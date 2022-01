Nabíječky pro elektromobily přibývají i v obchodních centrech a firemních budovách

Na zvyšující se množství elektromobilů reagují obchodní a administrativní centra. Poptávka po nových nabíjecích stanicích v obchodních centrech roste a zdaleka se to netýká jenom hlavního města. Komerční prostory tak reagují na nedostatečnou síť veřejných nabíjecích stanic.

Podle Národního plánu čisté mobility by v České republice mělo v roce 2030 jezdit 220 tisíc až 500 tisíc elektromobilů a fungovat 19 000 až 35 000 dobíjecích bodů na elektřinu. V roce 2035 podle ambiciózních plánů Evropské komise skončí na "starém kontinentu" prodej nových automobilů, které nebudou poháněné elektřinou či vodíkem.

Zatím jsou prodejní čísla podstatně skromnější a elektromobil je vzhledem k velmi vysokým pořizovacím cenám brán jako prémiové auto pro bohaté lidi. Dle statistik SDA je v Česku 7103 osobních vozidel poháněných elektřinou. Podle aktuální statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu je k prvnímu dnu letošního roku v Česku evidováno celkem 734 nabíjecích stanic pro elektromobily a na nich 1516 dobíjecích bodů (samostatných nabíječek). Na pět elektro automobilů tak připadá jenom jedna nabíječka. Nejvíce veřejných dobíjecích stanic v Česku provozuje ČEZ (více než 250).

Jejich množství ale každým měsícem mírně roste. Podle Davida Pulkerta, obchodního ředitele společnosti M2C, která se v Česku stará o facility management většiny velkých obchodních center a desítek firemních budov, platí přímá úměra. Ruku v ruce se zvyšováním prodejů elektromobilů se zvyšuje také poptávka od majitelů kancelářských či administrativních budov po výstavbě nabíjecích stanic.

"Čím novější a modernější objekt, tím se zde více počítá s instalací dobíjecích stanic. Výsadou není pouze hlavní město, jakkoliv zde nejrychleji roste infrastruktura. Plošně jde hlavně o krajská a okresní města," říká David Pulkert z M2C. Pro firemní účely se typicky instalují "velké" nabíječky s příkonem 50 kW, koncoví uživatelé si obvykle zvolí wallbox o výkonu 22 kW.

David Pulkert předpokládá, že u nových budov bude do několika let uzákoněna povinnost vybavit je dobíjecí stanicemi. Některé firmy v Česku začínají u svých flotil kompletně přecházet na elektrické vozy, což je případ například skupiny MONETA. Ta se již v roce 2017 jako první firma v České republice rozhodla kompletně přejít na elektromobily. Do roku 2026 budou ve firemní flotile tvořit 80 procent všech vozů a od roku 2030 by měl být celý vozový park výhradně poháněný elektřinou.

V případě nabíječek pro domácí použití o maximálním výkonu 22 kW stojí jedna zhruba 30 tisíc korun. Podle české firmy COM electric je dobré na nabíjení myslet už při stavbě rodinného domu a přivést rozvaděče elektrických kabelů k místům, kde budou wallboxy. Pokud jich v domě bude umístěno více, je třeba mít všechny nabíječky propojené datovými kabely.

"Velice často jsme svědky toho, že stavitel domu má sice správně přivedeny elektrické kabely k místům, kde mají být wallboxy, ale datové kabely nataženy nejsou a na již dokončených novostavbách je mnohdy nemožné je dodatečně nainstalovat," připomíná Pavel Dubs z firmy Com electric.

Češi zatím elektrická auta vesměs nechtějí. Mezi hlavní důvody patří vysoká pořizovací cena, zhoršený dojezd při delších cestách a dosud malá infrastruktura nabíjecích bodů. V Česku navíc nefunguje žádný dotační program na koupi elektromobilů, na rozdíl od velké části západních států Evropy.

"Aby se elektromobilita mohla v budoucnu úspěšně rozvíjet, budeme potřebovat cenově dostupné elektromobily a dostatečnou síť nabíjecích stanic, abych logistika spojená s užíváním těchto vozu nebyla pro jejich majitelé příliš velkou zátěží," upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu ČR Radek Špicar.