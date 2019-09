Někdejší hvězda českých silnic stále patří mezi žádané vozy

Legendární Škoda Felicia se sice již 18 let nevyrábí, pořád ale patří v určitých řidičských skupinách mezi vyhledávané modely, které stále brázdí tuzemské silnice. Nyní slaví rovných 25 let od svého uvedení na trh, jenž si podmanila revoluční výbavou i novátorským designem. Coby první model Škody po začlenění do koncernu Volkswagen se stala symbolem nové éry. Že je Felicia stále kult, dokládají i statistiky AAA AUTO, podle nichž se právě tato škodovka stále dobře prodává. Houževnatá "felda" se zájmu těší díky levným náhradním dílům i díky skutečnosti, že nejstarší, dobře zachovalé a málo jeté exempláře se dostaly do kategorie youngtimerů.

Od roku 1994 do 2001 opustilo brány automobilky Škoda úctyhodných 1 420 441 Felicií, na které čekali řidiči z Česka i zahraničí. Po hranatější Škodě Favorit se tento modernější aerodynamický model mohl pyšnit výbavou, kterou do té doby žádná škodovka nepřinesla. Mohl za to především vstup značky Škoda do koncernu Volkswagen, díky němuž byl vůz dostupný s takovými "vymoženostmi", jako protiblokovací systém ABS, airbagy či posilovač řízení.

Svou Felicii si řidiči dodnes mohou vybrat z mnoha variant. Základní hatchback brzy po nástupu na trh doplnila karoserie kombi, pickup a ještě větší užitkový Vanplus. Nejkurióznější variantou je jednoznačně Felicia Fun, povětšinou zářivě žlutý pickup pro volný čas s nevídanou konstrukcí. Díky posuvné zadní stěně se kapacita interiéru dala rozšířit o druhou řadu sedadel - ta ovšem neměla střechu nad hlavou a polovina posádky si tak mohla připadat jako v kabrioletu na cestě k mořskému pobřeží. Právě na jihoevropské přímořské státy přitom volnomyšlenkářská Felicia Fun cílila především. Nakonec se v ní však nevozili pouze Italové, Španělé či Řekové, ale i Britové, Němci a samozřejmě Češi.

Úspěch Felicia slavila jak mezi běžnými řidiči, tak i ve vozových parcích různých institucí. Mezi její pasažéry se tak zařadili pracovníci České pošty či Českého Telecomu, ale i policie, taxikáři nebo studenti autoškol. Felicia to dokonce dotáhla až mezi vozy Poslanecké sněmovny ČR.

"Felicia patřila a stále patří mezi oblíbenou ojetinu, která si svého majitele zpravidla najde velmi rychle. Od roku 2001 jsme jich prodali přes 57 tisíc. Počet inzerovaných vozů se ale neustále zmenšuje. Nyní jich je v Česku inzerováno 564," dodává Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam síť autocenter AAA AUTO patří.

Ačkoli se nejdražší modely čerstvě po výrobě prodávaly i za 400 tisíc korun, dnes se dostaly na své cenové dno. Nejčastější cena se pohybuje mezi 16 a 18 tisíci Kč, zachovalé kousky však mohou za pár let aspirovat na statut veterána. V síti AAA Auto se letos prodal například sběratelsky cenný model Felicia Fun za 160 tisíc korun.