Hyundai ve Frankfurtu představí limitovanou edici oblíbeného modelu i30 N

Hyundai představí limitovanou edici oceňovaného modelu i30 N a před její světovou premiérou zveřejňuje fotografii maskovaného vozu. Nový i30 N Project C má řadu stylistických vylepšení a vzrušujících dynamických detailů, které posouvají radost z jízdy v modelu i30 N na ještě vyšší úroveň.

Jedinečná výbava zahrnuje díly z kompozitu, vyztuženého uhlíkovými vlákny, a 19" kola, inspirovaná motoristickým sportem. Hyundai i30 N Project C je díky tomu o poznání lehčí než standardní i30 N a reaguje ještě pohotověji na povely řidiče. Ke strhujícím zážitkům za volantem přispívají také speciální aerodynamická vylepšení. Výsledkem je ještě větší potěšení z jízdy.

První fotografie ukazují vůz i30 N Project C, maskovaný tmavě oranžovými fóliemi a stylizovaným velkým "C", jež bylo inspirováno okruhem "Area C" pro testování a vývoj vysokovýkonných vozidel Hyundai ve výzkumném a vývojovém centru v korejském Namyangu. Tento areál je duchovním domovem značky Hyundai N, díky němuž vznikla a v současnosti je rozšiřována produktová řada N.

Návštěvníci mezinárodního autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu budou svědky světové výstavní premiéry nového modelu i30 N Project C. Počet vyrobených vozů bude přísně omezen na 600 kusů. Speciální edice bude nabízena na vybraných evropských trzích v závěru letošního roku.