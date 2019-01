Hyundai Santa Fe cestující hýčká i varuje

Čtvrtá generace velkého SUV má pro své fanoušky připraveno několik novinek, k nimž patří mimo jiné inovativní ochrana nejmenších pasažérů a více místa pro všechny na palubě. Sedmnáct let úspěšné historie modelu Santa Fe pomohlo automobilce najít to podstatné, co od této stálice zákazníci nejvíc očekávají.

Řešení pro bezpečnost

Bezpečnostní systémy jsou jednou z priorit, což je logické - auto si kupují hlavně rodiny. Úplnou novinkou je asistent, který upozorní řidiče na pasažéry vzadu. Když se totiž chystají vystoupit, preventivně na chvíli uzamkne dveře. K čemu je to dobré? Aby nám malí čiperové v nestřeženém okamžiku neskočili rovnou pod kola projíždějícího auta. Takhle máme chvilku na to, abychom jim sami pomohli bezpečně vystoupit. Další je systém, který při couvání zabrání kolizi s auty přijíždějícími ze stran. Pokud by totiž došlo ke srážce, byli by ohroženi právě cestující vzadu. Další plus, která zajímá každého rodiče.

Sebevědomý na silnici

Hlavní úpravu designu zaznamenala příď, které dominuje kaskádovitá maska chladiče. Santa Fe měří na délku 4,77 m a stojí na rozvoru 2,76 m, což znamená, že v interiéru se budou cítit pohodlně cestující vpředu i vzadu. Také zavazadelník má nyní o 40 litrů zvětšený objem a pojme 625 l nákladu. Pozornost upoutají světlomety denního svícení designované v aktuálním úzkém tvaru, kontrastní k tomu jsou robustní prolisy v předním nárazníku, v nichž jsou uloženy hlavní světlomety ve svislém uspořádání. Také zadní světla jsou rozdělena na úzké pásy po stranách chromované lišty nad registrační značkou a světlomety umístěné na spodních okrajích nárazníku. Charakter SUV podtrhují robustní lišty po celém dolním obvodu a masivní ochranné lemy vpředu a vzadu.

Dvě sedadla navíc

Nové SUV si můžete zvolit buď s dvěma řadami sedadel, nebo jako sedmisedadlovou variantu, která má třetí řadu výklopných sedaček. Cestující vzadu dostali v novém modelu navíc 38 mm prostoru pro nohy, sedadla jsou umístěna o 18 mm výš. V kabině vás na první pohled zaujmou výrazně tvarovaná sedadla řidiče a spolujezdce, kde nechybí boční vedení na opěradlech i sedácích. Mohou být vyhřívaná i odvětrávaná. Pasažéři ve druhé řadě mají k dispozici dostatečně široké sedáky, sedačky mohou být také vyhřívané.

Snadné ovládání, dobrý výhled

V kapličce na palubní desce volí Hyundai použití přehledného přístrojového štítu, v jehož středu je virtuální tachometr s dalšími zobrazovanými údaji. Kromě rychlosti jízdy, dojezdu či spotřeby jsou to také informace o rychlostních limitech, zařazený mód automatické převodovky a aktivované asistenční systémy. Po stranách najdete otáčkoměr a ukazatel stavu kapalin. Infotainment se zobrazuje a ovládá na displeji částečně zabudovaném na vrcholku středového panelu, pod ním pak najdete tlačítka a voliče pro nastavení klimatizace. Praktické je umístění zásuvek pro připojení externích mobilních zařízení na spodním okraji středového panelu. Zajímavostí je head-up displej, který Santa Fe dostal jako první u značky Hyundai. Informace se promítají na čelní sklo, můžete si nastavit zobrazení údajů o jízdě, ale také pokyny navigace, stav paliva a další. A mobilní telefon si můžete nabíjet na indukční ploše bez potřeby jakýchkoliv kabelů, přičemž po vypnutí motoru se vám na displeji objeví upozornění, abyste nezapomněli na telefon v autě.

Inteligentní pohon všech kol

Nová generace Santa Fe využívá pro pohon všech kol systém HTRAC, který optimálně rozděluje točivý moment mezi nápravy i mezi jednotlivá kola podle okamžité adheze a dalších parametrů jízdy. Poměr rozdělování točivého momentu ovlivníte také zvoleným jízdním režimem. Ve sportovním módu se na zadní kola přenáší až 50 % hnací síly, v komfortním až 35 % a při úsporném nastavení se upřednostňují přední kola.

S dieselovými motory

Hyundai sází na dva přepracované turbodiesely, z nichž jsme do testu vybrali ten silnější. Volba motoru 2.2 CRDi, který poskytuje výkon 200 koní, se ukázala být dobrým řešením. V kombinovaném provozu je udávaná spotřeba 6,1 - 6,3 l/100 km, my jsme po ujetí 800 km zaznamenali velmi dobrý výsledek 7,1 l. Spolupráce s osmistupňovým automatem je hladká, jen výjimečně zaváhá při rychlé změně jízdního tempa. Další v nabídce je diesel 2.0 CRDi s výkonem 150 koní. Ten je v ceníku od 1 054 990 Kč, testovaná silnější motorizace začíná na 1 269 990 Kč. V obou případech jsou poháněna kola obou náprav, výkonnější motor je k dispozici jen s osmistupňovou automatickou převodovkou. Tradičně je již ve standardu velmi bohatá výbava, připlatíte si prakticky jen za metalický lak nebo sedmimístné provedení.

Hyundai Santa Fe Sport Trailer: