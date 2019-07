Pravidlo dvou sekund stále platí

Na cestách v zahraničí se můžete setkat s postihem za přestupky, které u nás dosud nejsou legislativně zavedeny. Jedním z nich je nedodržování bezpečné vzdálenosti, za něž vás mohou čekat sankce v Německu, Rakousku, Polsku a Itálii, ale také ve vzdálenější Francii, Nizozemsku nebo Švédsku. Víte, jak toto pravidlo dodržet?

Dodržování minimální bezpečné vzdálenosti mezi vozidly je jedním z nejdůležitějších principů bezpečné jízdy. Pokud totiž budete muset rychle zabrzdit, například kvůli tomu, abyste nenarazili do auta před sebou (které například nečekaně zpomalí nebo zastaví), potřebujete na zaregistrování rizikové situace minimálně 0,75 sekundy a stejný časový úsek je potřeba na zpracování informace a volbu správné reakce. Následuje doba potřebná na to, aby brzdy začaly účinkovat. U osobních vozidel je to asi desetina sekundy, u vozidel nákladních a autobusů se vzduchovými brzdami to může být až šestkrát více. Proto stále platí známé, ale nepříliš dodržované, pravidlo 2 sekund.

Jak odhadnout vzdálenost

Naučit se pravidlo dodržovat není těžké, navíc se dá vzdálenost odhadnout podle jednoduché pomůcky, s níž poradí Roman Budský z Platformy Vize 0: "Podstata spočívá ve výběru nějakého statického objektu vedle silnice nebo na ní (například strom, patník nebo jejich stín dopadající na silnici) a od chvíle, kdy ho vpředu jedoucí vozidlo mine, odpočítat čas, který uběhne, než k němu dorazí on. Naměřený čas by měl být minimálně 2 sekundy. Plně soustředěný řidič si postačí všimnout rizikové situace a začít brzdit s potřebnou intenzitou."

Odborník ale dodává, že pokud vozidlo vpředu narazí nebo se srazí s protijedoucím vozidlem, bude i dvousekundová vzdálenost nedostatečná. Proto se v určitých situacích doporučuje přidat rezervu v podobě 1 sekundy navíc. V opačném případě by nárazová rychlost například z 90 km/h i při dodržování pravidla 2 sekund činila 66 km/h. Za zhoršených povětrnostních podmínek nebo při řízení vozidel s vyšší celkovou hmotností se počítají 4, případně i 5 sekund. Platí to třeba pro situace, kdy před námi jede kamion nebo autobus a máme zhoršený výhled.

Co platí v cizině

Zpravidla není přesně určena vzdálenost, jakou je nutno zachovávat, pravidlo dvou sekund ale platí i tady. Obecně panuje mezi odborníky na bezpečnost dopravy názor, že minimální odstup v metrech by měl odpovídat polovině údaje na tachometru v kilometrech (např. při rychlosti 100 km/h se jedná o 50 metrů). Pro sankce ale platí v různých zemích odlišná pravidla.

Například v Německu při rychlostech nad 80 km/h trestají vzdálenost v metrech menší, než odpovídá čtvrtině údaje na rychloměru v kilometrech za hodinu, pokutou 75 eur a navíc přidají 1 trestný bod (např. při rychlosti 90 km/h je nutno dodržovat odstup o délce minimálně 22,5 metru). Pokud ovšem bude vzdálenost ještě 5x menší, pokuta bude 320 eur, 1 trestný bod bude rovněž udělen. V případě, že se tak stane při rychlosti nad 130 km/h, bude sankce výrazně přísnější. Peněžitý trest dosáhne výše 400 eur, navíc budou uděleny 2 trestné body a vysloví se 3měsíční zákaz řízení. V Německu se tedy určitě více než vyplatí dodržovat odstup od vpředu jedoucího vozidla odpovídající minimálně 1 sekundě jízdy. Vzhledem k tomu, že po německých silnicích vede velké procento našich zahraničních cest, měli by si na toto pravidlo řidiči dávat pozor.

Máte velkou mezeru? Může to být zdání!

Na českých silnicích se často setkáte s řidiče, které zdánlivě velký odstup rozčiluje a snaží se vás donutit mezeru zkrátit. Pravidlo dvou sekund ale zpravidla znamená, že do mezery mezi auty se může třetí zařadit jen v případě, že tím ohrozí ostatní. Vysvětluje to Libor Budina z Autoklubu ČR: "Bezpečná vzdálenost mezi vozidly roste společně s rychlostí. Dodržování pravidla minimálně 2 sekund při rychlosti 50 km/h za hodinu znamená 28 m a při rychlosti 130 km/h tato vzdálenosti činí 72 m. Což nejsou mezery, do kterých by se pohodlně mohla vozidla zařadit, i když samozřejmě ti méně zodpovědní řidiči to rádi provádějí. Výpočet si ovšem stačí provést jednou za čas a za chvíli si mozek automaticky na tuto vzdálenost navykne a řidič bude bezpečnou vzdálenost dodržovat automaticky."

V zahraničí někdy mívají na silnici dopravní značení nebo dopravní značky, které pomáhají řidiči uvědomit si, jak bezpečný odstup stanovit. Mohlo by se to v budoucnu vyplatit i pro jízdu v českých podmínkách, protože aktuálně se jedná o zpřesnění dosavadních nepříliš pregnantních pravidel i u nás.