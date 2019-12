Nová generace Hyundai i10 vstupuje ve zvýhodněném předprodeji na český trh

Hyundai v České republice spouští předprodej nové generace modelu i10. Zcela nový Hyundai i10 nabízí nejrozsáhlejší bezpečnostní výbavu ve své třídě a široké možnosti v oblasti konektivity. Ve standardní výbavě Start je model i10 k dispozici s motorem 1,0i o výkonu 67 koní s 5st. manuální převodovkou již za 219 990 korun. Ve výbavě nechybí tempomat, systém varování před čelní srážkou (FCW), autonomní nouzové brzdění (FCA), aktivní asistent pro jízdu v pruzích (LKA), varování před neúmyslným opuštěním pruhu (LDW), automatické přepínání dálkových světel (HBA), automatické tísňové volání eCall a další.

Pro prvních 100 zákazníků je nyní v rámci předprodeje připravena speciální nabídka s finančním zvýhodněním u výbav Classic CLUB, Classic Go a Smart. Nabídka je však platná nejdéle do 18. 1. 2020. Každý zákazník tak může získat paket Club v hodnotě 10 000 Kč zcela zdarma, nebo paket Go se zvýhodněním 50 %. Paket CLUB obsahuje rádio s RDS, MP3 a iPod s ovládáním na volantu, přední mlhovky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, elektrický ovládaní vnější zpětná zrcátka a dojezdovou rezervu. V paketu GO je k výše uvedenému navíc i kůží potažený volant a hlavice řadicí páky, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm a bezdrátové handsfree.

Ve výbavě Smart, která startuje na 269 990 Kč, pak zákazníci získají audiosystém Display Audio s 8" dotykovým displejem, podporou Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kameru a jako bonus v rámci předprodeje také 15" kola z lehké slitiny v hodnotě 10 000 Kč zcela zdarma. Výbava Smart nabízí rovněž motorizaci 1,25i o výkonu 87 koní s 5st. manuální převodovkou.

Zcela nový Hyundai i10 nabízí vždy v 5místném 5dvéřovém provedení dynamický a elegantní design, kontrast mezi oblými povrchy a ostrými liniemi a v porovnání s předchůdcem i optimalizované proporce. Celkový estetický dojem vylepšuje nižší střecha (o 20 mm) a širší karoserie (o 20 mm). Vůz je díky nové konstrukci a prodlouženému rozvoru náprav prostornější, a to zejména vzadu. Výsledkem je energický, agilní a mladistvý vzhled, který je podpořen velkou mírou individualizace při výběru barev exteriéru a interiéru.

Ve srovnání s předchozí generací nabízí nový Hyundai i10 jednu z nejrozsáhlejších bezpečnostních výbav ve své třídě a je vybaven nejmodernějšími prvky aktivní bezpečnosti Hyundai SmartSense i atraktivními asistenčními funkcemi. Díky tomu splňuje nejvyšší evropské bezpečnostní standardy. Kromě asistenční služby pro sledování omezení rychlosti, nabízí ve standardní výbavě, asistenci pro odvrácení kolize s překážkou vpředu (detekuje multifunkční kamerou nejen vozidla, ale také chodce před vozem).

Asistenci dálkových světel, která automaticky přepíná mezi dálkovými a tlumenými světly na základě detekce světel vpředu jedoucích a protijedoucích vozidel a zajišťuje optimální osvětlení vozovky za tmy, asistenci pro jízdu v jízdním pruhu a zároveň asistenci pro rozpoznávání únavy řidiče.

Nový Hyundai i10 potvrzuje své vedoucí postavení v segmentu také mnoha novými prvky výbavy v oblastech konektivity. Všechny funkce vyspělých technologií lze ovládat na 8" barevném dotykovém displeji, který je největší v segmentu A. Apple CarPlay a Android Auto zaručují dokonalé propojení chytrých telefonů s operačními systémy iOS nebo Android s vozidlem pro bezpečné ovládání a snadnou dostupnost funkcí. Díky bezkabelovému nabíjení si řidiči nebudou muset dělat starosti s tím, že by se mohl akumulátor jejich chytrého telefonu při delší jízdě vybít. Na přání nabízí Hyundai pro nový model i10 také svou platformu síťově propojeného automobilu. Plnohodnotný telematický systém Bluelink proto poskytuje řidičům významné výhody v oblastech bezpečnosti, zabezpečení, ovládání a konektivity prostřednictvím aplikace.

Kromě pětileté záruky a asistenčních služeb zdarma má zákazník s koupí nového vozu Hyundai k dispozici také sadu zimních kol, pojištění s mimořádně výhodnou sazbou, které zaručuje Hyundai GAP a zvýšené limity plnění a tankovací kartu, která majitele opravňuje k získání slevy 0,40 - 0,70 Kč za každý natankovaný litr paliva bez omezení km.

Rovněž si zákazník může vybrat z volby několika způsobů financování s nulovým úrokem a nepřeplatí tak ani korunu navíc. Zároveň je možné před poslední splátkou vyměnit stávající vůz Hyundai za nový. Zákazník může využít také produkt Hyundai Finance Pětinky, který nabízí variabilitu splácení. Zákazník si tak může vybrat, zda bude hradit splátky v intervalu 6, 9 nebo 12 měsíců od uzavření smlouvy. V případě, že se zákazník nebude chtít potýkat se starostmi spojenými se servisem vozu či jeho následným prodejem, může využít zvýhodněný operativní leasing, který Hyundai nabídne jak pro soukromé osoby, tak podnikatele a firmy.

Více informací najdete zde.