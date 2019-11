Proč se v druhém kole soutěže rozhoduje mezi šesti modely?

Anketa Auto roku 2020 v České republice bude letos mimořádná. Místo obvyklých pěti finalistů je v druhém kole hned šest adeptů na prestižní titul. Proč taková výjimečnost? Došlo totiž k zajímavé shodě v prvním kole hlasování.

Soutěž s dlouholetou tradicí probíhá ve dvou fázích. Porota složená z motoristických novinářů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s testováním automobilů, nejprve vybere z nominovaných vozů pět modelů, které by měly postoupit do finále. Letos soutěžilo na dvě desítky aut a hlasovalo o nich více než třicet porotců z oborových médií. Redakce Týden.cz má v porotě rovněž svého zástupce.

Stalo se ale něco, co nebývá zcela obvyklé. V první pětici se objevily hned dva modely se shodným počtem hlasů. V takovém případě do finálového klání postupují oba. Porotci tedy budou nyní vybírat ze šesti automobilů, z nichž jeden si počátkem ledna odnese titul Auto roku 2020 v ČR. V abecedním pořadí jsou to BMW řady 3, Kia XCeed, Mazda CX-30, Peugeot 208, Suzuki Jimny a Škoda Kamiq.

V minulých letech opanovala anketu domácí značka Škoda, pouze s výjimkou loňského ročníku, kdy žádný model do ankety nepřihlásila. Loni si tak odnesl titul auta roku Ford Focus. Vrátí se letos škodovka na první místo nebo uvolní první příčku jinému modelu? Síly jsou hodně vyrovnané a všechny modely mají co nabídnout. Podívejte se na jejich krátké představení.

BMW řady 3

Na trhu je víc než čtyřicet let a letos přišel se svou sedmou generací. Model, který je zhmotněním představy o sportovních sedanech, mezi ostatní finalisty svým zaměřením příliš nezapadá, pro motoristickou veřejnost je ale stále ikonou. Příliš se vzhledem neliší od předchůdce, je ale delší a širší, má odlehčenou přístrojovou desku a nový virtuální štít. V ceníku jsou oba typy konvenčních motorů, najdete v něm ale i hybridní verzi. Milovníci rychlé jízdy nejspíš sáhnout po aktuálně nejvýkonnějším M340i xDrive s 374 koňmi pod kapotou.

Kia XCeed - praktický crossover

Vychází z úspěšné řady Ceed, do níž automobilka k hatchbacku, kombi a shooting braku přidala vůz na vyšším podvozku. Design byl ale postaven nezávisle na těchto modelech, takže se jedná o svébytné auto. Má dynamičtější tvary a především zcela nově naladěný podvozek. Přibylo prostoru v interiéru i v zavazadelníku, kam se vejde 426 litrů nákladu. Dieselové a benzínové motory v nabídce poskytují výkon od 115 do 204 koní.

Mazda CX-30 - design, který prodává

Mezi SUV CX-3 a CX-5 se nedávno postavil nový model Mazdy CX-30. Těží především z oblíbenosti současného designového jazyka značky, který je postavený na jednoduchosti a čistých liniích, které jsou ale ladné a aerodynamické. Osvědčené benzínové a dieselové motory automobilka v nabídce doplnila novinkou - jednotkou Skyactiv-X, což je zážehový agregát s technologií kompresního zapalování řízeného svíčkou. Ten slibuje vysoký výkon 180 koní a projev benzínového motoru, přičemž se spokojí se spotřebou 4,3 l/100 km, což odpovídá spíš úspornému dieselu.

Peugeot 208 - univerzální malý městský vůz

Je postavený na nové platformě, ubral 30 kilo a má vylepšenou aerodynamiku. Design je výraznější než u předchůdce a má celkově sportovnější rysy. V kabině je použit i-Cockpit nové generace s virtuálními přístroji. Nabízí se s benzínovými i dieselovými motory ve výkonovém spektru od 75 do 130 koní. Zároveň se základním modelem byl představen i elektromobil.

Suzuki Jimny - malý, ale schopný

Díky své velikosti (měří pouze 3480 milimetrů na délku) je označován jako nejmenší off-road na světě. Přestože je tak malý, má výborné terénní schopnosti a v konstrukci si zachoval žebřinový rám, který ve spojení s pohonem všech kol pomůže překonat i nástrahy, s nimiž by mělo problém leckteré SUV. Interiér je strohý, ale odpovídá zaměření tohoto auta - schopného společníka na cestách za dobrodružstvím. V nabídce je jediný benzínový motor s výkonem 102 koní.

Škoda Kamiq - prostorné malé SUV

V novém modelu se podařilo velmi dobře využít dlouhého rozvoru, takže i přes celkovou délku 4241 milimetrů se uvnitř velmi pohodlně přepraví dospělí cestující i na zadních sedadlech. Kamiq je pocitově dokonce prostornější než rozměrově větší Karoq. Do vínku dostal virtuální přístrojový štít, kabina je posazena o čtyři centimetry výš než model Scala, s nímž sdílí základ. V nabídce jsou vznětové i zážehové motory s výkony od 90 do 150 koní.