Co neopomenout při přípravě auta na jarní sezónu

Jaro už pomalu klepe na dveře a zima bude brzy minulostí. Po jejím odchodu ale nestačí jen vyměnit zimní pneumatiky za letní. Pro bezpečný provoz vašeho automobilu byste měli myslet také na další věci. Poradíme, na co byste se měli po zimě podívat, případně nechat prověřit v servisu.

Zkontrolujte a doplňte kapaliny

Nejen s příchodem jara je třeba sledovat hladinu motorového oleje, ale také chladící a brzdové kapaliny. U dnešních moderních vozů vás už na nedostatek upozorní kontrolky. Ale u starších modelů aut hravě zvládnete kontrolu sami.

Ale i v případě, že máte modernější automobil s kontrolkami, je dobré zkontrolovat hladiny i vizuálně. V případě nízké hladiny některé z kapalin ji včas doplňte, abyste se vyhnuli nepříjemnostem na cestách, nebo dokonce nevratnému poškození vozu.

Podívejte se i na akumulátor

Je nutné také prohlédnout stav autobaterie. V zimě totiž dostává pořádně zabrat. Stav akumulátoru již ale bohužel laickým okem nepoznáte. Pokud zrovna doma nemáte zátěžový měřič, budete si muset stav autobaterie ověřit v servisu.

Zátěžový měřič odhalí, jestli není baterii po zimě potřeba dobít, nebo rovnou koupit novou. Současné moderní akumulátory by měly vydržet v provozu zhruba šest let. Vždy ale samozřejmě záleží na hlavně na podmínkách, ve kterých jezdíte. Akumulátor automobilu zaparkovaného na ulici dostane v zimě mnohem více zabrat, než akumulátor garážovaného vozu.

Mrkněte na stav osvětlení

Světla svítí, stěrače stírají, ostřikovače stříkají! Bohužel taková kontrola už dávno nestačí. Rychlou výměnu vypálené žárovky zvládne při troše tréninku každý, i když někteří výrobci umí i z této základní operace udělat hru nervů.

V autoservisu vám ale diagnostika může poradit, jestli světlomety svítí správným směrem, do správné vzdálenosti a zda nemohou oslnit protijedoucí řidiče. A není od věci pořídit si také sadu rezervních žárovek, i když do povinné výbavy už nepatří.

Nezapomeňte na stěrače a ostřikovače

V zimě dostávají stěrače pořádně zabrat. Výkyvy teplot se mohou podepsat hlavně na gumových lištách stěračů. Stírání namrzlých oken zase narušuje jejich přilnavost. Na jaře je proto dobré myslet také na jejich výměnu, a to zejména, pokud už stěrače zanechávají na okně viditelné šmouhy, nebo už dokonce vodu víc rozmazávají, než stírají.

Nechte zkontrolovat klimatizaci

Po zimě doporučujeme zkontrolovat těsnost a funkčnost klimatizace, vyčistit ji a případně doplnit chladicí médium. Servisy doporučují kontrolu klimatizace alespoň jednou ročně. A právě jaro je vhodným obdobím.

Během zimy totiž většina lidí klimatizaci nepoužívá, a proto si nevšimne případné závady okamžitě. Zároveň jde o dobrou přípravu na léto, kdy se klimatizace používá téměř denně. V případě špinavé klimatizace či zaneseného kabinového filtru riskujete kromě nepříjemného zápachu také zdravotní potíže, které se projevují v podobě nateklých očí, bolesti hlavy či pocity únavy. A právě zanedbaný stav klimatizace může být zdrojem nebezpečných alergenů.

Zajeďte si na diagnostiku

Moderní automobily už hlásí každou zásadnější chybu rozsvícením červené nebo oranžové kontrolky. Někdy se v tom množstvím kontrolek už ani nemůžete vyznat. Pokud chcete mít dokonalou jistotu, v servisu si můžete nechat udělat výpis paměti závad. Zjistíte tak, jestli je vše v pořádku a dozvíte se základní údaje o stavu vašeho vozu.

Máte platnou technickou?

Při pravidelné kontrole by vás dobrý autoservis měl upozornit na končící platnost STK. Na to se ale nespoléhejte. Asi by vám to jako výmluva u policie neprošlo. Nezapomeňte se proto radši i na jaře podívat na známku na své SPZ. U nových aut není potřeba jezdit na "technickou" první čtyři roky, po první STK se však lhůta zkracuje na dva roky. Při této příležitosti si můžete udělat malý průzkum, zda se nedá ušetřit nějaká ta koruna na pojistce vozu. Nahlédněte na srovnání pojištění vozů na českém trhu.

Máte kompletní autolékárničku?

Podle předpisů musí autolékárnička obsahovat minimálně těchto 7 věcí:

• hotový obvaz s polštářkem

• hotový obvaz se 2 polštářky

• cívku hladké náplasti

• škrtící obinadlo

• pryžové (latexové) rukavice

• izotermickou fólii (min. rozměr 200 × 140 cm)

• nůžky

Povinnou součástí autolékárničky již nejsou: trojcípý šátek, rouška a náplast s polštářkem. Ale nikomu neuškodí, když v ní budete mít i tyto věci. Zároveň je vhodné doplnit obsah lékárničky o léky proti bolesti, na horečku a na alergie. Na to myslete hlavně při dlouhých cestách.

Při přezutí zkontrolujte obě sady pneumatik

Pneumatiky byste sice měli kontrolovat pravidelně, ale kdo z nás to opravdu dělá? Ale výměna zimních pneu za letní pneumatiky je ideální příležitostí. Zkontrolujte nejen tlak pneumatik včetně rezervy, ale také hloubku dezénu.

Ta je v ČR vyhláškou stanovena pro letní provoz na minimálně 1,6 milimetru. Řada řidičů už ale pneumatiky blížící se tomuto limitu raději znova nenazouvá. Dobrým krokem je prověření hloubky dezénu na více místech. Pokud by se totiž výsledky měření lišily, je to signál pro kontrolu kontrolu geometrie kol.

Pro jistotu zkontrolujte také hloubku dezénu zimních pneumatik (povinné jsou nejméně 4 mm) a jejich celkový stav. To abyste se včas připravili na případnou skutečnost, že na další zimní sezónu budete potřebovat koupit nové pláště.

Nezapomeňte na kontrolu brzd a podvozku

Po zimě je také na místě kontrola práce brzd a podvozku. Bohužel tento krok budete muset také nechat na servis. V zimě na podvozek působí nejen posypová sůl, ale často také kamínky.

Brzy tak mohou být zaneseny nečistotami a podvozek narušen. Kontrola brzd a podvozku proto rozhodně přijde po zimě vhod. V budoucnu by se totiž tyto faktory mohli projevit nepříjemnou korozí karoserie.

Jak jste na tom s pojištěním?

Při přípravě auta na jaro můžete také mrknout, kdy máte výročí pojistné smlouvy, abyste ji mohli včas vypovědět a případně si zkusit sjednat výhodnější povinné ručení pro rok 2022.