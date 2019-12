Hyundai Tucson pod stromeček – soutěž o IceBreaker má svého vítěze.

Značka Hyundai letos oslavila důležitý milník. V Nošovicích byl vyroben miliontý kus rodinného SUV Hyundai Tucson. Při této příležitosti vyhlásila společnost Hyundai Motor Czech soutěž, ve které mohl každý vyhrát nový Tucson v limitované zimní edici "IceBreaker". Štěstí se nakonec usmálo na Martina Buchtu, který byl vylosován z celkem 433 platných přihlášek. Vůz v celkové hodnotě 599 641,03 Kč byl dnes předán u autorizovaného obchodního partnera značky Hyundai ASPEKTA Trading v Plzni.

Do soutěže se mohl zapojit každý, kdo si od začátku října do konce listopadu model objednal. Výhra v podobě vrácení plné částky vozu a zaplacení daně z příjmu následně čekala na jednoho zákazníka. Losování se uskutečnilo v pátek 13. prosince v prostorách HMCZ za účasti tříčlenné komise. Výhercem vozu Hyundai Tucson v limitované edici IceBreaker se stal Martin Buchta z Plané u Mariánských Lázní, který si Tucson 1,6 T-GDi 4x4 zakoupil v Plzni u autorizovaného dealera ASPEKTA Trading.

"Dojmy z výhry jsou samozřejmě jen a jen ty nejlepší. Stále tomu ještě nemohu uvěřit. Když pominu výhru v tombole na plese, tak je to skutečně první věcná výhra v životě. A že je opravdu velká! Vejdou se do ní všichni členové naší rodiny. Auto budeme používat určitě na dojíždění do práce, ale také běžný rodinný kolotoč - škola, kroužky, nákupy, ale i nějaký ten společný výlet. Ušetřené finance využijeme na vylepšení bydlení, pořízení ekologičtějšího vytápění, běžný provoz domácnosti a zahradní úpravy. A proč jsme vlastně zvolili právě Hyundai? Máme už 4 roky novou i30 kombi a jsme s ní spokojeni. Dosud bezproblémový provoz a odpovídající provozní náklady určitě pomohly při rozhodování. Navíc výbava IceBreaker, slevový bonus na pohon 4x4, zvýhodnění na tažné zařízení, střešní nosiče a střešní box byly pak asi tím jazýčkem na miskách vah, který potvrdil naši volbu," uvedl Martin Buchta, výherce limitované edice Tucson IceBreaker.

"Když mě zástupce HMCZ informoval, že právě náš klient vyhrál, tak jsem měla obrovskou radost, jako kdybych vyhrála sama. Každý náš zákazník se koupí vozu stává součástí naší ASPEKTA rodiny, takže mě to opravdu velice potěšilo," komentuje Vendula Vítovcová, obchodní ředitelka a jednatelka ASPEKTA Trading.

"Cílem soutěže bylo poděkovat našim zákazníkům. Bez nich by se Hyundai Tucson nestal tak oblíbeným modelem. Za dobu trvání soutěže jsme evidovali celkem 744 závazných objednávek a z toho 433 platných přihlášek. Velký zájem nás velmi příjemně potěšil a o to více, že jsme mohli alespoň jednomu z nich zpříjemnit nadcházející svátky a vstup do nového roku," říká Martin Saitz, generální ředitel HMCZ a dodává: "Kdo nevyhrál nyní, nebo nesoutěžil vůbec, určitě nemusí truchlit. Již brzy bude mít novou příležitost soutěžit o jeden z našich vozů!"

Oblíbený Hyundai Tucson v limitované edici IceBreaker je dostupný již od 499 990 Kč a s paketem Winter nabízí vyhřívaný volant, 3stupňové vyhřívání předních sedadel nebo dvouzónovou klimatizaci s automatickým odmlžováním. Pro zájemce o pohon 4x4 je navíc možnost 50% zvýhodnění. Ve výbavě samozřejmě nechybí kompletní sada zimních kol, slevová tankovací karta a další benefity, které Hyundai nabízí u všech vozů.