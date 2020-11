Hyundai spustil celoevropskou službu Charge myHyundai, usnadňující nabíjení na veřejných stanicích

Charge myHyundai nabízí majitelům elektromobilů a plug-in hybridních vozů Hyundai ještě více pohodlí a jistoty. Nová služba zpřístupňuje největší síť veřejných nabíjecích stanic v Evropě v partnerství se společností Digital Charging Solutions (DCS). S jedním účtem lze používat více než 175 000 nabíjecích míst v celé Evropě a téměř 350 v České republice. Zákazníci potřebují k využívání služby Charge myHyundai jen jednu aplikaci a jednu kartu. Do projektu jsou na českém trhu zapojeny mimo jiné PRE, E.ON, Ionity a další poskytovatelé, kompletní informace o nabídce služby Charge myHyundai lze nalézt zde.

Společnost Hyundai Motor spustila službu Charge myHyundai, která umožňuje jednotný přístup k veřejným nabíjecím stanicím v celé Evropě. Majitelé vozů Hyundai s elektrickým nebo plug-in hybridním pohonem budou mít přístup k největší nabíjecí síti v Evropě prostřednictvím jedné karty nebo aplikace. Další výhodou je snadná úhrada za odebranou elektrickou energii. Služba nabízí všem zákazníkům atraktivní tarify přizpůsobené jejich preferovanému způsobu nabíjení.

Hyundai poskytuje službu Charge myHyundai v partnerství se společností Digital Charging Solutions (DCS). Řidiči vozů Hyundai budou mít přístup k přibližně 175 000 nabíjecím místům se stejnosměrným nebo střídavým proudem po celé Evropě.

Uživatelé, kteří se rozhodnou pro službu Charge myHyundai, budou mít přístup k nabíječkám od hlavních provozovatelů prostřednictvím jediné platformy. Nabíjení bude díky tomu ještě jednodušší a snadnější. Díky službě eRoaming mohou zákazníci nabíjet svá vozidla v celé Evropě, aniž by museli uzavírat další smlouvy s ostatními poskytovateli. Platby budou hrazeny na základě souhrnné faktury vystavované jednou měsíčně.

"Představením programu Charge myHyundai poskytujeme majitelům elektromobilů a plug-in hybridů Hyundai komplexní službu nabíjení elektricky poháněných vozidel, která kombinuje eRoaming s řešením pro snadné platby," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. "Především majitelé našich elektricky poháněných modelů, jakými jsou IONIQ Electric nebo Kona Electric, budou těžit z přístupu do největší nabíjecí sítě v Evropě. Je to ukázka naší nepřetržité péče o naše zákazníky, a to dokonce i po zakoupení vozidla."

Důvod, proč Hyundai spouští celoevropskou službu pro nabíjení

Pokrok ve vývoji akumulátorové techniky neustále prodlužuje vzdálenost, kterou dokážou elektromobility překonávat na jedno nabití. Například Kona Electric 64 kWh ujede na jedno nabití až 484 km. Jedná se tedy o praktický automobil nejen pro krátké jízdy po městě a každodenní dojíždění, ale i pro delší výlety a cestování na velké vzdálenosti.

V nadcházejících letech vzroste počet řidičů, kteří budou přecházet z vozidel poháněných spalovacími motory na elektromobily. Studie společnosti McKinsey ze srpna 2018 předpovídá, že poptávka po veřejných nabíjecích stanicích vzroste v následujících 10 letech o 35 procent.

Jak funguje Charge myHyundai? Jeden účet pro celou Evropu

Hyundai nabízí se službou Charge myHyundai svým zákazníkům s elektromobily a plug-in hybridy kompletní servis při používání veřejných nabíjecích stanic v celé Evropě díky tzv. eRoamingu. Ta umožňuje řidičům elektricky poháněných vozidel používat vícero nabíjecích stanic bez nutnosti uzavírat další smlouvy s ostatními poskytovateli.

Tato služba poskytne majitelům vozů Hyundai s elektrickými a plug-in hybridními pohony ještě více komfortu a pocitu jistoty především na delších a zahraničních cestách.

Nová nabíjecí služba poskytuje na svých webových stránkách veškeré důležité informace včetně specifikace produktu, tarifů, mapy nabíjecí sítě a správy uživatelského účtu, a to i v českém jazyce. Charge myHyundai nabízí kromě toho i aplikace pro telefony s operačními systémy iOS a Android, které umožní inteligentní plánování trasy pro snadné nalezení nabíjecích stanic v cílové oblasti nebo podél trasy. Zákazníci mohou snadno vyhledávat dostupné nabíjecí přípojky pomocí informačního a zábavního systému vozu.

Klienti služby Charge myHyundai mohou mít do sítě DCS přístup také prostřednictvím jedné karty se systémem identifikace na rádiové frekvenci RFID (Radio-Frequency Identification) nebo aplikace. V aplikaci dostávají uživatelé informace o cenách na nabíjecích stanicích v reálném čase a mají naprosto transparentní přehled o cenách nabíjecí služby. Namísto jednotlivých účtenek za každé nabíjení obdrží zákazníci jednou za měsíc souhrnnou fakturu za používání nabíjecí sítě.

Charge myHyundai bude uživatelům nabízet rozmanité sazby na základě jejich provozního profilu. Uživatelé s nízkým počtem ujetých kilometrů mohou platit za jednotlivá nabíjení bez měsíčního paušálního poplatku, zatímco řidiči, kteří nabíjejí své elektromobily nebo plug-in hybridy častěji, mohou kombinovat úhradu ceny za nabíjení s paušální platbou. Pro všechny tarify platí, že nabíjení je komfortní, efektivní a jednoduché, se snadnými platbami a jednou přehlednou měsíční fakturou.

Na českém trhu jsou zákazníkům k dispozici tarify Flex a Smart. Zatímco první uvedený je určený především pro řidiče cestující na kratší trasy, kteří převážně nabíjejí doma, tarif Smart poslouží pro zákazníky nabíjející především na veřejných nabíječkách. Ceny dobíjení se liší dle zvoleného tarifu. Čeští zákazníci mohou využít nabíjecí místa většiny českých poskytovatelů jako PRE, E.ON a dalších, k dispozici jim jsou také nabíjecí stanice projektu Ionity, jehož akcionářem se v nedávné době stala i společnost Hyundai Motor Group.

V současné první fázi projektu je cílem ověření technické funkčnosti služby, již nyní však probíhají jednání, která vyústí ve výhodnější tarify pro uživatele Hyundai, mimo jiné také v síti Ionity.

Společnost Digital Charging Solutions

Společnost Digital Charging Solutions GmbH (DCS) vyvíjí řešení pro nabíjení na zakázku výrobců automobilů a provozovatelů vozových parků, a řadí se tak v globálním měřítku mezi nejvýznamnější iniciátory přechodu na elektromobilitu. DCS poskytuje výrobcům vozidel a provozovatelům vozových parků komplexní řešení s veškerými službami, která mohou nabízet pod svými značkami. Díky tomu mohou uskutečňovat své strategie v oblasti elektromobility, protože s integrovanými digitálními řešeními je nabíjení na nabíjecích stanicích snadné, bezpečné a komfortní. Digital Charging Solutions se přitom může pochlubit nejrychleji rostoucí nabíjecí sítí, která zahrnuje již více než 172 000 nabíjecích přípojek na 30 integrovaných trzích včetně možnosti nabíjení v zahraničí. Digital Charging Solutions GmbH je od začátku roku 2019 součástí společného podniku pro mobilitu, založeného koncerny BMW Group a Daimler AG. CHARGE NOW je služba společnosti DCS poskytovaná v rámci výše uvedeného společného podniku, který se snaží upevňovat pozici trvale udržitelné mobility na celém světě i prostřednictvím dalších aktivit na vertikálních trzích - REACH NOW, FREE NOW, PARK NOW a SHARE NOW.