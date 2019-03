Mitsubishi Outlander PHEV: off-road do zásuvky

Elektromobilita je letos bez přehánění hlavním skloňovaným pojmem v automobilovém průmyslu. Jedním z hlavních důvodů je vzrůstající snaha snížit emise škodlivin téměř k nule. Ideální je sice bezemisní elektroprovoz, v reálném životě je ale auto na elektřinu stále nedosažitelné pro většinu smrtelníků. Mnohem dostupnější je hybrid dobíjený v zásuvce, který se označuje jako plug-in, neboli PHEV.

Bolavou patou elektromobility je nejen vysoká cena, ale u nás také velmi nedostatečná infrastruktura. V tom jsou plug-in hybridy soběstačnější, protože když dojde zásoba v akumulátorech, auto jede na spalovací motor. V městském provozu ale s baterií vydržíte dost dlouho - podle tabulek by měl být dojezd čistě na elektřinu 54 kilometrů, což na denní pojížďky běžně stačí. Akumulátory pak dobijete buď u veřejné nabíječky, nebo v zásuvce třeba doma v garáži.

Značka Mitsubishi vyvíjí vlastní hybridní vůz dobíjený zvnějšku už poměrně dlouho. Dokonce již před deseti lety představila první koncept, který byl předchůdcem dnešního plug-in hybridu. Do sériové výroby ho poslala v roce 2013 a o dva roky později prošel faceliftem. Nyní přichází na trh modernizovaný model pro rok 2019, který měl Týden.cz v testu.

Inovace jsou v poháněcím ústrojí

Inovovaná verze má oproti předchůdci řadu vylepšení, vzhledu se ale změny příliš nedotkly. Nový tvar dostala maska chladiče, byly upraveny nárazníky a zadní spoiler. Kabina má modernější vzhled díky novým detailům přístrojů. Palubní deska je odlehčená a středový panel obsahuje jen minimum tlačítek. Dominantní je displej infosystému, který je spolu s ovladači klimatizace orámován tenkou linkou.

Středový panel je tak opticky orientován na řidiče, který má ve svém zorném poli velký přístrojový štít s dvěma kruhovými ukazateli a obdélníkovým infodisplejem uprostřed. Na něm se zobrazují informace o tocích energií - poznáte tu, jaký máte dojezd čistě na elektřinu, kolik kilometrů ujedete se spalovacím motorem. Testovaný vůz měl také nová přední sedadla s výrazným prošíváním, která jsou rovněž výsledkem letošního omlazení Outlanderu.

Hlavní novinky se ale skrývají v oblasti pohonného ústrojí. Do hybridního systému je zapojen nový benzínový motor využívající Atkinsonův cyklus. Jednotku o objemu 2,4 l s výkonem 135 koní doplňují dva elektromotory s výkonem 82 a 95 koní. Také podvozek prošel výraznými úpravami, které slibují lepší jízdní vlastnosti. K pohonu všech kol, který Mitsubishi označuje jako S-AWC, neboli Super-All Wheel Control, přibyly dva nové režimy. "Sport" je určen pro dynamičtější chování v zatáčkách a lepší akceleraci. Pro jízdu na kluzkém povrchu je určen další nový režim "Snow".

I při běžné jízdě má ale Outlander poháněna všechna čtyři kola, a to v rozdílných režimech. Když jede vůz čistě na elektřinu, pohání přední i zadní kola elektromotory. Při běžné jízdě je upřednostňován režim, kdy spalovací motor dobíjí akumulátory a vůz stále pohánějí oba elektromotory. Při rychlé jízdě nebo potřebě větší akcelerace jsou přední kola poháněna spalovacím motorem a zadní kola pohání elektromotor.

Tento režim se při vyšších rychlostech aktivuje automaticky, ale jakmile je to možné, opět se přepíná zpátky do úspornějšího režimu, který využívá k pohánění oba elektromotory. Elektrický pohon je řešený tak, aby byl vůz schopen jet čistě na elektřinu, a to podle řidičových zvyklostí až 89 dnů v řadě za sebou. Pokud by po celou tuto dobu nedošlo ke spuštění spalovacího motoru, 90. den by se automaticky zapojil do systému, a to kvůli ochraně systému vstřikování paliva a také aby benzín v nádrži nestárl.

První jízdní dojmy

Vůz je k testu připraven s plně nabitými akumulátory, první den jízdy po Praze je tudíž možno absolvovat v čistě elektrickém režimu. Vůz se nicméně chová jako běžné auto se spalovacím motorem, jen je zcela neslyšné, práci automatické převodovky ani nepocítíte - jedná se o jednostupňovou skříň s pevným převodem. Akcelerace je výborná, ovládání příjemné.

Sportovní režim se hodí spíš pro okresku a výkon autu rozhodně nechybí, chování podvozku je výborné, horší je to s náklony v zatáčkách, těm se u vysoké karoserie těžko vyhnete. Na dálnici by nikdo nepoznal, že ho předjíždí hybrid. Ochotně zrychluje, při předjíždění mu nechybí výkon, ostatně maximální systémový výkon je 165 kW. S Outlanderem se můžete pustit i do terénu - umožňuje to světlá výška 190 mm a příznivé nájezdové úhly 21 stupňů vpředu a 22,5 vzadu. Automatické přepínání mezi pohonem na spalovací motor a elektromotory v podstatě nepostřehnete. Spotřeba se pochopitelně mění podle stylu jízdy, a to citelně.

V novém režimu WLTP se uvádí hodnota v kombinovaném cyklu 2 l/100 km a 169 Wh/km. Při plně nabité baterii je spotřeba benzínu nulová, když je naopak úplně vybitá, jedete za 7,6 l/100 km. Dálniční jízda je na spotřebu náročná, po městě ale můžete jezdit skoro zadarmo. A třeba v Praze máte možnost zdarma parkovat na modrých zónách.

Mitsubishi Outlander PHEV vstoupil na trh s akční cenou od 1 099 900 Kč, a to ve výbavě Intense+, která zahrnuje širokou výbavu už ve standardu. Jedná se například o některé asistenční systémy, LED světlomety, parkovací senzory a kamera nebo čalounění sedadel Alcantarou.