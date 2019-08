Budoucnost automobilů? Nebojme se hybridů

Budoucnost automobilů je v pestré nabídce pohonných jednotek. Od spalovacích motorů přes vodík až po hybridní soustavy. Přísnějším regulacím pro emise skleníkových plynů se budou muset přizpůsobit všichni. "My jsme jejich budoucímu plnění nejblíže," říká JAKUB KVĚTOŇ, manažer českého zastoupení automobilky Lexus.

Lexus letos slaví třicet let od svého vzniku. Není tak krátká doba trochu handicapem v porovnání s jinými automobilkami?

Rozhodně není. Jsme jedinou japonskou prémiovou značkou na trhu a čtvrtou největší prémiovou automobilkou světa. Ročně celosvětově prodáme přes půl milionu vozů, na českém trhu nabízíme deset modelů. Jsme špičkou ve spolehlivosti. Naší doménou jsou hybridní technologie, kde jsme spolu s Toyotou také světovými lídry. To je, myslím, na tak mladou automobilku docela slušná bilance.

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen mimo jiné hodlá snižovat emise skleníkových plynů ještě rychleji, než jak bylo v rámci EU dohodnuto. Děsí to vaši automobilku?

Nás to právě vůbec neděsí. O Toyotě a Lexusu je známo, že technologie šetrné k životnímu prostředí vyvíjí už několik desetiletí a v tomto směru má před ostatními automobilkami náskok. Chce-li někdo, aby se emise skleníkových plynů snižovaly rychleji, my jsme připraveni.

Automobilový průmysl je mimo jiné obrovská lobby. Jak je možné, že si to výrobci vozidel nechávají líbit? Nebo to není jednolitý blok a některé značky jsou vůči těmto regulacím vstřícnější?

Nemyslím si, že by se svět automobilového průmyslu dělil na nějaké tábory, jak naznačujete. Přísnější regulace jsou zkrátka realitou, které se jednotlivé značky budou muset přizpůsobit. Naší filozofií je se v tomto neohlížet na ostatní a důsledně pracovat na tom, co děláme už mnoho let. Tedy vyvíjet technologie, které našim zákazníkům šetří peníze a nezatěžují životní prostředí víc, než je nezbytně nutné. A v tomto se potvrzuje, že sázka na hybridní motory byla před mnoha lety správná. Díky tomu jsme dnes ze všech automobilek nejblíže plnění budoucích emisních norem.

Zmínil jste, že jste lídrem v hybridních pohonech. Mají se ale ještě kam posouvat?

To má dvě roviny. První je, že Lexus dnes prodává v Česku z pětadevadesáti procent vozy s hybridními motory a jen zbylých pět procent připadá na ty čistě benzinové. Z tohoto pohledu už moc velký prostor k posunu není. Druhou rovinou je pak to, kam se může posunout samotná technologie hybridních motorů. A zde jsou možnosti stále poměrně velké.

Ano, a to mě právě zajímá. V čem?

Právě v efektivitě a souhře celého hybridního ústrojí. Když to vezmu úplně od základů, tak hybridní technologie znamená, že vedle spalovacího motoru má vůz ještě elektromotor a baterie. Vůz je schopen ujet část trasy jen na elektřinu. Baterie se dobíjejí spalovacím motorem nebo rekuperací energie, která se uvolňuje při brzdění. Čím větší kapacitu baterie mají, tím větší má auto dojezd na elektřinu nebo tím větší může mít elektromotor výkon. A v tomto se mohou hybridy stále zlepšovat - ve zdokonalování spalovacích motorů, baterií, jejich kapacity i způsobu, jakým se dobíjejí.

Nesetkáváte se u zákazníků s nedůvěrou v hybridní pohon? Já mám třeba známého, který si mohl vybrat hybrid, ale dal přednost benzinovému motoru se slovy "co já vím, co se jednou stane s bateriemi".

To je škoda, že jsem ho nemohl ubezpečit, že měl zcela zbytečnou starost. Máte pravdu, že povědomí o hybridních pohonech stále není takové, jaké bychom si přáli, a přesvědčit zákazníka k hybridní alternativě bývá občas na delší vysvětlování. Základním argumentem je reálný provoz, kdy po našich silnicích jezdí hybridní Lexusy vyrobené i před deseti patnácti lety, přičemž naprostá většina z nich má v sobě baterie původní, plnící dokonale svojí funkci. Dalším argumentem je, že my nejen na baterie, ale na celý hybridní systém dáváme v případě správné a pravidelné servisní péče o vůz záruku deset let. V neposlední řadě je pak vždy potřeba lidem vysvětlit, že samonabíjecí hybrid, jak ho známe z Toyoty a Lexusu, to je soubor absolutně spolehlivých a jednoduchých komponentů. Vezměte si, že máte v autě na dnešní poměry vysokoobjemový čtyř- či šestiválec, trvanlivé baterie a jednoduchou automatickou převodovku. To vše je protipól namáhaných nízkoobjemových přeplňovaných motorů, kterými se k nižším emisím snaží dostat ostatní.

Řekl byste tedy, že hybridní auta jsou takovými novodobými diesely? Když si vzpomenu na 90. léta, vozy s naftovým motorem stály třeba o sto tisíc víc než benzinová auta, ale zase měly výrazně nižší spotřebu, takže byly atraktivní alternativou. A když se dnes podívám na totéž ve vztahu benzinový a hybridní motor, tak mi to tu dobu připomíná.

Já bych dokonce řekl, že je to dnes ještě lepší. Zaprvé, pořizovací cena hybridů a aut s konvenčním motorem se u Lexusu prakticky neliší. Zadruhé, když budete jezdit s hybridem po městě, tak má ještě nižší spotřebu, než když po městě jezdíte s dieselem. Je to právě díky tomu, že ve městě daleko víc využijete baterie a elektromotor než mimo město.

To se stále bavíme o takzvaných full-hybridech, tedy vozech, jejichž baterie se dobíjejí během jízdy. Jak se od nich liší plug-in hybridy?

Baterie u plug-in hybridu nedobijete během jízdy do plné kapacity, jako je tomu u samonabíjecího hybridu, ale musíte je dobíjet ze zásuvky.

Proč by si pak měl člověk pořizovat plug-in hybrid?

Plug-in hybrid má větší kapacitu baterií než full-hybrid, a tak má na elektřinu delší dojezd. Vyplatí se tedy lidem, kteří dojíždějí do práce třeba dvacet kilometrů, tam si mohou auto strčit do zásuvky a po práci domů jedou zase na elektřinu. Jenže když jezdíte s vybitými bateriemi, vozíte jen zbytečné kilogramy navíc, spotřeba benzinu a emise jsou na míle daleko od papírových hodnot, a vůz pak trochu ztrácí svůj smysl být šetrný k životnímu prostředí. Kromě toho je plug-in hybrid technologie výrazně dražší.

Co je vůbec palivem budoucnosti? Je to vodík, do kterého třeba Němci teď hodlají investovat každý rok sto milionů eur?

Je to jedna z variant pohonu, kterou usilovně vyvíjíme. Vodík však není budoucnost, nýbrž už současnost. V Německu je v běžném provozu vodíková Toyota Mirai. Vodík natankujete za stejně dlouhou dobu jako benzin, dojezd na nádrž je pět set kilometrů a máte nulové emise. Nicméně naší vizí je mít v nabídce co nejširší paletu pohonných jednotek. Pracujeme na vývoji full-hybridů, plug-in hybridů, elektromobilů, konvenčních spalovacích motorů i vodíkového pohonu a nechť si každý zákazník vybere, co mu vyhovuje nejvíce. Takže já vidím budoucnost v pestrosti pohonů při zachování jejich celkové nízké emisní stopy.