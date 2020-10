Češi preferují klasická auta před nákupy elektromobilů

Češi preferují spíše konvenční auta, koupi elektromobilu plánuje nebo zvažuje desetina motoristů a firem. Ostatní odrazuje především vysoká pořizovací cena, krátký dojezd a nedostatek dobíjecích stanic. Vyplývá to z průzkumu Centra pro dopravní výzkum. Podle statistik je v Česku registrováno z celkového počtu 8,1 milionu aut zhruba 3000 aut na elektrické pohon.

Elektrická auta podle průzkumu zajímají zhruba 27 procent řidičů, přes čtyři procenta s nimi mají přímé zkušenosti. O koupi takového vozu však přemýšlí nebo je rozhodnuto pouze zhruba desetina motoristů. Podobné výsledky průzkum vykázal i u firem, když 89 procent z nich o nákupu ani neuvažuje. Překvapením podle autorů průzkumu je, že zájem o elektromobily často roste s věkem.

Jednotlivce odrazuje od nákupu elektrického auta především vysoká kupní cena, která je u elektromobilů v průměru dvakrát vyšší než u klasických aut. Jako důvod ji uvedlo více než 80 procent respondentů. U firem stejný důvod uvedlo přes 35 procent dotázaných. Kolem 55 procent motoristů vadil u elektromobilů i krátký dojezd a nedostatek dobíjecích stanic. Dalším často uváděným argumentem proti nákupu elektrického auta byla slabá životnost baterie.

Pro zájemce o elektromobily jsou naopak hlavním lákadlem nízké provozní náklady, což uvedla více než polovina motoristů a také velká část firem, a také nulové emise. Roli pro ně hraje také rychlý technologický pokrok a atraktivní image těchto vozů.

Průzkum se zaměřil také na možnosti, které by mohly názor většiny motoristů k elektromobilům změnit. Nejčastěji šlo o dotace na nákup, které by se pohybovaly často k polovině kupní ceny. Přesvědčit by řidiče mohlo i zvýhodněné povinné ručení, daňové úlevy, bezplatné užívání dálnice či parkování, vyplynulo z průzkumu.

Rozšíření vozů s elektrickým motorem je jednou z priorit českého Národního akčního plánu čisté mobility. Právě elektrická auta jsou pro stát prioritou v rámci zvyšování ekologizace dopravy, do roku 2030 chce jejich počet rozšířit na stovky tisíc, v případě pozitivního vývoje až na půl milionu.