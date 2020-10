Hyundai Motor získal tři ocenění Red Dot Award 2020.

Koncepční elektromobil "Prophecy" byl jmenován "nejlepším z nejlepších" ("Best of the Best"), zatímco studie elektromobilu "45" a koncepční nákladní vozidlo "Neptune" s elektrickým pohonem napájeným z palivových článků se staly "vítězi" ("Winners") v sekci designových konceptů. Koncepční elektromobil "45" získal od své premiéry v roce 2019 tři globálně renomovaná ocenění za design: Red Dot, IDEA a iF.

Společnost Hyundai Motor Company znovu potvrdila své globální vedoucí postavení v oblasti designu získáním tří prestižních ocenění Red Dot Award 2020 v sekci designových konceptů včetně titulu "Best of the Best" v kategorii "Mobilita a doprava".

Titul "Best of the Best" byl udělen progresivnímu koncepčnímu elektromobilu Hyundai "Prophecy". Porota soutěže Red Dot dále jmenovala studii elektromobilu "45" a elektricky poháněné koncepční nákladní vozidlo "Neptune" s palivovými články "vítězi" ("Winners") v sekci designových konceptů. Studie "Prophecy" a koncepční model "45" patří speciální značce elektromobilů IONIQ společnosti Hyundai.

"Prophecy" je vizionářská studie elektromobilu Hyundai, která ztělesňuje ryzí aerodynamický design vyjadřující v duchu smyslné sportovnosti nejnovější designovou identitu značky Hyundai. Designéři značky Hyundai dosáhli kombinací dlouhého rozvoru a krátkých převisů vrcholné úrovně automobilových tvarů. Výsledkem je nová podoba elektromobilu definovaná naprosto čistými povrchy a ryzostí klenutých ploch v kombinaci s estetickou harmonií a funkčností. "Prophecy" je navíc prvním koncepčním vozem navrženým korejskou automobilovou značkou, který získal za designový koncept ocenění "Best of the Best".

Koncepční vůz "45", který Hyundai představil na Frankfurtském autosalonu 2019, je futuristickou vzpomínkou na Pony Coupe Concept, pětačtyřicetiletou ikonu značky. Jeho design zvěstuje novou éru automobilového designu značky Hyundai se zaměřením na elektrifikaci, autonomní technologie a chytrý design. Hyundai "45" je definován vytříbeným stylem aerodynamické samonosné karoserie s lehkou konstrukcí, inspirovaným letadly z 20. let 20. století. Siluetu ve tvaru diamantu vytváří také aplikace 45° úhlů na přídi a zádi.

Design elektricky poháněného koncepčního nákladního vozidla "Neptune" s palivovými články byl inspirován aerodynamickými vlaky ve stylu Art Deco, které definovaly standardy průmyslového designu v letech 1936 až 1959. Osobitý kaskádovitý design přídě zajišťuje maximální přívod vzduchu pro účinnější chlazení. "Neptune" tak přesvědčivě dokumentuje úsilí značky Hyundai o ekologickou mobilitu a vodíkovou společnost.

"Ocenění Red Dot Awards pro studie Prophecy a 45 jsou globálním uznáním vize designu elektromobilů společnosti Hyundai. Chceme vytvářet silná emocionální spojení mezi lidmi a automobily, a přinášet tak ještě vyšší hodnoty do každodenního života našich zákazníků," řekl SangYup Lee, viceprezident a vedoucí divize globálního designu Hyundai. "Neptune je ambasadorem, který ztělesňuje špičkovou pozici a kompetence společnosti Hyundai Motor ve vývoji nové generace technologie pro elektromobily s palivovými články. Tento koncept reprezentuje vizi společnosti Hyundai Motor jako lídra globálního odvětví vodíkové mobility s důrazem na přínosy pro zákazníky."

Red Dot Award patří společně s oceněními iF Design Award a International Design Excellence Awards (IDEA) mezi nejprestižnější ocenění za design na světě. Porota soutěže Red Dot každoročně vyhlašuje vítěze v sekcích "produktový design", "značka a komunikace" a "designový koncept".

Letos se v soutěži "Red Dot Award: Design Concept" sešlo 4170 uchazečů z oblasti koncepčního designu. Z toho pouze 41 účastníků získalo ocenění "Best of the Best" a 188 dostalo titul "Winners". Dvacet mezinárodně uznávaných odborníků hodnotilo příspěvky na základě inovací, realizovatelnosti a funkčnosti. Inovativní a revoluční designy elektromobilů Hyundai získaly vítězstvím v soutěži Red Dot uznání na celém světě.