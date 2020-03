Hyundai přispěje ČR v boji proti nemoci COVID-19 finančními prostředky a dodávkou 20 000 respirátorů

Nošovický výrobce Hyundai Motor Manufacturing Czech a české zastoupení značky Hyundai Motor Czech poskytly vládě České republiky finanční dar ve výši 10 000 000 Kč. Kromě finanční částky darují Moravskoslezskému kraji, městu Frýdek-Místek a obcím v okolí výrobního závodu 20 000 respirátorů typu FFP2 v hodnotě 3 250 000 Kč. Napříč Českou republikou pak bezplatně zapůjčí vozy nemocnicím a zdravotním centrům.

"Pro Hyundai je společenská odpovědnost nedílnou součástí naší firemní kultury. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči lidem, kraji i této zemi. V této nelehké situaci je pomoc zapotřebí víc než kdykoliv dříve, a proto jsme se rozhodli podpořit vládu České republiky i jednotlivce, kteří v tomto boji projevují obrovskou odvahu a zároveň napomoct k ochraně nejohroženější skupiny lidí," říká Donghwan Yang, prezident Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Finanční dar 10 000 000 Kč symbolicky převzali předseda vlády Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček na Úřadě vlády ve Strakově akademii. Cílem finančního daru je pomoc vládě České republiky při nákupu nutného zdravotnického materiálu a techniky.

"Současná situace je bohužel nelehká pro všechny. Naši autorizovaní partneři značky fungují v omezeném provozu a pro zajištění mobility občanů a firem poskytujeme na našich dealerstvích především servisní služby. O to víc je však dnes zapotřebí solidarita, ohleduplnost a pomoc, a jelikož nám krizová situace není lhostejná, chceme přispět jak finančně, tak bezplatným zapůjčením vozů nemocnicím a zdravotním centrům," uvedl Martin Saitz, generální ředitel Hyundai Motor Czech.

Distribuce 20 000 respirátorů začne v průběhu příštího týdne skrze distribuční sítě Moravskoslezského kraje, města Frýdku-Místku a vybraných obcí. Vybaveni jimi budou lidé v první linii, tedy zdravotnická zařízení, nemocnice, lékaři, stomatologové, lékárny a složky integrovaného záchranného systému. Dále také nejohroženější skupiny lidí - starší lidé a chronicky nemocní. Respirátory tak budou distribuovány také do domovů pro seniory ve Frýdku-Místku a v okolních obcích.

Hyundai současně poskytne bezplatné zápůjčky svých předváděcích vozidel nemocnicím a zdravotním centrům po celé zemi. Autorizovaní partneři značky Hyundai již od počátku krizové situace aktivně nabízejí své vozy institucím ve svém okolí, které potřebují být mobilní a nemají k tomu vlastní prostředky a v tomto úsilí budou pokračovat i nadále.

Hyundai pomáhá dlouhodobě. Prostřednictvím grantového programu, který spustil v roce 2016, například finančně podporuje projekty věnované dětem a hendikepovaným nebo různé sportovní a kulturní akce pořádané na území Moravskoslezského kraje. Již devět let pak skrze projekt Dobrý soused poskytuje finanční podporu na vybrané projekty z obcí v okolí nošovického závodu. Nadační fond Hyundai pak za 13 let své existence rozdělil již více než 20 milionů Kč na ochranu životního prostředí a komunitní projekty. Nově pak Hyundai začal letos podporovat Nadační fond Radost dětem, a to jak finančně, tak prostřednictvím svých vozů Hyundai i10.