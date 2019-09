Hydrogen Valley Evropy? Realita, nikoliv fikce

Vytvořit z regionu první "vodíkové údolí" ve východní Evropě, to jsou ambice vedení Moravskoslezského kraje. Energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie, vznikne Vodíkový klastr. Projekty, financování a další témata spojené s touto vizí se staly náplní odborného mezinárodního workshopu Hydrogen V4, který se dnes uskutečnil v Dolních Vítkovicích v Ostravě, společně s Českou vodíkovou technologickou platformou. Zúčastnili se ho i zahraniční hosté zemí Visegrádské čtyřky.

Veškeré aktivity vedoucí ke vzniku moravskoslezského Hydrogen Valley podnikají představitelé kraje nejen proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu. Od spolupráce s dalšími partnery na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak na "dobu bezuhelnou".

"Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí. To je pro náš kraj, který trápí časté smogové situace a nemůže se zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární. Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý - z výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že v moravskoslezském Hydrogen Valley budou soustředěny veškeré činnosti celého řetězce - od výroby vodíku, skladování, distribuci až po plnění a koncového spotřebitele. "Pracujeme na vzniku Vodíkového klastru, který spojí všechny stakeholdery, aby připravovali dopravní a energetické projekty a lobbovali za ně všude možně, zejména v evropských institucích," dodal hejtman Ivo Vondrák.

Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě vloni, kdy podepsalo s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie. Je domluveno, že na zavádění vodíkové mobility v regionu se bude podílet také společnost Vítkovice Cylinders. Kraj se dohodl i s OKK Koksovnami na pilotním projektu výroby vodíku z koksárenského plynu. Na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) vzniká Centrum energetických a environmentálních technologií, které bude mít ve "vodíkovém údolí" obrovskou roli. V malém vyzkouší výrobu a čištění vodíku ze všech druhů plynů, které v Moravskoslezském kraji máme, včetně výroby "zeleného" vodíku. Vše otestuje v praxi, včetně rentability.

"Vodík je velkým tématem po celém světě, protože dokáže velmi účinně a bezemisně vyrábět elektrickou energii bez drátů nebo baterek. Proto je ideální pro pohon automobilů nebo autobusů. Samotná výroba vodíku je však náročná, a hlavně, bez levné elektřiny, i velmi drahá. U nás však díky těžbě uhlí můžeme k výrobě využít i jiné suroviny, jako jsou typicky důlní a koksárenské plyny - tedy odpad, který se dnes většinou bezúčelně spaluje a zatěžuje životní prostředí. K našemu kraji navíc těžký průmysl dlouhodobě patří a nejspíš ještě nějakou dobu patřit bude. Ale musíme udělat vše, aby průmysl zatěžoval životní prostředí co nejméně. Výroba vodíku se proto přímo nabízí," řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

V horizontu maximálně pěti let očekává zavedení vodíkové veřejné dopravy. "Vodíkové autobusy začnou v první fázi jezdit v Ostravě, v další na Havířovsku. V současnosti finalizujeme podmínky výběrového řízení na autobusového dopravce v této oblasti. Určitě v nich bude zakotveno, aby na minimálně deseti linkách vozili cestující ekologické autobusy na vodík. Počítáme i se dvěma, nejlépe sedmi vodíkovými lokomotivami, které železniční dopravce nasadí na tratě na Jesenicku nebo na tzv. "Beskydském železničním okruhu." Jednáme také s automobilkou Hyundai o vozidlech na vodík, kterými by mohli jezdit úředníci a další krajští zaměstnanci vyřizovat pracovní povinnosti," upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že kraj počítá také s rozvojem vodíkové infrastruktury - výstavbou plniček.

"První plnička by měla do dvou let začít fungovat na Hranečníku v Ostravě. Připravují se také mobilní plnicí stanice pro obslužnost autobusů a další stanice v návaznosti na železnici v Opavě, Krnově, Frýdku-Místku a potenciálně v Havířově," sdělil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Realizovat by se měla celá energetická vodíková koncepce - výroba čistého a "zeleného" vodíku z obnovitelných zdrojů a výstavba elektrolyzérů. "Je to finančně velmi náročné. Moravskoslezský kraj je však členem Platformy uhelných regionů, a proto předpokládáme, že většina nákladů půjde za Evropskou unií, Společným podnikem pro vodík (FCH JU) a dalšími iniciativami," doplnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.