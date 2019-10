DS 7 Crossback je prémiové SUV, které oslní francouzskou elegancí a kvalitou

Značka DS vznikla v roce 2009 původně jako luxusní divize Citroënu s odkazem na historický ikonický vůz DS 19 z roku 1955, kterým jezdili francouzští prezidenti nebo filmový Fantomas. V roce 2015 se ale značka DS zcela osamostatnila a nyní nabízí svébytné prémiové modely. Důkazem je i DS 7 Crossback - luxusní rodinné SUV, jež vstoupilo na český trh v listopadu loňského roku.

Atraktivní a avantgardní design, honosný interiér i prvotřídní dílenské zpracování - těmito slovy by se dal ve stručnosti charakterizovat nový DS 7 Crossback. Přední masce dominuje výrazná maska DS Wings a svislé denní svícení v nárazníku. Zajímavé jsou ale i standardní přední světlomety DS Active LED Vision ve tvaru diamantů, které se natáčejí do zatáček a samy se přepínají na dálkové, pokud je na to situace na silnici vhodná. Zadní světlomety jsou naopak tvořené soustavou trojúhelníků, které vypadají jako drahokamy a společně vytváří velmi zajímavý vizuální efekt.

Interiér vozu nabídne přepychové materiály. Najdeme zde detaily inspirované světem šperkařství, jedinečnou kůži Nappa, kterou mají například i vozy značky Aston Martin, dále jsou tu prošívané sedačky a prvky ošetřené technikou gilošování, což je speciální povrchová úprava hliníkových částí interiéru. Nový DS 7 Crossback ale nabízí i absolutní komfort a nejmodernější technologie. Za zmínku stojí například systém DS Active Scan Suspension, tj. kamera zabudovaná na čelním skle, jež neustále skenuje povrch vozovky před vozem a následně dává povely systému upravujícímu odpružení tlumičů. Dalšími technologickými prvky jsou systémy DS Connected Pilot, který může převzít řízení od řidiče, drží jej v pruhu a udržuje odstup od vozidel před ním, DS Night Vision, což je noční vidění pomocí infračervené kamery nebo DS Park Pilot - systém samočinného parkování.

Nový DS 7 Crossback je nabízen se čtyřmi verzemi motorů - dvěma vznětovými o objemu 1,5 l nebo 2,0 l (130 k a 180 k) a jedním zážehovým o objemu 1,6 l a výkonu 180 k nebo 225 k. Kromě slabšího turbodieselu, který může mít i šestistupňovou manuální převodovku, jsou všechny motory vybaveny osmistupňovým automatem. Nově je DS 7 Crossback k dispozici i v plug-in hybridní verzi s pohonem všech kol a výkonem 300 koní.