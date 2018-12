Mitsubishi Eclipse Cross – cena za design i auto pro italské karabiníky

Trend poptávky po vozech na zvýšeném podvozku pokračuje a výrobci automobilů hledají všemožné skulinky ve svém portfoliu, kam by se ještě vešel další nový model. Značka Mitsubishi sáhla k netradičnímu řešení, které má ale čím dál víc stoupenců - SUV kupé.

Automobilka to vyjadřuje už v jeho názvu. Název Eclipse nesl dříve sportovní model, který Mitsubishi prodávalo v Americe. Slovo Cross naznačuje, že se jedná o auto s terénními schopnostmi. Novinka má totiž výrazný design, přitom ale nehodlá dělat kompromisy na polních cestách nebo v lehčím terénu.

Své ovoce už toto řešení přineslo v několika směrech. Především vůz získal titul RJC Car of the Year 2019, kterou pořádá sdružení japonských výzkumníků a novinářů. Ještě předtím jiná japonská komise ocenila jako nejlepší jeho design označením Good Design Award 2018. Mimochodem, tato cena se uděluje již šedesát let jako jediné komplexní ocenění toho druhu v Japonsku. Na druhé straně se osvědčila i jeho technická řešení a bezpečnost, takže auto získalo nejen pět hvězdiček v japonských crash testech i v evropském EuroNCAP, ale také možnost vozit italské "carabinieri", a to ze speciálního oddílu v Římě a v Miláně. V rámci toho si Eclipse Cross pořídil také originální kabát v barvách Arma dei Carabinieri.

Něco na tom designu je...

Hlavní roli hrají ostré hrany. Přední maska je tvarována podle současného stylu značky, který staví na tzv. Dynamickém štítu, což znamená černou centrální část mřížky chladiče, která se rozbíhá do stran ostrými zářezy v předním nárazníku. Směrem dozadu se střecha zaostřuje a záď je zakončená vystouplými hranami světlometů a opticky se rozšiřuje díky pásu světel uprostřed zadního okna. Plastové lemy jsou spíš decentní, zato kolem oken jsou výrazné chromované lišty, ostatně lesklých ozdob jen zvenku víc než dost.

Uvnitř výrazné prvky pokračují, robustní lemy najdete na přístrojové desce, která využívá novou architekturu, pro niž je charakteristické horizontální uspořádání. Designéři použili nová tlačítka a ovladače, středový panel jich ale obsahuje minimum a velká část funkcí se přesunula na širokou konzolu mezi řidiče a spolujezdce. Novinkou u Mitsubishi je ovládání infotainmentu v podobě touchpadu vedle řadicí páky. Přístrojový štít obsahuje dva klasické kruhové ukazatele a mezi nimi obdélníkový infodisplej, řidič ale může údaje o jízdě sledovat i na head-up displeji.

Vozy SUV jsou oblíbené i kvůli prostornějšímu interiéru a tady se očekávání potvrzuje - mezi sedadly řidiče a spolujezdce je dostatek místa, cestující vzadu si také nebudou stěžovat. Délka vozu je 4,4 metru při rozvoru 2,67 metru, takže není problém s manévrováním. Zavazadelník opticky nepůsobí příliš velkoryse, jeho objem ale můžete upravit mimo jiné i posunutím zadních sedadel, vejde se sem až 531 litrů nákladu.

Motor je v nabídce jen jeden

Výběr pohonné jednotky nemusíte řešit, Mitsubishi nabízí jediný agregát, a to benzínový čtyřválec 1,5 litru MIVEC s výkonem 163 koní, který může být spojený se šestistupňovým manuálem a pohonem předních kol, případně s osmistupňovou automatickou převodovkou, kdy je možno volit pohon 2WD i 4WD. Motor je dost silný i pro předjíždění na dálnici, také je ale hodně slyšet a má poměrně drsný zvuk. Konfigurace s automatem a pohonem všech kol znamená poměrně sebevědomý jízdní projev, hladké řazení a také o něco vyšší spotřebu paliva. Oproti verzi s pohonem přední nápravy, kde je udávaná kombinovaná spotřeba 6,6 l/100 km, je u čtyřkolky hodnota o tři desetiny litru vyšší.

Zároveň ale získáte dobrou výbavu pro jízdu mimo asfalt, limitující je tu jen světlá výška 183 mm a přední nájezdový úhel 18,8 stupňů. Zadní je 29,6 stupňů, tedy znatelně lepší terénní parametr. Pohon všech kol 4WD upřednostňuje kola přední nápravy, rozdělení točivého momentu ale závisí na okamžité jízdní situaci, kterou řídicí jednotce signalizuje systém kontroly dynamiky vozu. Jedná se o systém S-AWC, který na základě zpětné vazby od senzorů směruje točivý moment podle potřeby. Standardní rozdělení 80 : 20 ve prospěch přední nápravy je možno změnit až na poměr 55 na přední a 45 na zadní nápravu. K dispozici jsou tři jízdní režimy, kdy Auto je optimální pro běžné podmínky, Snow pro kluzký povrch a Gravel pro terénní jízdu.

Asistenční systémy pracují s údaji od laserového radaru za čelním sklem a dalšími radary na přídi i zádi, takže dokážou detekovat chodce i vozidlo vpředu, automaticky brzdit, hlídat mrtvé úhly a jízdu v pruhu. V nabídce je i adaptivní tempomat či kamerový systém, který zobrazí auto ze všech stran i shora pro snadnější parkování. Cena základního modelu je aktuálně 549 650 korun, jedná se o verzi s manuálem a pohonem předních kol ve výbavě Inform.