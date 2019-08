Ojeté vozy v ČR si své majitele najdou v rozmezí 27 až 86 dní

Zhruba jeden až tři měsíce stráví inzerované ojeté vozy v České republice čekáním na svého nového majitele. Průměrná čekací doba inzerovaného vozu tak činí 56,6 dne, do statistiky jsou však započítány například i velmi specifické vozy, které si hůře hledají majitele. Škodovky zmizí z inzerce v průměru za 48,7 dní. Celkem bylo v červenci na českém trhu nabízeno 107 072 automobilů, nejčastěji s cenou okolo 136 000 Kč a ve věku 9,9 roku. Vyplynulo to z kontinuálního monitoringu trhu ojetých automobilů mezinárodní sítí autocenter AAA AUTO.

Doba, po kterou si ojetý vůz stojící v garáži soukromého inzerenta nebo na parkovišti autobazaru, hledá svého majitele, se může diametrálně lišit. Po některých značkách či přímo modelech "sáhne" kupující okamžitě, některé vozy si na své nové majitele musí počkat déle. Skutečnost, že některé vozy stráví delší čekací dobu na svého nového majitele, však zákonitě neznamená, že o ně není zájem. "Faktorů, které mají vliv na dobu, než se automobil prodá, je celá řada a ne každý je negativní. Typickým příkladem je například špatná dohledatelnost vozu či jejich nízký počet. Vliv má ovšem samozřejmě i poměr počtu inzerovaných vozů k počtu inzerovaných dní. Jednoduše řečeno, pokud některých kusů vozů je příliš, je pochopitelné, že některé kusy budou na své majitele čekat déle než u jiných modelů," říká provozní ředitel skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, Petr Vaněček.

Statisticky jednoznačné prvenství co do nejnižší čekací doby si získala tuzemská Škoda Felicia. Ta si průměrně na svého kupujícího počká 27 dní, tedy necelý měsíc. Nutno je ovšem podotknout, že těchto vozů se aktuálně nabízí v ČR pouhých 165 kusů, a to i přes stále relativně vyšší zájem ze strany kupujících.

Počet inzerovaných vozů v počtu 500 - 1 000 ks

Ze známých modelů, které reprezentují četnější zastoupení v inzerci, si velmi dobře vede vozu Hyundai ix20. Aktuálně nabízených 660 kusů těchto malých aut má průměrnou čekací lhůtu pouhých 39 dní. Velmi oblíbeným modelem je rumunský Duster. 871 aktuálně inzerovaných Dacií čeká na své majitele v průměru jen o dva dny déle, tedy 41 dní. Stejného výsledku dosáhla sestra rumunského výrobce, Dacia Logan. Mezi dalšími žádanými automobily, kterých je u nás nabízeno alespoň 500 ks, jsou vozy Peugeot 307 a 206 čekající v průměru 42 dní. Nejdéle se prodává model Seat Leon, který čeká na svého majitele v průměru 61 dní.

Počet inzerovaných vozů v počtu 1001 - 5000 ks

Celkem 26 modelů různých značek se vešlo do rozmezí 1001 - 5000 aktuálně nabízených vozů. Nejlépe z nich si v této kategorii vedl automobil Hyundai i30, jenž na svého majitele čeká průměrných 41 dní. Druhé skončilo Audi A6 se 42 dny a na třetím místě Audi A4 se 44 dny. Následují Ford Mondeo (46 dní) a VW Touran (47 dní). 49 dní se čeká na VW Golf, Citroen Berlingo, Ford Focus, BMW X5 a Mercedes C. Jediným, nikoliv tuzemským výrobcem, kterého se v ČR aktuálně inzeruje přes 5 tisíc (5 217), je Volkswagen s modelem Passat. Pro tento vůz si čeští řidiči chodí v průměru po 44 dnech. Nejdéle pak čeká na prodej model Peugeot 308, a to v průměru 64 dní.

A jak jsou na tom škodovky?

Nejoblíbenější model u nás, Škoda Octavia, čeká v průměru u svých prodejců celkem 47 dní. Těchto vozů se v ČR aktuálně inzeruje 17 415, a zájemci si tak dávají záležet, aby pečlivě vybrali co nejlepší kus. Druhá nejpopulárnější Škoda Fabia s 11 960 kusy v nabídce si v tuzemsku vede prakticky totožně s rozdílem pouhého jednoho dne (46). A po kolika dnech si odvážejí Češi ostatní škodovky? Roomster čeká na nového majitele 44 dní, Superb 48 dní, Yeti a Citigo 49 dní, Rapid a Karoq 50 dní, Kodiak 51 dní, Scala 53 dní.

Trh ojetin v červenci 2019

V červenci letošního roku bylo na trhu ojetin nabízeno celkem 107 072 automobilů. Jejich cena se pohybovala nejčastěji okolo 136 000 Kč a 41,7 % z nich bylo z dovozu. Nejčastější stáří inzerovaných vozů činilo 9,9 let a jejich nejobvyklejší nájezd se nepatrně zvýšil na 153 216 km. Žebříček top deseti nejinzerovanějších vozů nadále vede Škoda Octavia následovaná Fabií a VW Passat.