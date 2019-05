Nejžádanějšími automobily letošního roku jsou rodinné vozy typu kombi, SUV a MPV

Posledních několik let stoupá popularita větších automobilů jako kombi, SUV či MPV, které jsou nejběžnějším typem rodinného automobilu u nás. Rodinné vozy jsou často v dieselu a roste obliba variant s náhonem na všechna čtyři kola a automatickou převodovkou. Statistiky připravil u příležitosti nadcházejícího Dne dětí, který se slaví 1. června, největší prodejce ojetých automobilů u nás AAA AUTO.

"Čeští rodiče jsou hodně praktičtí a na rozdíl od mladých lidí neřeší jen moderní vzhled automobilu, ale hlavně užitkovost. Díky tomu, že se řada bezpečnostních prvků v průběhu posledních let stala již automatickou výbavou a ne jen příplatkovou, mají širší možnosti výběru," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, kam síť autocenter AAA AUTO patří. Sama Karolína Topolová má pětiletou holčičku a přiznává, že s touto rolí se i u ní změnily priority: "Jako bezdětná jsem řešila spíše počet koní pod kapotou než praktičnost auta, což se s narozením dítěte razantně změnilo. A i když už nepotřebuji do auta naskládat kočárek, výbavičku pro miminko a spoustu dalších věcí, jsem ráda, když nemusím řešit, jestli se mi do kufru vejde jedna taška nebo pět."

Nejprodávanějšími rodinnými auty letošního roku v síti autocenter AAA AUTO jsou kombi vozy Škoda Octavia (12 %), Škoda Fabia (7 %) a Volkswagen Passat (5 %). Podíl těchto aut na celkových prodejích tvoří 56 %. Největším tempem roste poptávka po SUV, kterých se jen za prvních pět měsíců letošního roku prodalo již stejně jako za celý rok 2014. Téměř dvě třetiny (60,4 %) rodinných aut jsou v dieselu, a to i přesto, že obecně vévodí poptávka po benzínových automobilech. Důvodem je fakt, že rodiny často volí diesel kvůli dlouhým vzdálenostem, které urazí cestou na výlety nebo za příbuznými.

"V České republice se zvyšuje i počet rodinných aut na alternativní paliva. Zájem o ně vzrostl od roku 2014 více než dvojnásobně a dle dosavadního vývoje očekáváme nárůst i v dalších měsících letošního roku," doplnila Topolová. Pětina těchto aut má náhon 4x4 a 21 % automatickou převodovku, což je ve srovnání s rokem 2014 obrovský nárůst. Tehdy mělo automatickou převodovku jen 13,6 % rodinných automobilů. Průměrná cena těchto aut je momentálně 254 452 korun. Nejoblíbenějšími barvami jsou pak šedá (25 %), černá (17 %) a bílá (17 %).