Královnou škodovek v nabídce na trhu ojetin je Octavia

Ve středoevropském srovnání mají řidiči ohledně značky Škoda jasno. Naprosto nejoblíbenějším modelem je Octavia, následuje praktická a cenově dostupnější Škoda Fabia, třetí příčku zaujímá luxusnější Superb. Přesně takové pořadí popularity si drží tuzemský výrobce vozů ve všech čtyřech zemích Visegrádské skupiny, tedy v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V těchto zemích působí i mezinárodní síť autocenter AAA AUTO, z jejíhož kontinuálního monitoringu trhu tyto statistické údaje vyplynuly.

Nejrozšířenější inzerovanou škodovkou ve střední Evropě je aktuálně Škoda Octavia. Zatímco v České republice se aktuálně nabízí 10 690 kusů tohoto modelu nejčastěji za 149 tisíc korun, u našich slovenských sousedů je to 3 836 vozů (134 420 korun), v Polsku 4 360 vozů (125 400 korun) a v Maďarsku 1 275 vozů (275 tisíc korun). "Češi jsou hrdými a věrnými zákazníky značky Škoda a třetina obyvatel na ně nedá dopustit, a to i přesto, že nepatří ve své třídě mezi nejlevnější automobily. Nejvyšší oblibě se těší Škoda Octavia díky velkorysému zavazadlovému prostoru a celkovému provedení. Nejdražší Škodovky najdete v Maďarsku, a to i díky výrazně nižší nabídce na trhu než v dalších zemí," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele autocenter AAA AUTO. Vyšší cenu Octavií v Maďarsku vysvětluje i stáří nabízených automobilů, které se nejčastěji pohybuje na 7 letech. V České republice je stáří aut na hodnotě 8,9 let, na Slovensku a v Polsku pak 9,9 let. Naopak nejméně najeto mají Octavie prodávané na českém trhu (nejčastěji 170 tisíc km).

Zajímavostí mezi škodovkami je stále vysoká nabídka modelů Felicia, která je sedmou nejinzerovanější škodovkou u nás. Předčila například i nejmenší model automobilky Citigo, Kodiaq či Karoq. "Češi se často mylně domnívají, že vozy Škoda jsou vždy spolehlivě českého původu, ale jen v srpnu bylo do České republiky dovezeno 40,7% vozů této značky. Nejčastěji šlo o Škoda Roomster. Paradoxem je, že na Slovensku se nabízelo jen necelých 35% škodovek z dovozu, tedy zaregistrovaných do provozu v zahraničí," doplnila Topolová.

A jak dlouho čekají škodovky na své majitele? Škoda Octavia se v průměru prodá za 47 dní, Škoda Fabia za 46 dní, Roomster za 44 dní, Superb za 48 dní, Yeti a Citigo za 49 dní, Rapid a Karoq za 50 dní, Kodiak za 51 dní a nová Scala za 53 dní.

Trh ojetin v srpnu 2019

V srpnu letošního roku bylo na českém trhu ojetin nabízeno celkem 107 552 automobilů. Jejich cena se pohybovala nejčastěji okolo 139 tisíc korun, věk byl 9,9 let a nájezd 151 730 km. Žebříček top deseti nejinzerovanějších vozů nadále vede Škoda Octavia následovaná Fabií a VW Passat.