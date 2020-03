Šéf Asociace autobazarů: uzavření prodejen s auty bude mít na ekonomiku epický dopad

V České republice se každoročně prodá přibližně 700 tisíc ojetých vozidel a obor přímo nebo nepřímo zaměstnává až 75 tisíc pracovníků. Uzavření prodejen tak může přinést stamilionové ztráty a vygenerovat tisíce nezaměstnaných. V rozhovoru situaci přibližuje předseda Asociace autobazarů APPAA, Petr Přikryl.

Usnesením vlády byla v České republice uzavřena od soboty 14.března většina obchodů, včetně autobazarů. Jaký na to máte názor?

Česká vláda pochopitelně přijímá taková opatření, aby co nejvíce a co nejrychleji zamezila šíření viru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Podle mého názoru je proto správné, že se omezilo cestování a uzavřela se například velká obchodní centra, kina, divadla nebo posilovny. V této souvislosti mě ale poněkud překvapilo, že například velké prodejny se zbožím pro kutily nebo třeba hračkami a krmivem pro zvířata zůstaly otevřené, kdežto prodejny nových i ojetých vozů nikoliv. Přitom právě automobily mohou významně pomoci v omezení šíření nebezpečného viru.

Jak to myslíte?

Nejsem epidemiolog, nicméně se domnívám, že v době epidemie, a tady vlastně již hovoříme o pandemii, je důležitá co největší izolace obyvatel. Ostatně dnes nařízená celostátní karanténa to potvrzuje. Osobní přeprava je potom ze zdravotního hlediska tou nejbezpečnější variantou, jak se dostat z bodu "A" do bodu "B". Tím spíše, když se omezují autobusové i vlakové linky. Lidé prostě v této době potřebují bezpečně cestovat a to pokud možno bez kontaktu s ostatními osobami. Do práce, za blízkými, na nákup, odvézt děti k babičce na vesnici, atd. Potřebuji tedy osobní automobilovou dopravu. Jestliže jim stát svým nařízením neumožní automobil koupit, posílá je do hromadné dopravy, která může být velmi riziková. Nerozumím tomu, proč na plochu autobazaru s výměrou přes 10 tisíc metrů čtverečních nemůže vstoupit jeden nebo dva zákazníci a do vagonu metra nebo tramvaje s plochou menší než 100 m2 se lidé mohou mačkat po desítkách. Navíc, udržení alespoň minimálního provozu by podnikatelům v oboru velmi výrazně pomohlo zamezit hrozbě úpadku a velkého propouštění.

Skutečně si ale myslíte, že kvůli koronaviru budou lidé kupovat auta?

Ano, kvůli koronaviru skutečně lidé nakupují ojeté vozy více než před vypuknutím této krize. Naši členové registrovali v minulých týdnech zvýšenou poptávku po ojetých vozech dokonce až o 15 procent. Mnoho zákazníků přitom skutečně zdůvodňovalo svůj nákup tím, že se bojí jezdit hromadnou dopravou a chtějí mít jistotu i pro případ, že budou zrušeny například příměstské autobusové nebo vlakové linky, kterými se dopravují do práce. Navíc, v případě vyhlášení karantény, která platí od dnešního dne, je především pro mimoměstské občany osobní automobil asi jedinou možností, jak se bezpečně a rychle dopravit například do obchodu, do práce nebo k lékaři.

Jak by tedy takový prodej aut měl probíhat, aby byl pro zákazníky bezpečný?

Máme rok 2020 prodej automobilů už dávno neprobíhá tak, jako před dvaceti lety. Dnes si zákazníci vyberou ojetý automobil z nabídky na internetu, v režimu online si vyřídí například i financování nebo pojištění, a pak už si jen na domluvený čas přijdou vůz vyzkoušet a převzít. Autobazary rozhodně nejsou místem, které by bylo možné srovnávat s obchodními centry, kde lidé korzují od obchodu k obchodu, od kavárny ke kavárně. Prodej aut navíc v drtivé většině autobazarů probíhá pod širým nebem a v tzv. modelu 1:1. Tedy jeden zákazník = jeden prodejce. Z našeho pohledu je tak nákup vozu v autobazaru mnohem bezpečnější než například jízda metrem z Černého Mostu na Florenc.

Může mít uzavření autobazarů i nějaký sekundární dopad? Mohou autobazary například i zkrachovat?

Uzavření autobazarů bude mít na tento obor přímo epický dopad. Nejen, že mnoho menších prodejců bude muset pravděpodobně ukončit svoji činnost, ale významný dopad to bude mít i na celkovou zaměstnanost. V oboru prodeje ojetých vozidel totiž přímo nebo nepřímo pracuje odhadem až 75 tisíc lidí. Nejen přímo v samotných autobazarech, ale také například v odtahových službách, které vozy přepravují, dále v servisech, callcentrech, marketingových a PR agenturách, finančních a pojišťovacích společnostech, atd... obávám se, že v případě dlouhodobého uzavření autobazarů může až polovina z nich přijít o práci. To se pochopitelně následně projeví v zátěži na sociální systém státu a také nižší výběr daní včetně DPH. I z tohoto pohledu vnímám uzavření autobazarů jako opatření, které by ještě mělo projít revizí.

Jakou revizi máte na mysli?

Aktuálně se jako oborová asociace snažíme, v rámci krizového štábu na MPO, domluvit výjimku z Usnesení vlády a docílit toho, že autobazary budou moci být, alespoň pro online způsob prodeje, otevřeny. Argumentujeme především snahou zajistit bezpečnou mobilitu pro naše občany a také ekonomickým hlediskem. Jsme navíc schopni u všech našich členů zajistit, že vozy budou vydezinfikované, že personál bude používat všechny dostupné hygienické e dezinfekční prostředky, že v prostorách bude vždy jen jeden zákazník, atd...

Jsme skutečně schopni zajistit bezpečný provoz a nevidíme žádný relevantní důvod proč bazary zavírat. Premiér sice říká, že ho schodek v ekonomice, který kvůli koronaviru vznikne, nezajímá a že je pro něj přednější zdraví občanů. S tím se dá pochopitelně jenom souhlasit. I tak se ale domnívám, že až přijde konečný účet tak všichni ocení, když bude co nejnižší.

Myslíte si, že snaha vaší asociace bude mít úspěch?

Na jednání na MPO nám bylo přislíbeno, že se krizový štáb bude našimi připomínkami zabývat a zdálo se, že bychom k nějakému rozumnému řešení snad mohli dospět. Podle prohlášení ministra Havlíčka se aktuální výjimka týká například autoservisů, takže věříme tomu, že i autobazary by podobnou výjimku mohly dostat. Vše ale ukáže čas, protože situace se vyvíjí poměrně překotně a všichni se věnují spíše fatálnímu nedostatku roušek a respirátorů, než úvahám nad tím, které výjimky by mohly, pochopitelně při zachování potřebných zdravotních standardů, omezit ekonomická, a možná i zdravotní, rizika. Věřím ale, že i ekonomické hledisko vezme vláda v potaz, protože i ekonomika je nedílnou součástí cesty k vítězství nad současnou nepříznivou situací.