K čemu slouží jízdní pruh pro pomalá vozidla

Češi rádi jezdí na dovolenou autem a vydávají se i na delší cesty do ciziny. Dost často ale při řízení používají své zažité stereotypy a přitom si neuvědomují, že by mohli porušovat předpisy. Může se to vymstít hlavně v zemích, kde jsou vysoké pokuty za přestupky, které se u nás tak přísně netrestají. Například bránění plynulosti provozu.

V České republice bylo v loňském roce podle statistik ministerstva dopravy nejčastějším přestupkem překročení povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h. Dopustila se ho třetina bodovaných řidičů. Druhým nejčastějším přestupkem bylo porušení povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem a třetí místo má docela překvapivě držení mobilního telefonu za jízdy. Další místa zabírají přestupky rychlostní a následuje nedání přednosti v jízdě, nezastavení na červenou nebo řízení pod vlivem návykové látky.

Určitě vám ale neunikly zprávy o některých přestupcích, které se v okolních státech trestají vysokými pokutami, u nás ale z podobných sankcí obavu zpravidla nemíváme. Nedodržení bezpečné vzdálenosti, nebezpečné předjíždění, zdržování při jízdě kolem dopravní nehody. Čeští řidiči mívají také problém s tzv. zipováním, kdy před zúžením dvou pruhů do jednoho projíždějí střídavě auta z obou pruhů, čímž se sníží pravděpodobnost, že se vytvoří dlouhá kolona na dálnici. Na to už i na českých dálnicích upozorňují dopravní značky. Setkáte se i s dopravní značkou, která nabádá k tvorbě uličky pro průjezd záchranářů v případě nehody. Další dopravní značka, kterou si někdy špatně vykládáme, je označení jízdního pruhu pro pomalá vozidla.

Není jen pro náklaďáky

Pruh pro pomalá vozidla, respektive jeho používání, je v české vyhlášce nově popsáno od roku 2016. Znění ale ne každý dobře rozumí. "Mnozí se mylně domnívají, že je tento pruh určen pro nákladní vozidla, v dnešní době tedy především kamiony. Před rokem 2016 měl být využíván zejména motorovými vozidly, která v takto označeném úseku nedosáhla vyšší rychlosti než 60 km/hod. Nová vyhláška však rychlostní hranici zvýšila na 80 km/hod, a to není zdaleka všechno," popisuje Martin Bednář ze společnosti Dekra. V praxi má být pruh využíván i vozidly, která jedou pomaleji než ostatní, a to i když jejich rychlost neklesne pod hranici 80 km/h. Přitom auta, která této rychlosti nedosahují, se musí do pruhu zařadit povinně.

Reálný výsledek je ale dost odlišný. Vznikají problémy s dodržováním bezpečné vzdálenosti, omezováním i ohrožováním řidičů při střídání jízdních pruhů a plynulostí provozu. Rychleji jedoucí řidiči nemají možnost dostat se vpřed, pokud se pomalejší vozidla nedrží přirozeně při pravé straně komunikace. V těchto místech se řidiči dokonce setkávají s tzv. podjížděním, což je termín, který pojmenovává nedovolené předjíždění vozidel z pravé strany. Pomalejší řidiči se někdy zařazení do tohoto pruhu obávají, přitom ale mohou i z tohoto pruhu běžně předjíždět. "Dříve užívaná podélná čára souvislá byla v těchto úsecích dávno odstraněna. Jízdní pruhy pro pomalá vozidla tak odděluje pouze podélná čára přerušovaná, která řidičům umožňuje kdykoli pruh opustit, např. za účelem předjetí pomaleji jedoucího vozidla," vysvětluje Bednář.

Jak to vlastně je

Pokud jedete rychleji než 80 km/h, pak se do pruhu pro pomalá vozidla nemusíte povinně zařadit. Když je ale pruh prázdný a vy svou pomalou jízdou blokujete rychlejší auta, měli byste se do něj také přeřadit. Značka, která se týká pruhu pro pomalu jedoucí auta, vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a přídatný pruh pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km/h. Jiná motorová vozidla jej užívají tehdy, když je jejich rychlost výrazně nižší než u automobilů jedoucích ve stejném směru.

Pokud se tedy budete za velkého provozu zbytečně držet v prostředním pruhu, pravý bude volný a auta vlevo od vás nebudou mít možnost projet, a policejní hlídka vás zastaví, můžete začít dovolenou u moře s pořádně "zaťatou sekyrou" do rodinného rozpočtu.