Průměrný Čech spoří na ojetinu téměř dva a půl roku

Vozový park v České republice aktuálně nabízí auta, jejichž průměrné stáří se pohybuje kolem patnácti let, přičemž cenový medián ojetého automobilu za září činil 145 000 Kč. Pro mnohé Čechy není úplně snadným úkolem zmíněnou částku našetřit, a proto se spoření finančních prostředků na průměrný ojetý vůz může pro české řidiče či celé rodiny mnohdy protáhnout. Současné mzdy a aktuální míra nezaměstnanosti však hovoří ve prospěch spoření.

Ekonomická situace v České republice je v současné době velmi příznivá. Míra nezaměstnanosti činí pouhých 2,7 % a průměrná mzda ve druhém čtvrtletí stoupla na 34 105 Kč. Rozmezí průměrných mezd je však znatelné. Zatímco v Praze činí průměr 41 450 Kč, nejnižší průměrné platy má s 28 285 Kč Karlovarský kraj.

Při pořízení auta volí 63 % českých řidičů a řidiček ojetinu, za kterou nejčastěji utratí okolo 145 000 korun. Jen o něco více (65 %) Čechů nemá v plánu při koupi auta utratit více než dvě stě tisíc korun. "Vozy s cenovkou do 200 000 korun tvoří přes polovinu naší nabídky, přičemž více než 4000 vozů je do deseti let stáří," uvádí Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele autocenter AAA AUTO.

Rychlost spoření finančních prostředků na automobil je samozřejmě velmi individuální. Každý potenciální zájemce má jiné představy a možnosti. Nicméně téměř polovina Čechů (49,6%) si každý měsíc odkládá přes 5000 Kč. Pokud by tedy jedinec tuto částku spořil na průměrnou českou ojetinu, byl by schopen pořídit si ji za 29 měsíců, tedy téměř za dva a půl roku. V případě, že si ojetý vůz mají zájem pořídit například manžel s manželkou dohromady, tedy domácnost s dvojnásobným příjmem, může se tato doba snížit až o polovinu, samozřejmě v závislosti na dalších okolnostech.

Typickým představitelem průměrné ojetiny je nejoblíbenější vůz v České republice, Škoda Octavia. Její nejčastější průměrná cena 149 000 Kč je prakticky totožná s nejčastější průměrnou cenou vozů na českém trhu ojetých automobilů. Praktické rodinné auto s velkým úložným zavazadlovým prostorem je pro českou rodinu ideální variantou. "Škodovka je pro české zákazníky modlou s téměř neotřesitelnou pozicí. Modely Octavia a Fabia již roky drží první dvě místa v žebříčku prodejnosti a předpokládám, že tomu tak bude i v budoucnu," dodává Topolová.