímu poslouchat odlišnou hudbu bez sluchátek • Zachování soukromí cestujících během telefonních hovorů • Možnost ztlumení nežádoucích zvuků pro cestující, ale zachování důležitých zvuků pro řidiče • Vyspělá technologie vylepší zážitky z jízdy automobilem v éře autonomního řízení

Pomocí SSZ lze také od ostatních cestujících izolovat telefonní hovory, realizované prostřednictvím systému handsfree. Tím je zaručeno soukromí při vyřizování důležitých telefonních hovorů za jízdy. Tato průkopnická technologie dokáže navíc eliminovat zvuky, které jsou pro cestující zbytečné, ale zároveň je poskytovat řidiči. Zvukové signály navigačního systému nebo různá upozornění umožňují řidiči soustředit se na ovládánívozidla. Systém SSZ je však izoluje, aby vytvořil zónu ticha pro ostatní cestující. To ocení například řidiči, kteří cestují se spícím dítětem.



Technologie SSZ je vyvíjena od roku 2014. Hyundai Motor očekává, že tento systém bude připraven k zařazení do výbavy velkosériově vyráběných automobilů během jednoho až dvou let.