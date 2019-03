I pneumatiky budou "chytré"

Autonomní jízda se zdá být neodvratitelnou realitou, jedna věc ale výrobcům dělá vrásky. Jak se auto vyrovná s nepřízní počasí? Mluví se o tom, že systémy potřebují dokonalé informace od kamer a senzorů, ale co pneumatiky? Pozná auto, že to klouže, třeba za deště nebo náledí? Mohou to vyřešit chytré pneumatiky, a to dokonce u autobusu!

Autonomní autobus, který dokáže jezdit v každém počasí, pochází z vývojové dílny finské společnosti Sensible 4 a japonské společnosti MUJI. Dostal jméno Gacha a jeho technologie autonomního řízení prošla extrémními testy v arktických podmínkách mrazivého Laponska. Tady neplatí žádné omluvenky - prostředí je drsné, teploty hluboko pod nulou a o nadílku sněhu tu nemají nouzi po větší část roku.

Komunikaci zprostředkuje pneumatika

Jediným styčným bodem celého vozidla se silnicí je pneumatika. Ta musí být u autonomního vozu schopná zajistit bezpečnou jízdu za každých podmínek a poskytnout řídicím systémům odpovídající odezvu. Pro samořiditelný autobus Gacha si konstruktéři vybrali zimní pneumatiku Nokian Hakkapeliitta, která dokáže reagovat na nečekané změny počasí a poskytuje přilnavost za mokra, náledí i na sněhu. Navíc má za sebou náročné testování na největším testovacím polygonu, který leží za polárním kruhem a ne nadarmo dostalo název White Hell, neboli Bílé peklo. Víc než 200 dnů v roce tu mrzne a dá se tu testovat nejen jízda na sněhu, ale také na ledové ploše, která je hladká jako zrcadlo.

Budoucnost chytrých pneumatik

Pozornost se soustředí především na sofistikované systémy, které budou u autonomních vozů komunikovat mezi sebou, sdílet informace s dopravními systémy, vyhodnocovat miliony údajů v reálném čase. Pneumatiky ovšem nezůstávají pozadu - i ony budou díky novým technologiím analyzovat povrch vozovky a dokonce předvídat změnu jízdního charakteru povrchu, a to prý až dvacet kilometrů napřed na nastavené trase.

Odborníci a vývojáři očekávají v této sféře velkou revoluci: "V budoucnosti můžeme mít pneumatiky šetrné k životnímu prostředí kompletně vyrobené z biomateriálů a vybavené senzorickými technologiemi. Budou schopné shromažďovat data, která pak budou moci využít další síťově připojená, samořídící či roboticky asistovaná vozidla. Do roku 2036 přinese nepřetržitý vývoj pneumatik rovněž výrazné inovace v oblasti valivého odporu," říká Juha Pirhonen, viceprezident pro výzkum a vývoj v Nokian Tyres.

Autobus vyjede už letos na jaře

Autobus Gacha se představil teprve letos v březnu, už brzy by ale měl vyjet hned do tří finských měst, kde má začít s přepravou cestujících. Sériový autonomně řízený minibus by se pak měl stát součástí veřejné dopravy v roce 2021.