Hyundai Tucson se stal nejlepším dováženým rodinným vozem v Německu

Rodiny milují Hyundai Tucson. Čtenáři německého týdeníku "Bild am Sonntag" rozhodli svými hlasy o tom, že se právě toto kompaktní SUV stalo "nejlepším dováženým rodinným vozem roku 2019". Nejčtenější německé noviny, vydávané v neděli, již podruhé udělily modelu Tucson ocenění za rodinné atributy. Letos se Hyundai Tucson, vyráběný v Nošovicích u Frýdku-Místku, prosadil mezi 16 mezinárodními konkurenty.

Redakční tým automobilové sekce vydavatelství Bild Group hledal "nejlepší dovážený rodinný vůz roku 2019" a do užšího výběru nominoval 17 vozidel. Čtenáři novin "Bild am Sonntag" z nich do finálového kola vybrali pět kandidátů. Tito finalisté byli poté poskytnuti pěti rodinám z řad čtenářů k rozsáhlým testovacím jízdám ve zkušebním centru DEKRA na Lausitzringu. Čtenáři při testech posuzovali vozidla z hledisek každodenní využitelnosti, kvality, komfortu, poměru cena/výkon a potěšení z jízdy.

Tom Drechsler, šéfredaktor automobilové sekce vydavatelství Bild Group, k tomu říká: "Hyundai Tucson přesvědčil čtenáře novin ‚Bild am Sonntag' efektivním využitím vnitřního prostoru, variabilitou, aktivní bezpečností a funkcemi pro integraci mobilního telefonu. Tucson byl mezi finalisty také jediným modelem s pětiletou zárukou. Testující rodiny nakonec zvolily SUV jihokorejské značky jako nejlepší dovážený rodinný vůz roku 2019. Blahopřejeme!"

"Z ocenění pro Hyundai Tucson od periodika ‚Bild am Sonntag' máme velkou radost. Ocenění potvrzuje tu část DNA značky Hyundai, která je pro nás zásadní: Vyvíjet a nabízet vozidla, střižená na míru přáním zákazníků. Rozhodujícím faktorem je zde použitelnost pro roli rodinného automobilu," říká Holger Müller, obchodní ředitel společnosti Hyundai Motor Deutschland.

Till Wartenberg, ředitel pro marketing a kontakt s médii ve společnosti Hyundai Motor Deutschland, k tomu při převzetí ocenění za přítomnosti testujících rodin dodal: "Váš názor a ocenění pro ‚nejlepší dovážený rodinný vůz' je potvrzením správnosti strategie značky Hyundai, která zpřístupňuje inovativní technologie, jako jsou aktivní asistenční systémy, ještě širšímu okruhu zákazníků."

Hyundai Tucson - bestseller s inovativní technikou

Kompaktní SUV Tucson je s více než 11 000 novými registracemi v prvních pěti měsících roku 2019 jedním z nejoblíbenějších modelů Hyundai v Německu. Jen v květnu 2019 se pro koupi vozu Hyundai Tucson rozhodlo 2600 zákazníků - o 42,8 procenta více než v květnu 2018.

Hyundai nabízí model Tucson v pěti výbavových liniích a ve verzích s pohonem předních nebo všech kol. Zákazníci mají na výběr také dva hospodárné zážehové motory a tři vznětové motory CRDi s inovativním částečně hybridním systémem, který pracuje s napětím 48 V. Tato technika snižuje spotřebu paliva až o dvanáct procent. V závislosti na motoru se dodává pohon předních kol nebo pohon všech kol, a to v kombinaci s 6stupňovou mechanickou převodovkou, 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT nebo 8stupňovou samočinnou převodovkou.

Hyundai Tucson navíc disponuje nejvyspělejšími asistenčními systémy, které Hyundai nabízí pod zastřešujícím označením SmartSense. Asistenční systémy významně zvyšují úroveň aktivní bezpečnosti a komfortu. Mezi asistenční systémy SmartSense patří mimo jiné prostorový kamerový systém s rozsahem snímání 360 stupňů, asistent pro autonomní nouzové brzdění s upozorňováním na riziko čelní kolize včetně detekce chodců a aktivní systém upozorňující na vyjetí z jízdního pruhu.