Hyundai opět získává prestižní ocenění za nejmodernější design

Společnost Hyundai Motor Company byla pátým rokem v řadě oceněna za nejmodernější design svých vozidel v celosvětově uznávané soutěži iF Design Award 2019. Model Palisade a koncepční vůz Le Fil Rouge zvítězily ve velké konkurenci globálního automobilového průmyslu v kategorii "Automobily/vozidla".

Letošní pokračování rekordní řady úspěchů značky Hyundai je dalším milníkem pro společnost, která se i nadále snaží nabízet zákazníkům na celém světě cenově dostupné prémiové automobily.

Ocenění bylo uděleno modelu Palisade, nové vlajkové lodi značky Hyundai v segmentu SUV. Prémiové SUV se třemi řadami sedadel debutovalo v závěru loňského roku na autosalonu v Los Angeles.

Palisade se může pochlubit průkopnickými funkcemi a technologiemi pro bezpečnou a rychlou jízdu na jakémkoli povrchu. Odvážný vnější a vnitřní design nabízí cestujícím také maximální úroveň komfortu, prostornosti a zábavy.

Dalším vítězem se stal koncepční vůz Hyundai Le Fil Rouge, který byl představen na ženevském autosalonu 2018. Toto vozidlo ztělesňuje novou interpretaci sportovního ducha designu značky Hyundai, jímž se poprvé vyznačovala studie Hyundai Coupe Concept z roku 1974. Automobil, který je příkladem "smyslné sportovnosti", uvádí do vzájemného souladu čtyři základní aspekty designu: proporce, celkové uspořádání, estetiku a techniku. A současně snoubí krásu s funkčností.

Ocenění iF Design Award je již více než 64 let považováno designérskými profesionály na celém světě za symbol vynikající úrovně designu. Prestižní soutěž organizuje iF International Forum Design GmbH z Hannoveru. Nejstarší nezávislá instituce v oblasti designu na světě uděluje ocenění nejlepším designérům v různých disciplínách a kategoriích. V roce 2019 se soutěže zúčastnily společnosti z 50 zemí. Celkem 6400 přihlášených produktů hodnotila mezinárodní porota složená z 67 renomovaných odborníků na design.