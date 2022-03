Jak auto připravit na jarní sezonu a jezdit co nejúsporněji?

Příprava auta na jarní sezonu zřejmě ještě nevyžadovala takovou pozornost a pečlivost, jak by tomu mělo být letos. Nejde však jen o skutečnost, že špatně připravený vůz se "odvděčí" svému majiteli znatelně vyšší spotřebou. Ojetých automobilů je aktuálně na trhu citelný nedostatek, takže pokud řidiči chtějí, aby jim jejich vůz vydržel co nejdéle, je nezbytné mu věnovat o to větší péči.

Pozornost si po zimě zaslouží nejen pneumatiky nebo akumulátor, ale například i méně nápadná místa, jako je zanesená klimatizace nebo oděrky na karoserii. Zvláště letos by řidiči neměli přípravu na jaro podcenit, a to zejména kvůli sobě. Nepřipravený vůz má totiž vyšší spotřebu, což je při aktuálních cenách benzinu velmi znát.

Náledí je sice minulostí, sůl na autě ale zůstává. "Nejlépe se jí zbavíte v myčce, která ji dokáže precizně smýt i z podvozku. Na omyté karoserii se pak pokuste odhalit drobné šrámy od kamínků. Díky včasnému zásahu korekční tužkou předejdete pozdějšímu rezivění," říká Luboš Vorlík, výkonný ředitel autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice ze skupiny AURES Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA AUTO. S teplým počasím se do hry opět dostane i klimatizace, kterou ve vlastním zájmu vyčistěte. Nahromaděné bakterie vám v opačném případě mohou připravit nepříjemné překvapení, bolestí hlavy počínaje a onemocněním konče. Uvnitř vozu si rovnou ukliďte a z kufru odstraňte nepotřebné náčiní jako lopatu na sníh či sněhové řetězy.

Zima dává zabrat i stěračům a samozřejmě i autobaterii. "Jestliže auto v chladných měsících odpočívalo, vezměte ho na nepřerušovanou 20kilometrovou jízdu, aby se baterie dobila. Případně ji dejte nabít do autoservisu a nechte si zkontrolovat i brzdy. Ty mohou být poškozené od vlhkosti, soli a mrazu," dodává Vorlík. Samozřejmostí je výměna pneumatik. Zimní nebo nedostatečně nahuštěné gumy na letní vozovce způsobují např. delší brzdnou dráhu a také vyšší spotřebu. Což se s ohledem na současné ceny paliva extrémně nevyplatí. Stejně důležité je doplnění provozních kapalin či alespoň jejich kontrola.

Proto mějte na paměti základní pravidla pro úspornou jízdu. Primárně se snažte jezdit plynule, udržovat rozestup a vyhnout se zbytečně prudkému brzdění. Právě rozjezdy totiž spotřebují velké množství paliva. Vyplatí se také udržovat nižší otáčky a nevozit zbytečný náklad - 10 kg navíc zvyšuje spotřebu o 0,1 l na 100 km. Důležité je mimo jiné používat olej doporučený výrobcem, který zajistí nízké tření v motoru. Spotřeba roste také se špatnou aerodynamikou, proto ve vyšších rychlostech zavřete okýnka, a pokud nemusíte, nevozte na střeše žádnou zahrádku. Nejen své peněžence, ale i ovzduší prospějete, pokud při delších zastávkách úplně vypnete motor.