Pípání elektromobilů je od července povinné

Počet elektrických aut v ulicích se zvyšuje a s tím narůstá i potřeba regulovat jejich vlastnosti a chování. Například to, že elektřinou poháněný motor není vůbec slyšet. To se od července musí povinně změnit.

Také se vám to stalo? V podzemních garážích se najednou přímo za vašimi zády objeví auto, které jste vůbec neslyšeli? Provoz na silnici obvykle velmi intenzivně vnímáme sluchem, proto odborníci tolik varují před chozením ulicemi města se sluchátky na uších. S "neslyšitelnými" elektromobily je to podobné - auto, které nevydává žádný zvuk, vnímáme méně pozorně, dokonce si ho vůbec nevšimneme. Nyní to má řešit zákon.

AVAS dodá autům zvuk

Platí od letošního července a jedná se o nařízení Evropské unie. V nově homologovaných autech s hybridním nebo elektrickým pohonem (a platí to i pro nákladní auta nebo autobusy) musí být výstražný akustický systém, který se označuje AVAS. Znamená to Acoustic Vehicle Alerting System a jeho cílem je ochrana ostatních účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů i ostatních automobilistů. Tento výstražný zvuk má auto vydávat do rychlosti 20 km/h a platí pro něj velmi přísná pravidla. Automobilky si tedy nemohou samy stanovit nějaký oblíbený signál nebo znělku. Je pro něj stanovena minimální a maximální hlasitost, hodnoty frekvencí a také jak má znít. Přesto se výrobci aut snaží nastavit svůj specifický projev.

Zvuk motoru z laboratoře

Dosud se zvukově ladily hlavně výfuky, zvlášť u výkonných sportovních vozů je takový sytý sound při nastartování nebo podřazení velmi důležitý. Teď přicházejí ke slovu zvuky docela jiné. Například v akustické zkušebně technického centra MTC v Sindelfingenu zpracovávají "hlasy" elektrických mercedesů, a to pro každý model individuálně. Technici nastavují nové a nové simulace, měří, vyhodnocují a optimalizují je až do nejmenšího detailu, dokud není výsledek dokonalý. Následují zkušební jízdy, na něž používají mimořádně citlivý nástroj - umělou hlavu. Zaznamenává i ty nejnepatrnější zvuky a svými schopnostmi se přitom pozoruhodně blíží lidskému sluchu. Zvuky totiž slyší jak lidé venku, tak posádka auta, a není nic nepříjemnějšího, než tóny, které dráždí vaše sluchové ústrojí. Auto, které vás bude otravovat nesnesitelným pískáním, si asi nekoupíte.

Proto je tak důležité, aby i tady odborníci volili optimální zvuk, který sice vyhovuje všem nařízením, ale zároveň je sluchu lahodící a tak specifický, aby bylo možné poznat auto podle zvuku tak, jako to bylo dosud u spalovacích motorů. A není bez zajímavosti, že odlišné zvuky se nastavují nejen pro jednotlivé modely, ale také pro verze určené do různých částí světa. Jinak bude znít elektromobil v Evropě či Asii, jiné to bude v Americe. Ve Spojených státech totiž platí jiná pravidla - auta musí zvuky vydávat až do rychlosti 30 km/h a jejich intenzita se zvyšuje. České kutily pak bude zajímat i fakt, že možnost deaktivace systému AVAS je přísně zakázána.