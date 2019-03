Nové Ferrari F8 Tributo vám vyrazí dech. Výkonný osmiválec má 720 koní

Italská značka supersportů Ferrari vytvořila sériový model s dosud nejvýkonnějším osmiválcem. Výkon vozu F8 Tributo je 720 koní, tedy o 50 koní více než u jeho předchůdce 488 GTB. První vozy se dostanou k zákazníkům na konci roku, uvedla v úterý automobilka během ženevského autosalonu.

"Ceny vozu Tributo budou k dispozici bohužel až po ukončení ženevského autosalonu. Očekáváme v následujícím čase, konkrétně na konci tohoto roku a v průběhu roku 2020, že dodáme zákazníkům v ČR 15 až 20 těchto vozů," řekl David Kopal ze společnosti Scuderia Praha, která vozy Ferrari dováží do České republiky.

Vůz, který proti předchůdci slibuje také o deset procent lepší aerodynamiku nebo sníženou hmotnost o 40 kilogramů, disponuje přeplňovaným motorem o objemu 3902 kubických centimetrů umístěným uprostřed. Automobil využívá systém Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+), který se aktivuje pomocí ovladače na volantu. Díky tomu je lépe ovladatelný na hranici adheze, což umožňuje většímu počtu řidičů dopřát si maximální jízdní dynamiku.

Hlavním cílem při vývoji auta bylo dobré chlazení motoru, které zajišťují mimo jiné dozadu skloněné chladiče v přední části vozu a nastavitelné přívody vzduchu do motoru, umístěné po stranách spoileru místo v zadních blatnících. Příď vozu obsahuje vzduchový kanál ve tvaru písmene S. Tento konstrukční prvek měl premiéru u modelu 488 Pista, u novinky je ale výrazně upraven, aby odpovídal odlišně navržené přídi. Díky tomu se jen tento vzduchový kanál podílí 15 procenty na celkovém nárůstu přítlaku ve srovnání s typem 488 GTB.

Nové a nižší světlomety LED pak umožnily přidat nové vstupy vzduchu pro chlazení brzd. Spolu s otvory po stranách nárazníku zlepšují výměnu vzduchu v podbězích natolik, že nebylo nutné zvětšovat průměr brzd k zajištění vyšší účinnosti s ohledem na nárůst rychlosti.

Interiér si zachovává tradiční vizáž typickou pro automobily Ferrari s motorem uprostřed, včetně kokpitu natočeného směrem k řidiči. Přesto každý díl palubní desky, dveřních výplní a středového tunelu je zcela nový. Vůz dostal palubní rozhraní nové generace, nový je i volant, kruhové výstupy vzduchu, ovladače, ale i sedmipalcový dotykový displej před spolujezdcem.

