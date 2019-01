Nejspolehlivějším rodinným vozem za rok 2018 je Hyundai i30 z Nošovic

Britský časopis What Car? vyhlásil anketu, v níž přes 18 tisíc lidí oceňovalo spolehlivost svých rodinných vozů. Výsledky pak určily ty nejvíce a nejméně spolehlivé. Jasným vítězem se stal Hyundai i30, jehož spolehlivost dosáhla 98,9 %.

Při investici do nového rodinného vozu se rozhodně vyplatí projít nezávislé studie, které zkoumají nejrůznější parametry, jež by rodinný vůz měl splňovat. Takovou anketu za rok 2018 uspořádal také britský časopis What Car?, který se zabýval spolehlivostí rodinných vozů podle zkušeností řidičů. Ti v anketě uváděli závady jejich automobilů za posledních 12 měsíců, jak dlouho trvalo jejich napravení a kolik za opravu zaplatili.

Modely vozů, které měly nejmenší problémy a nejvýhodnější opravy, získaly nejvyšší hodnocení, zatímco auta, která trápila své majitele se závažnými závadami, jejichž oprava byla finančně náročná, získala nejnižší skóre. Hodnoceny zde byly vozy ve stáří od jednoho do čtyř let.

Nejspolehlivějším rodinným vozem se stal Hyundai i30. Jediným problémem, zmíněným hlasujícími u tohoto vozu, byla převodovka, která však byla vždy do týdne zdarma opravena. Hyundai i30, vyráběný v Nošovicích u Frýdku-Místku, se těší oblibě též u českých zákazníků, o čemž svědčí první místo ve statistikách nejprodávanějších vozů soukromým osobám.

Pro automobilku Hyundai je to tak další skvělý výsledek za rok 2018, který pro ni byl celkově velice úspěšný. Po Evropě obdržela více než 50 nejrůznějších ocenění - od bezpečnosti, techniky, provozních vlastností až po jedinečný design. Vedoucí postavení v oblasti technologií a alternativních pohonů pak automobilce přineslo ocenění "Nejinovativnější značka".

Na opačné straně žebříčku, tedy na 27. místě, skončil Peugeot 208. Nejvíce problémů řidiči hlásili s infotainmentem, časté poruchy se týkaly také brzd, motorů, elektroniky nebo převodovky. Některé opravy stály až 500 liber (cca 15 tisíc korun). U vozů Škoda pak bylo nejvíce problémů hlášeno u převodovky, nemotorových systémů, karoserie a řízení. I přes možnost vůz nadále řídit museli někteří dotázaní zaplatit za opravu až 50 liber (cca 1,5 tisíce korun).