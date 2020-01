Nabídka ojetých hybridů a elektromobilů se rapidně zvýšila

Nejpopulárnější značkou je Toyota, následovaná BMW, dobře se daří i Tesle. Hybridy a elektromobily si postupně nacházejí cestu na české silnice. Příznivci alternativních pohonů mohli v roce 2019 vybírat z podstatně širšího spektra než předešlý rok, v nabídce vozů z druhé ruky se totiž loni objevilo celkem o 1404 ekologických aut více. Pozitivně se trh ojetých aut vyvíjí i co do stáří alternativních vozů a především co do počtu najetých kilometrů. Data vyplývají z kontinuálního monitoringu trhu ojetých automobilů, který provádí mezinárodní síť autocenter AAA AUTO.

Ačkoli se v motoristickém světě jedná stále ještě o relativní nováčky, hybridy a elektromobily si pozvolna získávají mezi klasickými auty se spalovacími motory svůj prostor, o čemž svědčí i jejich rostoucí podíl v nabídce bazarů a soukromých inzerentů. Zatímco za celý rok 2016 se jich mezi ojetinami k prodeji objevilo celkem 1386, v roce 2018 se jejich počet vyšplhal na 2998 a loni bylo nabízeno dokonce na 4402 kusů. "Nabídka alternativních vozů sice každoročně roste, ale když se podíváme na absolutní čísla, jedná se stále o záležitost pro fanoušky moderních technologií. Dokud nebude vybudována adekvátní infrastruktura, budou se motoristé stále orientovat na vozy s konvenčním pohonem," říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

A jak vlastně vypadá typické auto na alternativní pohon v nabídce českých ojetin? Podle statistik je nejčastěji lehce necelé tři roky staré, najeto má 30 500 km a pořídíte jej nejčastěji za částku 535 tisíc. V porovnání s předchozími lety se sice zvýšila cena, zato si za ni pořídíte mladší vůz s nejnižším průměrným nájezdem za poslední 4 roky. Jen pro představu - v roce 2016 si zájemci o elektromobil či hybrid mohli vybírat nejčastěji z aut s nájezdem 71 600 tisíc km starými 4,2 roku, tedy o 41 100 tisíc km více a rok starší než loni. Podobný trend přitom společnost AAA AUTO sleduje i v ostatních zemích střední Evropy, jako je Slovensko, Polsko a Maďarsko. Na Slovensku dokonce klesl nejčastější průměrný nájezd ze 78 tisíc km z roku 2016 na loňských 27 tisíc km. "Na trh se dostávají čím dál tím mladší ojetiny. Konzervativní středoevropští zákazníci zatím nenašli ke starším elektromobilům tolik důvěry, proto se i nabídka orientuje na mladé ojetiny," dodává Topolová.

Čeští zákazníci mohli při výběru vozu na alternativní pohon narazit především na modely značky Toyota. Devátým nejčastějším alternativním vozem v nabídce ojetin byla pro rok 2019 Tesla Model S, který v roce 2013 posbíral ocenění časopisu Automobile Magazine a Motor Trend za nejlepší novinku roku, nejlepší vynález roku a nejlepší zelené auto roku. Dodnes je navíc považovaná za jedno z nejbezpečnějších aut na trhu.

Trh ojetin v prosinci 2019

Prosincová nabídka všech ojetin na českém trhu čítala celkem 97 124 vozů starých nejčastěji 9,5 roku, jejichž nejčastější průměrná cena byla 149 tisíc korun. Prosincové ojetiny měly nejčastěji najeto 151 tisíc km a stejně jako obvykle jim vévodila Škoda Octavia, Škoda Fabia a Volkswagen Passat.