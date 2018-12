Do Česka se dostane jediný kus v rámci aukce

Fotografické kalendáře značky Pirelli jsou proslulé svou výjimečností. Firma je nafotí s významnými osobnostmi a vytiskne jen v omezeném počtu. Každý kalendář má své pořadové číslo a žádný se nedostane do volného prodeje. U nás se bude jediný kus dražit 19. prosince.

Pro rok 2019 se uznávaný britský fotograf Albert Watson rozhodl nafotit čtyři významné ženy, které mají své cíle a tužby. Jejich příběhy vypráví fotograf pod názvem Snění. Na listech kalendáře se letos objeví Gigi Hadid s Alexanderem Wangem, Julia Garner, Latitia Casta se Sergejem Poluninem a Misty Copeland s Calvinem Royalem III.

Čtyři ženy - čtyři příběhy

Albert Watson se rozhodl inscenovat příběhy ve čtyřech "malých filmech". Gigi Hadid ztvárnila ženu, která nedávno opustila přítele, žije sama ve skleněné pevnosti a má jediného důvěrníka, kterého představuje Alexander Wang. Julia Garner coby botanická fotografka, která se chce prosadit na světových výstavách, je vyfocena v tropické zahradě v Miami. Misty Copeland se chystá ohromit svět tanečními kreacemi, Laetitia Casta sní, že bude slavnou malířkou. "Každá postava měla svou partii, kterou si v kalendáři zahrála. V některých případech se role blížila tomu, čím se daná herečka živí, ale samozřejmě všechny musely v určité míře předvést herecký výkon a nehrát jen samy sebe. A to je přesně to, co jsem původně chtěl," vysvětluje Watson.

Část vyrobených kalendářů dostanou významné světové osobnosti, několik výtisků se ale dostane do aukčního prodeje, jehož výtěžek putuje na charitativní účely. U nás bude vydražená částka poukázána na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně, který se zabývá léčbou nádorových onemocnění. "Za finanční prostředky získané z aukce chceme nakoupit nový aeroskop, jehož cena se pohybuje kolem 250 tisíc korun. Tento přístroj slouží k vyhodnocování čistoty vnitřního ovzduší například v laboratořích nebo na operačních sálech. Absolutně čisté prostředí je nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit kvalitní péči o naše pacienty, kteří v důsledku nádorového onemocnění trpí sníženou imunitou," vysvětluje náměstkyně Masarykova onkologického ústavu pro lékárenskou péči Šárka Kozáková.