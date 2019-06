Tipy na cesty: přestávky v jízdě mohou zachránit život

Zbývá posledních pár dnů, než děti přinesou vysvědčení a začnou prázdniny. Netrpělivě očekávané dva měsíce volna, na které se těší i dospělí, i když jejich dovolená je ve skutečnosti o dost kratší. Tento hendikep si velká část cestovatelů vynahrazuje co možná nejkratší cestou do místa, kde chtějí trávit své vysněné letní dny. Pro mnohé z nich je to ale osudové rozhodnutí, které může mít tragické následky.

Více než polovina Čechů jezdí na dovolenou autem, jako "suchozemci" pak nejraději míří do přímořských oblastí. Ať už se jedná o tolik oblíbené Chorvatsko nebo vyhledávané italské pobřeží, i ty nejkratší cesty přesáhnou vzdálenost osmi set kilometrů, které je nutno překonat. To vše v parném počasí, v dopravní zácpě, s věčným čekáním u mýtnic a často i s netrpělivými dětmi, které co deset minut dohánějí rodiče k šílenství obligátní otázkou: "Kdy už tam budem?". Není divu, že se řidiči dost často rozhodnou vydat na cestu tzv. na noc, a ještě k tomu s co nejméně přestávkami. Oč je lákavější představa sednout za volant v pátek večer a už v sobotu ráno si šplouchat bosé nohy v mořském příboji, o to je takové řešení riskantnější.

Pětinu dopravních nehod způsobuje únava

Skoro polovina řidičů už to zažila - mikrospánek, kdy strhnete na poslední chvíli volant, abyste nezamířili do svodidel, kam se auto při dálniční rychlosti dostane za pár sekund. Přitom mikrospánek nepřichází jako blesk z čistého nebe - ospalost a zhoršená koncentrace ho vždy provází dlouho dopředu. Přesto velké procento řidičů pokračuje ve své cestě dál a na signály vedoucí k mikrospánku nereaguje. "Unavený řidič za volantem se přitom chová a reaguje stejně jako ten, který má v krvi přibližně jedno promile alkoholu, což je zhruba pět plzeňských piv. Posadí-li se tedy za volant unavený nebo vyčerpaný řidič, jeho počínání je stejně nezodpovědné, jako kdyby sedal za volant opilý," varuje Pavel Žíha, vedoucí odboru dopravní policie z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Nepomůže vůle ani hlasitá hudba

Určitě máte nějaké vlastní tipy, jak únavu překonat, mohou ale pomoci zpravidla jen na pár minut a důsledky vás dostihnou jen o něco později. "Káva, otevřená okénka, hlasitá hudba, energetické nápoje - nic z toho unaveného řidiče za volantem neprobere na dlouho. Pouze to o pár minut oddálí nástup mikrospánku," vysvětluje Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, a dodává, že unavený řidič má nejen sníženou pozornost a pozdě reaguje, ale má také zhoršenou koordinaci pohybů. Může tak nehodu sám způsobit, případně se mu nepodaří odvrátit kolizi, kterou by jinak běžně zvládl.

Pravidelné zastávky nebo zdřímnutí

Při dlouhé jízdě se doporučují zastávky každé dvě hodiny, ale pokud řidič cítí únavu, neměl by čekat a zastavit při nejbližší možné příležitosti. Snaha projet zvolený úsek bez zastávky třeba proto, že zrovna na silnici není provoz, nebo děti právě usnuly, se může vymstít. Pokud řidič únavu cítí, měl by se projít, pravidelně a zhluboka dýchat, protáhnout se nebo si i na chvíli zdřímnout. "Člověk není stroj a musí pravidelně odpočívat. A narozdíl od stroje se výrazně hůře opravuje. Ten, který před nehodou spěchal a nenašel pár minut na to, aby si udělal přestávku a odpočinul si, má pak najednou času dost. Léčba zranění z dopravní nehody se počítá na týdny, někdy i na měsíce, kdy je člověk vyřazen z běžného provozu. A to nemluvíme o těch, kteří si nesou následky tohoto spěchu po zbytek svého života. Nebo nedostanou druhou šanci vůbec..." uzavírá Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, a také zaštiťuje kampaň Ty to zvládneš. Ta pomocí instruktážních videí ukazuje, jaké nebezpečné situace mohou na silnici nastat a jak jim předejít.