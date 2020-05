Kdo před nouzovým stavem prodal auto, prodělal. Výkupní ceny v autobazarech se zvýšily

Výkupní ceny v českých autobazarech vyrostly u některých značek a modelů až o 25 procent. Může za to především 50procentní propad dovozu ojetin, oslabení kurzu koruny k euru a také výrazná poptávka po vozidlech v cenové kategorii do 150 tisíc korun. Právě tyto vozy jsou totiž v současné době v autobazarech nejvíce poptávané. Nejvýraznější růst výkupních cen proto zaznamenává především Škoda Fabia první i druhé generace a také Škoda Octavia combi II 1,9 TDi.

"Český zákazník prozatím s koupí automobilu s prodejní cenou nad 150 tisíc korun, především díky současné nejisté ekonomické situaci, vyčkává. Vozidel s cenou do 150 tisíc je proto na trhu aktuální nedostatek," přibližuje aktuální situaci na trhu ojetin předseda Asociace autobazarů APPAA Petr Přikryl. Podle něj tak jsou autobazary nuceny nabízet mnohem vyšší výkupní ceny, než tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu. Jeho slova potvrzuje i Filip Kučera z Auto ESA: "Zpomalil se přísun obchodovatelných ojetin a v současné době jsme proto ochotni za ně platit víc."

Podle předsedy APPAA bude tento stav trvat pravděpodobně déle, než by se autobazarům mohlo líbit: "Řada firem prodlužuje provoz služebních vozidel o rok i více, čímž se samozřejmě snižuje nabídka a výkupní ceny žádaných ojetin tak mohou růst." Toho podle dalšího prodejce ojetin, společnosti Mama Car, využívají někteří zákazníci při využití tzv. protiúčtu: "Registrujeme mnohem vyšší poptávku po nákupu vozu, kdy si klient vybere levnější automobil a svůj dražší nabídne protiúčtem," říká majitel bazaru Pavel Mařinec. Podle předsedy APPAA i zástupců autobazarů přetrvá tento stav pravděpodobně až do konce letošního roku, kdy by se měla česká ekonomika opět začít dostávat na výkon evidovaný před jejím tzv. "zastavením". "Rozdíly mezi výkupní a prodejní cenou se však budou nadále snižovat, z čehož bude pochopitelně těžit především zákazník," uzavírá Petr Přikryl.