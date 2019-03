Hyundai i30 je přeborníkem v bezpečnosti

Jaro je za dveřmi a venkovní teploty lámou rekordy. Kdy by chtěl zůstat sedět doma u kamen? Výlety s celou rodinou vyžadují auto nejen dostatečně prostorné, ale také bezpečné. Abyste se kvůli obdivování probouzející se přírody neocitli v příkopu, nabízí Hyundai i30 řadu vyspělých asistenčních systémů.

Do testu jsme vybrali silnější dieselový agregát, který se pojí s nejvyšší výbavou Style. I u základního modelu ale dostanete ve standardu sadu bezpečnostních technologií. Patří k nim třeba udržování v jízdních pruzích nebo sledování únavy řidiče či autonomní nouzové brzdění plus asistent pro rozjezd do kopce. Samozřejmostí je sada airbagů - kromě řidiče a spolujezdce jsou tu také boční na předních sedadlech a okenní pro cestující vpředu i vzadu.

Benzínový nebo dieselový?

Na výběr jsou z benzínových jednotek nový litrový tříválec s výkonem 120 koní, novinkou je také přeplňovaný čtyřválec 1,4 T-GDI s výkonem 140 koní. Třetím zážehovým motorem je 1,4 MPI o výkonu 100 koní. U nich se uváděná spotřeba pohybuje o litr až dva výš, pokud tedy plánujete vyšší roční nájezd kilometrů, pak může být naftový motor výhodnějším řešením. Ten se nabízí jako 1.6 CRDi, čtyřválec o objemu 1582 cm3 a je kromě výkonu 136 koní k dispozici i jako 115 koňový. Pojí se buď se šestistupňovým manuálem, který jsme vyzkoušeli, nebo se sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Z nuly na stovku zrychluje za 10,4 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 200 km/h. Jedná se o spolehlivý vyzkoušený motor, který má v kombinovaném provozu tabulkovou spotřebu 4,4 l/100 km. Manuální převodovka spolupracuje s motorem bez problémů, řadicí páka se lehce pohybuje v kulise. Jízdní projev i30 je nyní o poznání jistější než u předchozí generace, a to jak na dálnici, tak při průjezdu zatáčkou.

Nová maska a prostorný kufr

Současná generace i30 dostala kaskádovitou masku chladiče, která nahradila dosavadní šestiúhelník. Přední nárazník zvýraznily svislé LED světlomety denního svícení, záď se podařilo díky snižující se linii střechy zeštíhlit, takže i když se jedná o kombi, působí auto dynamicky

Přístrojová deska je uspořádána horizontálně a v duchu aktuálních trendů tu prořídla tlačítka a ovladače. Středový panel tak působí vzdušněji a kromě ovládání klimatizace tu další funkce ovládáte přes dotykový displej multimediálního rozhraní. Kaplička přístrojů je naopak tradiční a uvidíte v ní klasické kruhové ukazatele rychlosti a otáček motoru. Mezi nimi je umístěn obdélníkový displej, který zobrazuje údaje o jízdě, spotřebě a dojezdu. Nechybí také plocha pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Parkovací brzda je elektrická, takže zbylo i místo pro velkou přihrádku s držáky nápojů.

Do zavazadelníku složíte 602 litrů nákladu, s délkou 4585 mm a rozvorem 2650 mm také můžete počítat s dostatkem místa pro posádku. Konstrukce sedadel umožňuje pohodlné řešení pro cestující vpředu i vzadu - díky prolisu v předních opěradlech je víc prostoru pro nohy pasažérů v druhé řadě a zadní lavice má dostatečně dlouhý sedák pro oporu stehen.

Březnový ceník nabídne Hyundai i30 kombi v limitované edici Best of Czech Turbo za cenu od 409 990 korun, kdy v rámci balíčku Turbo získáváte navíc řadu zajímavých bonusů. V rámci této "limitky" můžete volit benzínovou i dieselovou motorizaci. Základní ceník pak nabídne i30 kombi od ceny 444 990 korun, testovaná motorizace ve výbavě Style je od 604 990 korun.