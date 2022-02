Počet elektrických aut se do roku 2027 téměř ztrojnásobí na 57 milionů

V roce 2027 by mělo ve světě jezdit zhruba 57 milionů hybridních a elektrických aut, což je téměř trojnásobek proti 21 milionům, které se očekávají na konci letošního roku. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti PwC. Nejrychleji se bude zvyšovat počet čistě elektrických aut, kterých by letos mohlo být přes šest milionů a na konci roku 2027 asi čtyřikrát tolik. Téměř tak doženou hybridy, které se za pět let posunou z letošních 12 na 30 milionů.

Loni se na nejvyspělejších světových trzích zvýšil prodej aut s elektrickým nebo hybridním motorem o 78 procent na 10,5 milionu. Téměř polovinu z nich už tvořila čistě elektrická auta. Na celkovém prodeji se tak loni elektrická a hybridní vozidla podílela 19 procenty.

"Největším tahounem zájmu o elektroauta zůstává Čína, kde se prodají téměř dvě třetiny všech čistě elektrických aut. Právě čínské automobilky se do elektromobility pustily ve velkém a už jasně deklarovaly, že se vydají dobýt i evropský trh," uvedl expert PwC na automobilový průmysl Pavel Štefek.

Poměrně pozitivní je i výhled na letošek, i když je podle Štefka obtížné odhadnout tempo růstu. "Na jedné straně budou pokračovat regulatorní tlaky, díky kterým je elektromobilita pro automobilky klíčová. Poroste také spontánní zájem spotřebitelů. Na druhé straně ale i letos přetrvá problém s nedostatkem čipů. A uvidíme, jak poptávku v některých zemích omezí snížení nebo omezení státních dotací," podotkl Štefek.

První velké země se totiž rozhodly dotace na elektromobilitu omezit. Ve Velké Británii nově dosahuje maximální podpora 1500 liber (asi 43.800 Kč), zatímco před rokem to byl dvojnásobek. Švýcarský kanton Valais pak zcela zastavil dotace na nákup plug-in hybridů, podle tamních úředníků není efekt snižování emisí u tohoto typu vozidel dostatečný. Německo zatím pokračuje ve stávající podpoře, ale už oznámilo, že zpřísní podmínky jejího poskytování a že zároveň omezí dotace na budování domácích dobíjecích stanic.

Naopak v České republice chce vláda nově elektromobilitu podpořit, zatím pouze ve firemním sektoru a pro živnostníky. Stát na podporu na letošní rok zatím vyčlenil téměř miliardu korun, kterou by se podpořilo asi 4500 nově prodaných elektromobilů. Český trh totiž stále výrazně zaostává. Loni se na něm prodalo jen 2600 čistě elektrických aut, což je na celkovém prodeji zhruba jednoprocentní podíl. Meziročně se prodej dokonce o pětinu snížil.

Zatímco ještě před dvěma lety tvořila plně elektrická nebo hybridní auta jen osm procent z celkového prodeje aut v Evropě, nyní je to 42 procent. Navzdory přetrvávajícím problémům s nedostatkem polovodičů a s vysokou inflací tak elektrická a hybridní auta budou i nadále podíl na trhu zvyšovat, očekávají experti.