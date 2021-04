Opravdu ostré SUV: Hyundai Motor odhaluje zcela nový model KONA N

Společnost Hyundai Motor představila zcela nový model KONA N - vysokovýkonné, městské, kompaktní, ostré SUV, kombinující strhující výkon s vyváženými vlastnostmi pro každodenní jízdu. První model SUV v produktové řadě značky N se odlišuje karoserií SUV ve spojení se specifickými prvky výbavy N pro sportovní jízdu.

Zcela nový model KONA N kombinuje potěšení z jízdy v ostrém hatchbacku s všestranností a praktičností SUV. Řidiči si budou užívat jeho výkonného motoru a emocionálního zvukového doprovodu, současně však ocení také praktické výhody v podobě ideálních rozměrů a praktických vlastností pro život ve městě, včetně rozsáhlé bezpečnostní výbavy. Zcela nová KONA N osloví aktivní zákazníky, kteří hledají vysokovýkonný vůz splňující specifické požadavky rozmanitých životních stylů, současně nabízející nezapomenutelné zážitky ze strhující jízdy na závodním okruhu.

Toto ostré SUV bylo vyvinuto s cílem nabídnout zákazníkům nekompromisní sportovní výkony v souladu s filozofií radosti z jízdy značky N, a to ve spojení s hlavními přednostmi vozů SUV - komfortem, praktičností a bezpečností. Nejnovější model značky N disponuje osobitým, sportovním designem a čtyřválcovým motorem 2.0 T-GDI/280 k s vynikající výkonovou charakteristikou v celém rozsahu provozních otáček. K celkově dynamickému jízdnímu charakteru přispívají různé prvky výbavy inspirované motoristickým sportem. Mezi ně patří kovaná 19" kola z lehké slitiny s velmi nízkou hmotností, speciální sportovní sedadla a emocionální zvukový projev. Osmistupňová dvouspojková převodovka N DCT sportovní charakter tohoto vysokovýkonného vozu ještě více umocňuje.

"KONA N je opravdovým ostrým SUV s výkonnostní úrovní ostrého hatchbacku. Porušuje pravidlo, že vozy SUV nemůže být radost řídit. Nejnovější model N překračuje limity běžného SUV," říká Albert Biermann, prezident a vedoucí divize výzkumu a vývoje ve společnosti Hyundai Motor Group. "KONA N dokáže projíždět zatáčky na závodním okruhu s maximální razancí, a stejně tak vyvolávat nadšení i při každodenních jízdách."

Zcela nový model KONA N dokonale ztělesňuje produktovou filozofii N se třemi pilíři - dravec v zatáčkách, sportovní vůz pro každodenní provoz a schopnost jízdy na závodních okruzích. Na tom má svůj významný podíl řada prvků funkční výbavy zaměřených na sportovní výkony. Například elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností e-LSD (Electronic Limited Slip Differential) a různé režimy elektronicky řízeného stabilizačního systému ESC (Electronic Stability Control) byly optimalizovány pro ještě lepší chování vozu při průjezdu zatáčkami. Režim Traction zajišťuje dostatečnou trakci na vozovkách s různým stavem povrchu, zatímco systém N Grin Control nabízí, stejně jako ve všech ostatních modelech N, pět jízdních režimů (Eco, Normal, Sport, N a Custom). To vše se podílí na charakteru sportovního vozu pro každodenní provoz. A nakonec funkce, jakými jsou Launch Control (rozjezd s maximálním zrychlením) nebo Creep Off (vypínatelná funkce plíživé jízdy u dvouspojkové převodovky), se uplatní při nekompromisní jízdě na závodním okruhu.

KONA N dává nepřehlédnutelným designem na silnici jasně najevo svůj výkonový potenciál

Zcela nová KONA N je ostrým SUV, jehož vzhled zřetelně prozrazuje výkonový potenciál vozu s příslibem mimořádného potěšení z jízdy. Moderní design výchozího modelu KONA je zde kombinován s odvážným a dynamickým stylem modelů N. Zcela nová KONA N je s vnější délkou 4215 mm, vnější šířkou 1800 mm a vnější výškou 1565 mm o 10 mm delší než nová KONA a stejně dlouhá jako nová KONA se sportovním stupněm výbavy N Line. Rozvor náprav 2600 mm zůstal v porovnání s výchozí verzí beze změny. Uživatelé si mohou užívat také řadu volnočasových aktivit díky zavazadlovému prostoru se základním objemem 361 litrů. Kovaná 19" kola z lehké slitiny byla zkonstruována s ohledem na maximální snížení hmotnosti a vysokou odolnost a svým designem přispívají k mimořádné vizuální stabilitě a velmi sportovnímu vzhledu vozu.

Vnější design

Vnější design používá decentní stylistické prvky zvýrazněné exkluzivním červeným odstínem N. Podběhy kol v barvě karoserie a devatenáctipalcová kola dávají modelu KONA N patřičnou šíři a sebevědomý postoj. Ochranná obložení v barvě vozu pak poukazují na výrazné tvary karoserie, která vizuálně snižuje těžiště. Exkluzivní design masky chladiče se specifickou síťovanou mřížkou a integrovaným logem N završuje ve spojení s agresivním světelným designem nového modelu KONA působivý vzhled vozu při pohledu zpředu. Logo Hyundai v tmavém, saténově šedém odstínu bylo přemístěno z kapoty do nižší polohy, čímž došlo ke snížení vizuálního těžiště přídě.

Nejen zákazníky zaujme při pohledu z boku sportovní silueta umocněná nižší světlou výškou. Také řada dalších designových prvků zřetelně naznačuje, že se jedná o vysokovýkonný model Hyundai N - například exkluzivní kovaná kola N s tmavě šedou, saténovou povrchovou úpravou, červené brzdové třmeny, logo N na středových krytech kol a exkluzivní červená zvýraznění bočních prahů s vyrytým logem N.

Zádi dominuje velký, dvojitý střešní spoiler, poskytující přítlak potřebný pro stabilní chování vozu při sportovní jízdě. Zákazníci zaznamenají také ikonické trojúhelníkové třetí brzdové světlo. Sportovní charakter je zvýrazněn červenou ozdobnou linkou na difuzoru a dvěma velkými koncovkami výfukové soustavy.

Hyundai vyvinul pro uvedení zcela nového modelu KONA N na trh novou barvu karoserie: Sonic Blue. Modrý odstín Sonic Blue zaujímá místo mezi bílou a světle šedou s nádechem modrého odstínu Performance Blue. Tento lak byl vyvinut s ohledem na specifické vlastnosti karoserie SUV, současně však zachovává silnou spojitost se speciální barvou Performance Blue pro vysokovýkonné modely Hyundai. Exkluzivní nová barva N pro SUV ladí a kontrastuje s vnějšími designovými prvky v červené, tmavě šedé a leskle černé barvě, čímž umocňuje u zcela nového modelu KONA N nový sportovní vzhled. KONA N se dodává také v modrém odstínu Performance Blue, který je vyhrazen modelům N.

Barvy karoserie pro zcela nový model KONA N:

• Sonic Blue - nová speciální barva N pro SUV - s ozdobnými prvky v červeném odstínu

• Tomato Red

• Phantom Black

• Atlas White

•Cyber Grey

•Dark Knight Grey

•Ignite Red

•Performance Blue

Vnitřní design

Zcela nová KONA N nabízí ve svém interiéru sportovně orientovaný vzhled a atmosféru optimalizovanou pro mimořádně sportovní jízdu. Ve výbavě nechybí ani velmi kvalitní materiály a pedály v kovové úpravě. Mezi opravdu výjimečné prvky patří sportovní volant v exkluzivním designu N, jehož design byl optimalizován pro dokonalé uchopení a uspořádání tlačítek je přizpůsobeno požadavkům na dynamickou jízdu. Na volantu jsou také dvě tlačítka N s individuálně nastavitelnými funkcemi, která umožňují nastavit si jakoukoli charakteristiku podle individuálních potřeb pro ještě snadnější ovládání. Pádla pod volantem navíc umožňují řidiči řadit manuálně, aniž by musel pouštět volant.

Páka ruční brzdy je obšita perforovanou kůží s protiskluzovou úpravou a tlustější rukojetí pro jistější ovládání. Zákazníci si také povšimnou atraktivního prošívání v odstínu Performance Blue a logem N na rozličných místech v interiéru: na páce voliče převodovky, páce ruční brzdy, prahových lištách nebo sedadlech.

Zcela nový model KONA N je dodáván s exkluzivním barevným paketem N, zahrnujícím černý interiér s čalouněním sedadel tkaninou, kůží nebo semišová skořepinová sedadla se zvýrazněným bočním vedením pro vítanou podporu při řízení.

Všechny tři typy sedadel jsou ve standardu dodávány s vyhříváním na místech řidiče a spolujezdce, volitelně také na zadních místech. Látková a kožená sedadla mohou volitelně být i elektricky seřiditelná, pro semišovou variantu jde však o standard, stejně jako odvětrávání předních sedadel. U koženého čalounění lze odvětrávání doplnit volitelně.

Barvy interiéru:

Jednobarevný černý interiér s modrými ozdobnými prvky v odstínu Performance Blue a čalouněním sedadel tkaninou, kůží nebo semišem

Pohon: 280 k ve spojení s převodovkou N DCT

Zcela nový model KONA N je poháněn přeplňovaným motorem 2.0 T-GDI s nejvyšším výkonem 280 k a maximálním točivým momentem 392 Nm. Jeho výkonová charakteristika je mimořádně vyvážená v celém rozsahu využitelných otáček. Nastavení motoru zajišťuje ještě vyšší točivý moment a výkon ve středních a vysokých otáčkách. Vyšší točivý moment umožňuje řidiči lépe využívat výkonový potenciál motoru také v každodenních jízdních situacích. Nová výkonová charakteristika motoru rovněž přispívá ke zlepšení pružného zrychlení ve středních až vysokých rychlostech a poskytuje konzistentně vysoké výkony dokonce i v širokém rozsahu venkovních teplot.

Zcela nová KONA N se dodává s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (známou pod označením N DCT), jejíž spojky pracují v olejové lázni. Tato převodovka zlepšuje akceleraci a zrychluje řazení. Chlazení spojek v olejové lázni je účinnější. Hyundai nabídnul technologii N DCT poprvé v modelu VELOSTER N, prodávaném v Severní Americe a Koreji, a v reakci na velmi pozitivní ohlasy z komunity fanoušků značky Hyundai N ji zařadil také do nabídky pro nový model Hyundai i30 N. Hyundai se v případě zcela nového modelu KONA N rozhodl, že bude všechny vozy dodávat s převodovkou N DCT.

Převodovka N DCT nabízí exkluzivní funkce pro velmi sportovní jízdu, které zajisté vyvolají u řidičů opravdovou radost z nevšedních zážitků. Jsou to režimy: N Power Shift, N Grin Shift a N Track Sense Shift. Tyto funkce zlepšují schopnosti vozu na základě specifického programu řazení.

N Power Shift (NPS) se aktivuje, jakmile vůz zrychluje s více než 90% otevřením škrticí klapky. Funkce potlačuje pokles točivého momentu při řazení vyšších převodových stupňů, aby byl maximalizován přenos hnací síly na vozovku. Řidič tak může prožívat dynamickou akceleraci a pohotové reakce vozu i při řazení, což zvyšuje radost z jízdy. Sportovní dojem umocňuje "prskání do výfuku" v důsledku krátkodobého obohacení směsi během řazení. Tento efekt je dobře známý například ze soutěžních a závodních vozů. Pokud řidič použije režim NPS při zapnuté funkci Launch Control, dokáže zcela nová KONA N zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhých 5,5 sekundy. NPS lze aktivovat výhradně v režimech N nebo Custom.

N Grin Shift (NGS) maximalizuje výkony motoru a převodovky DCT po dobu 20 sekund. Jakmile řidič požaduje maximální zrychlení, vůz okamžitě zařadí nejvhodnější nižší převodový stupeň. Řidič tuto funkci aktivuje stisknutím speciálního tlačítka na volantu a na panelu přístrojů se spustí odpočítávání sekund, během nichž bude funkce ještě k dispozici. Následně musí řidič čekat minimálně 40 sekund, než bude moci funkci přechodného zvýšení výkonu znovu použít. Tato funkce umožňuje řidiči využívat maximální potenciál vozu pomocí jen jednoho tlačítka - například při honbě za nejlepším časem na kolo. Řidiči ji však ocení také při předjíždění nebo zařazení se do jízdního pruhu na dálnici.

A třetí je funkce N Track Sense Shift (NTS), která optimalizuje adaptivní řazení při jízdě na závodním okruhu, aby se jezdec mohl ještě více soustředit na řízení. NTS rozpozná optimální podmínky pro dynamickou jízdu na závodním okruhu a automaticky se aktivuje. Převodovka díky této funkci optimalizuje sportovní výkony řazením správných převodových stupňů ve správný okamžik stejně jako profesionální závodní jezdec, a to na základě dat, odvozených z motoristického sportu, a vyhodnocování povelů řidiče.

Na rozdíl od vozidel s tradičními automatickými převodovkami si mohou řidiči vozidel Hyundai s převodovkou N DCT vypnout funkci plíživé jízdy (režim Creep Off). Po vypnutí funkce plíživé jízdy a zařazení provozního režimu D se vůz nedá automaticky do pohybu, jakmile řidič uvolní pedál brzdy. Tato funkce byla vyvinuta pro závodní okruhy, ale řidiči ji mohou využívat také ke zvýšení komfortu a praktičnosti. Režim plíživé jízdy se aktivuje nebo deaktivuje prostřednictvím individuálních nastavení N.

Zcela nový model KONA N s převodovkou N DCT nabízí řidičům také možnost řadit v manuálním režimu prostřednictvím pádel pod volantem nebo páky voliče. Řídicí jednotka zabrání automatickému zařazení vyššího převodového stupně po dosažení nejvyšších otáček. Řidič tak může manuálně udržovat vysoké otáčky, pokud je potřebuje pro intenzivnější zážitky z ještě sportovnější jízdy.

Funkce pro mimořádně sportovní jízdu

Zcela nová KONA N přináší značku N do segmentu SUV, aniž by to bylo na úkor potěšení z jízdy nebo sportovních výkonů. Toto ostré SUV nabízí řadu speciálních funkcí N, představených dříve v ostatních modelech N. KONA N je však prvním vysokovýkonným modelem Hyundai, vybaveným sportovním head-up displejem. Po aktivaci režimu Sport nebo N může řidič přímo ve svém zorném poli sledovat mimo jiné informace o otáčkách, rychlosti jízdy nebo zařazeném převodovém stupni.

Systém N Grin Control nabízí zákazníkům vysokou míru individualizace prostřednictvím pěti výrazně odlišných jízdních režimů: Eco, Normal, Sport, N a Custom. Tyto jízdní režimy mění charakter zcela nového modelu KONA N úpravami provozních parametrů motoru, elektronicky řízeného stabilizačního systému ESC, zvuku výfuku a vlastností řízení, a tím je optimalizuje pro různé provozní podmínky. V režimu Custom si mohou řidiči vybírat rozmanitá nastavení ostatních módů (Normal, Sport a Sport+) v souladu se svými preferencemi a stavem vozovky. Speciální tlačítka N na volantu zcela nového modelu KONA N umožňují volbu jakéhokoli nastavení podle individuálních požadavků.

Elektronický generátor zvuku ESG (Electronic Sound Generator) v karoserii umocňuje sportovní zvuk sání a výfuku motoru, čímž rozšiřuje škálu emocionálních zážitků z jízdy. Generátor zvuku motoru, umístěný v interiéru u paty čelního okna, vytváří dramatický zvukový projev v souladu s náladou řidiče. K dokonalému zvuku výfuku a perfektním zážitkům z jízdy přispívají také variabilně ovládané ventily v tlumiči výfuku. Tento systém je standardní výbavou zcela nového modelu KONA N.

Stejně jako ostatní modely Hyundai N je zcela nová KONA N vybavena funkcí Launch Control, která na suché vozovce zajistí dynamický rozjezd vozu z klidu na stejné úrovni jako profesionální závodní jezdec. Činnost funkce spočívá v regulaci točivého momentu motoru v průběhu rozjezdu.

Vylepšený podvozek pro jízdu s SUV bez kompromisů

Zcela nová KONA N je navzdory svým schopnostem pro jízdu na závodním okruhu ve svém nitru stále SUV. Rozsáhlá výbava v oblasti podvozku zajišťuje jízdní vlastnosti nekompromisního SUV. Toto ostré SUV nabízí skvělý výkon na rozdílných typech povrchu díky speciálně vyvinutým vysokovýkonným pneumatikám Pirelli P-Zero rozměru 235/40 R 19, které na 19" kovaných kolech z lehké slitiny s mimořádně nízkou hmotností poskytují maximální přilnavost. Vysokovýkonná brzdová soustava zajišťuje stabilitu v měnících se jízdních podmínkách a zvyšuje celkovou bezpečnost jízdy. Větší kotoučové brzdy vpředu a vzadu jsou ještě účinněji chlazeny vzduchem. Ten je vpředu přiváděn z větších otvorů na každé straně předního nárazníku, optimalizujících chlazení. Vysoká tepelná odolnost a lepší chlazení maximalizuje brzdný výkon, na němž se podílí i brzdové obložení ve třmenech, používající materiál s vysokým součinitelem tření, spolu s tvarově optimalizovanými spodními rameny a tepelnými štíty.

Pasivní bezpečnost zcela nového modelu KONA N zvyšuje také jeho tužší karoserie. Dodatečné bodové svary na karoserii, vylepšená a zpevněná struktura přední partie v místech uložení pružicích a tlumicích vzpěr stejně jako další vyztužení skeletu karoserie chrání cestující v případě kolize. Vysoká tuhost zcela nového modelu KONA N navíc minimalizuje naklánění karoserie při dynamických změnách jízdy.

Zcela nová KONA N je vybavena elektronicky řízenými tlumiči ECS (Electronic Controlled Suspension), které optimalizací tlumicí síly vylepšují ovladatelnost a jízdní stabilitu. Řidiči si mohou nastavit tuhost odpružení stisknutím tlačítka, a optimalizovat tak reakce vozidla v rozmanitých jízdních situacích na silnici nebo závodním okruhu.

Pro maximální zážitky na závodním okruhu lze vypnout elektronicky řízený stabilizační systém ESC (Electronic Stability Control). ESC stabilizuje vozidlo při změnách směru jízdy detekováním ztráty trakce jednotlivých kol a jejich přibrzďováním. Tím se zlepšuje ovladatelnost a stabilita vozu při nečekaných změnách stavu vozovky nebo v náročném terénu. ESC zcela nového modelu KONA N nabízí tři režimy pro individuálně nastavitelné zážitky z jízdy. "ESC - ON" poskytuje maximální úroveň stability. Tento mód je optimalizován pro suchou, mokrou nebo zasněženou vozovku a při každodenní jízdě zvyšuje bezpečnost. "ESC - SPORT" je optimalizován pro jízdu na závodním okruhu. Pokud je ESC zcela vypnuté, vozidlo nezasahuje do činnosti motoru, ani brzd, aby obnovilo stabilitu. Místo toho dochází k dynamicky řízenému přenosu točivého momentu na jednotlivá kola, aby se vozidlo chovalo ještě dynamičtěji. Režim "ESC - OFF" je optimalizován pro zkušené řidiče a jízdu na závodním okruhu.

Protiprokluzový systém TCS (Traction Control System) navíc reguluje přenos hnací síly na jednotlivá kola v závislosti na jízdních podmínkách, aby byla maximalizována trakce a minimalizován prokluz kol v terénu. Pokud systém detekuje, že se některé z kol otáčí rychleji, než odpovídá rychlosti vozu, upraví TCS točivý moment motoru. Řidič si může stisknutím tlačítka jízdních režimů zvolit některý ze čtyř nabízených trakčních režimů pro lepší ovladatelnost v rozmanitých provozních podmínkách při využití pohonu předních kol. Režim Snow poskytuje maximální stabilitu na kluzkých nebo zledovatělých vozovkách. Deep Snow umožňuje větší prokluz kol, a tím zvyšuje trakci, aby se zabránilo uvíznutí vozu v hlubokém sněhu. Režim Mud udržuje střední úroveň prokluzu, čímž umožňuje rozjezd vozidla například na zabláceném povrchu. Režim Sand sahá po větším prokluzu kol při rozjezdu na písečném povrchu. Trakční režimy jsou aktivní při rychlosti jízdy od 0 do 60 km/h.

Výbava zcela nového modelu KONA N zahrnuje také N Corner Carving Differential. Tento elektronicky řízený diferenciál e-LSD s omezenou svorností (Electronically-controlled Limited Slip Differential) umožňuje vynikající výkony při průjezdu zatáčkami. Tato funkce zajišťuje přenos různé intenzity točivého momentu na jednotlivá kola, která se otáčejí různou rychlostí. V závislosti na zatížení je tak hnací síla přenášena z vnitřního kola na vnější kolo přední nápravy. Tím se minimalizuje prokluz kol ve specifických podmínkách a sklon k nedotáčivosti při průjezdu zatáčkou. N Corner Carving Differential také umožňuje projíždět zatáčkami vyššími rychlostmi. Zcela nový model KONA N tak nabízí ještě větší potěšení při řízení.

Řízení modelů Hyundai N nabízí novou úroveň preciznosti a pohotových reakcí, a poskytuje tak řidiči ještě větší potěšení z jízdy. Zcela nová KONA N se od výchozího modelu odlišuje specifickým systémem řízení s elektrickým posilovačem uloženým na hřebenové tyči. Tento systém, označovaný také zkratkou R-MDPS (Rack-mounted Motor Driven Power Steering), se vyznačuje vyšší kapacitou a tuhostí ve spojení se strmějším převodem. Elektrický posilovač řízení je uložen na hřebenové tyči. Výsledkem je přesné řízení s bezprostředními reakcemi a vynikající úrovní zpětné vazby, vyžadované u vysokovýkonných vozů. Řidič má na výběr mezi třemi různými nastaveními řízení (Normal, Sport a Sport+), která poskytují ideální charakteristiku řízení pro různé zážitky, například při jízdě ve městě, na venkovských silnicích nebo na závodních okruzích.

Speciální konstrukce přední nápravy N Power Sense Axle ve spojení s víceprvkovou zadní nápravou navíc zvyšuje tuhost, a zlepšuje tím jízdní vlastnosti.

Vyspělé bezpečnostní systémy pro každodenní cestování

Stejně jako nový výchozí model se i zcela nová KONA N nabízí s rozsáhlým souborem bezpečnostních a komfortních asistenčních systémů Hyundai SmartSense, které dodávají řidiči maximální pocit jistoty a bezpečí. Jedná se o důležitý aspekt modelu KONA N jako sportovního vozu pro každodenní provoz, protože díky tomu je tento model ještě komfortnější a bezpečnější v každodenních jízdních situacích. Systémy, jakými jsou například upozorňování na osoby, zvířata nebo věci na zadních sedadlech RSA (Rear Seat Alert) nebo asistent pro bezpečné vystupování SEW (Safe Exit Warning), přispívají k ochraně všech cestujících.

Prvky aktivní bezpečnosti Hyundai SmartSense pro zcela nový model KONA N:

Aktivní sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - aktivuje zvukový výstražný signál a použitím odlišné brzdné síly na obou stranách vozu zabrání kolizi s jiným vozidlem v sousedním jízdním pruhu

Aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) - aktivuje zvukový výstražný signál a použije brzdy, aby při couvání, například při vyjíždění z parkovacího místa, zabránil kolizi s jiným vozidlem, přijíždějícím vzadu ze strany

Chytrý tempomat SCC (Smart Cruise Control) - udržuje rychlost jízdy a bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla

Upozornění na rozjezd vozidla vpředu LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) - upozorňuje řidiče, že se vozidlo vpředu rozjelo, například při čekání na semaforech, pokud včas nereaguje, a tím vybízí řidiče k pozornosti a sledování dopravní situace

Asistent pro vedení vozu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping Assist) - automaticky udržuje vůz uprostřed jízdního pruhu a upraví směr jeho jízdy, pokud se vůz dotkne podélného vymezení jízdního pruhu, které rozpoznává přední kamera

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist) - automaticky zasahuje do řízení, aby vůz jel uprostřed svého jízdního pruhu

Inteligentní asistent pro rozpoznávání rychlostních limitů ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) - rozpoznává dopravní značky a v reálném čase zobrazuje na displejích multimediálního a navigačního systému a panelu sdružených přístrojů zjištěná omezení rychlosti jízdy a zákazy předjíždění

Asistent pro bezpečné vystupování SEW (Safe Exit Warning) - zabraňuje nehodám v případech, kdy se k zaparkovanému vozu zezadu přibližuje jiné vozidlo, a cestující se pokoušejí otevřít dveře. Na panelu přístrojů se navíc rozsvítí výstražná kontrolka, aby řidiče upozornila na potenciální nebezpečí

Upozorňování na osoby, zvířata nebo věci na zadních sedadlech RSA (Rear Seat Alert) - automaticky upozorňuje řidiče při vystupování z vozu, že jsou na zadních sedadlech osoby, zvířata nebo věci

Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) s detekcí vozidel, chodců a cyklistů - při bezprostředně hrozící kolizi aktivuje zvukové upozornění a v případě potřeby začne brzdit. Vylepšený systém používá radarový senzor a kameru pro ještě lepší detekci nejen ostatních vozidel, ale také chodců a cyklistů

Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist) - detekuje za tmy vozidla jedoucí stejným nebo opačným směrem a v případě potřeby přepíná na tlumená světla

Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning) - chrání řidiče tím, že nepřetržitě sleduje a analyzuje jeho způsob řízení. Na základě toho usuzuje na jeho únavu nebo nepozornost. Řidič je upozorněn zvukovým výstražným signálem a zobrazením zprávy s doporučením, aby si udělal přestávku k odpočinku

Ostatní bezpečnostní funkce:

Systém nouzového volání eCall - umožňuje cestujícím ve vozidle navázat stisknutím tlačítka spojení se záchrannými službami. Systém se navíc aktivuje automaticky, dojde-li k aktivaci airbagů

Vyspělá technika a konektivita

Vyspělá technika a konektivita ve výbavě zcela nového modelu KONA N zlepšuje zážitky z jízdy ve všech ohledech. Sportovní head-up displej promítá informace na čelní okno. Řidič tak může vnímat všechny důležité navigační pokyny, bezpečnostní upozornění a provozní informace i při sledování dopravní situace. Head-up displej se aktivuje tlačítkem na přístrojové desce.

Zcela nová KONA N je navíc vybavena digitálním panelem sdružených přístrojů N na 10,25" displeji se sportovním designem a 10,25" dotykovým displejem multimediálního a navigačního systému. Systém pro zaznamenávání provozních dat umožňuje řidiči zlepšovat své řidičské dovednosti na závodních okruzích. Tato funkce při jízdě na závodním okruhu ukládá a prostřednictvím dotykového displeje multimediálního a navigačního systému zobrazuje provozní data včetně informací o výkonu, točivém momentu a plnicím tlaku. Systém zahrnuje rovněž stopky pro zjišťování časů na kolo a zrychlení. Při jízdě v režimu Sport nebo N se grafické prvky N zobrazují také na head-up displeji.

Komfort při každodenním cestování ve vysokovýkonném voze zvyšují systémy Apple CarPlay, Android Auto a služby Bluelink® pro síťově propojené automobily. Zcela nová KONA N je vybavena také dodatečnými funkcemi hlasového ovládání. Řidiči mohou jednoduchým hlasovým povelem aktivovat a ovládat například funkce klimatizace nebo vyhřívání zadního okna, vnějších zpětných zrcátek a volantu.

Zcela nová KONA N nabízí svým majitelům také výhodu komplexní pětileté záruky Hyundai bez omezení ujetých kilometrů.

Technické údaje